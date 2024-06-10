Medeniyet Teknopark, yatırımcıları yenilikçi firmalarla buluşturdu

Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:06

Güncelleme: 10.06.2024 - 17:06

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark’da düzenlenen etkinlikte, teknoloji alanında yenilikçi firmalarla yatırımcılar bir araya geldi. Gerçekleşen etkinlik, yatırımcılara inovatif fikirlerle şekillenen iş modellerini değerlendirme fırsatı sundu. Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak yaptığı açıklamada, “Çok sayıda girişime ve şirkete fikirlerin hayata geçmesi ve ticarileşmesi için her süreçte destek oluyoruz” dedi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark’da yenilikçi girişimler, yatırımcılarla buluştu. Etkinlikte, sunumların ardından yatırımcılar ile firmalar arasında birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamasında “Geleceğin teknolojilerini destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Halihazırda Teknopark içinde onlarca teknoloji şirketi bulunuyor. Bu şirketleri AR-GE aşamasında desteklediğimiz gibi projelerin şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda da destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bilgiyi ticarileştirerek girişimcileri desteklemek istiyoruz”

Çok sayıda şirkete kuruluş aşamasında ve sonrasında destek olduklarını aktaran Ali Ramazan Tak, Medeniyet Teknopark’ın gerek girişimcilere gerek yatırımcılara katkısını şöyle aktardı: “Medeniyet Teknopark; teknolojik bilgi üretmek, yenilik geliştirmek, kalite ve verimliliği artırmak, bilgiyi ticarileştirmek, girişimciliği desteklemek, teknolojiyi yaygınlaştırmak, araştırmacılara ve vasıflı kişilere iş imkânı sağlamak ve uluslararası işbirliklerini hızlandıracak teknolojik altyapıyı oluşturmak adına büyük bir imkan ve fiziki imkanlar sunuyor.”

Tak, sözlerine şöyle devam etti: “Medeniyet Teknopark’ta finansal teknoloji, yapay zeka, akıllı şehircilik başta olmak üzere çeşitli alanlarda ileri teknolojilerin geliştirilmesi için faaliyet gösteren şirketlere İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademisyenleri ile AR-GE desteği vermekteyiz. Üretim sektörünün AR-GE ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan araştırma projelerinde genç araştırmacıların istihdamı ve maddi olarak desteklenmesi, öğretim elemanlarının araştırma sonucu elde ettikleri bilgileri katma değeri olan ürünlere dönüştürmesi ve ticarileştirmesi hedefleniyor.”

2 milyar dolar ihracat hedefi

Ali Ramazan Tak Medeniyet Teknopark’ın gelecek hedeflerini ise şöyle anlattı: “Bölgesel ve ulusal düzeyde finansal teknolojilerin gelişimine önemli katkılar sağlamayı ve bölgedeki teknoloji ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki 4 yıl içinde 500 firmaya ulaşmayı ve 2 milyar dolar ihracat hedefliyoruz.”