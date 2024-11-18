Module-T, prefabrik konteynerleri ile şantiyelerde hız ve verimliliğin adresi oldu

Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:32

Güncelleme: 18.11.2024 - 17:32

2023 sonu itibarıyla reel olarak yüzde 7,8 büyüyen Türkiye’deki inşaat sektörünün, 2024 ve sonrasında pozitif büyüme trendini devam ettirmesi bekleniyor. Ancak işçilik maliyetleri ve malzeme fiyatlarının ağırlığını koruduğu kaynak maliyeti, global piyasalarda olduğu gibi, Türkiye’de de inşaat sektörünü olumsuz etkiliyor. İnşaat maliyet endeksindeki değişim, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir yükseliş trendine girerek, 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 70,2 oldu. Maliyetlerini kısmak isteyen sektör oyuncuları, çözümü modüler yapı teknolojilerinde buluyor. Konteynerler yoluyla zamandan tasarruf eden, işçi maliyetlerini düşüren şantiyeler, verimlilik standartlarını yeniden tanımlıyor. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) teknolojisinin kullanıldığı modüler bina sistemleri, şantiyelerdeki operasyonel süreçlere esneklik ve hız kazandırırken, yerli şirketler şantiyelerin her türlü ihtiyacına yönelik çözümlerle inşaat sektörünün dinamiklerine yön veriyor.

“15 yıldır sektörün öncüsüyüz”

15 yıl önce Türkiye’de ve globalde çıktıkları yolda sektörün öncüsü olarak konumlandıklarını belirten Module-T Türkiye Direktörü Yiğit Özdemir, ürün ve hizmetlerine dair şu bilgileri paylaştı: “Çağımızın kalite standartlarıyla, bireysel ve kurumsal kullanıma uygun modüler çözümlerle, açık ve kapalı alanlar için yeni yerleşim yapıları geliştiriyoruz. Üretimimizin yüzde 80’i, konteynerler ve onlardan inşa edilen binalardan oluşuyor. Şantiyeler için ofis, tuvalet, duşların yanı sıra, geçici ve kalıcı konaklamalar için yaşam alanları tasarlıyoruz. Bunlar çeşitli sektördeki şirketler için kalıcı veya geçici ofis alanları olabildiği gibi, büyük alanlarda yan yana veya üst üste konumlanacak alanlar da olabiliyor.”

“Yıllık üretim kapasitemiz 10 bin modüler konteynere yaklaşıyor”

Yıllık 9 bin 600 prefabrik konteynere eşdeğer üretim kapasitesine sahip olduklarına dikkat çeken Yiğit Özdemir, “İstanbul’daki üretim faaliyetlerimize, ilk günden itibaren kalitemizden ödün vermeden devam ediyoruz. Müşterilerimizin mimari ve kalite gereksinimlerini karşılayacak özel projeler tasarlıyor ve üretiyoruz. Türkiye’de hazır yapı sektöründe 2026’da istihdamın, ihracatın, teknoloji kullanımının dolayısı ile inovasyon ve büyüme odaklı stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Şantiye konteynerleri, ofis konteynerleri, WC-duş konteynerleri ve soyunma konteynerleri gibi geniş bir ürün yelpazesiyle, işçi kampları ve şantiye projelerine pratik, dayanıklı ve işlevsel çözümler sunuyoruz. Ayrıca, belediyeler ve yerel kurumlar için de kalıcı veya geçici ofisler, WC kabinleri, yemekhaneler veya sınıflar oluşturuyoruz. Uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve profesyonel yaklaşımımızla, projelerde verimlilik ve konforu artırmayı hedefliyoruz. En yüksek kaliteyi sunarken, modüler yapıdaki ürünlerimizle esneklik ve hız kazandırıyoruz. Böylece, müşterilerimizin zamanında teslimat ve hızlı kurulum avantajı elde etmesinin de önünü açıyoruz.”

“Çalışanlar için konforlu bir çalışma ortamı sağlamaya devam edeceğiz”

İnşaat projeleri ve endüstriyel ihtiyaçlar için geniş bir ürün yelpazelerinin bulunduğunu belirten Module-T Türkiye Direktörü Yiğit Özdemir, “Standart konteynerlerden ofis konteynerlerine, şantiye konteynerlerinden kaplamalı konteynerlere kadar çeşitli seçeneklerimiz var. Ürünlerimizi yerel standartlara uygun şekilde üretiyoruz. Böylece hem kaliteyi hem de rekabetçi fiyat avantajlarını bir arada sunabiliyoruz. Uzun yıllara dayanan deneyimimiz, şantiye ve işçi kampı projelerinde sunduğumuz profesyonel hizmetlerle, müşterilerimizin projelerinde verimliliğini artırmayı ve çalışanlar için konforlu bir çalışma ortamı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.