Multinet Up, Müşteri Memnuniyetinde Üç Yıldır Zirvede

Yayınlanma: 28.02.2025 - 09:31

Güncelleme: 28.02.2025 - 09:31

Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen Multinet Up, sektördeki liderliğini bir kez daha kanıtladı. Türkiye’nin lider müşteri deneyimi platformu Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E. (Achievement in Customer Excellence) Awards kapsamında, yemek kartı kategorisinde üst üste üçüncü kez Diamond ödülüne layık görüldü.

1,5 milyon tüketicinin geri bildirimiyle belirlenen A.C.E Awards, markaların sunduğu hizmetlerin doğrudan kullanıcı deneyimiyle ölçümlenmesini sağlıyor. 100 üzerinden 98 müşteri memnuniyeti puanıyla bu prestijli ödülün sahibi olan Multinet Up, yenilikçi projeleri, dijital çözümleri ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle sektördeki liderliğini sürdürüyor.

A.C.E Awards’da üçüncü kez üst üste Diamond ödülü kazanmanın müşteri deneyimini geliştirmek konusunda kendilerine ekstra bir motivasyon sağladığını belirten Multinet Up Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Gül Bilgin Mokan: Multinet Up olarak en büyük önceliğimiz, müşterilerimizin her an yanlarında olduğumuzu hissetmeleri. Onların beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için sürekli yeni projeler geliştiriyor, müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik inovatif adımlar atıyoruz.

Bu anlayış doğrultusunda, 2016 yılında hayata geçirdiğimiz özel şikâyet yönetimi ekibi, müşteri geri bildirimlerini titizlikle değerlendirerek hızlı ve etkin çözümler sunmak için çalışıyor. Bu ekip sayesinde, müşteri deneyimini proaktif bir yaklaşımla sürekli daha iyi hale getiriyoruz.

“Yapay zekâ ile müşteri deneyimini yeniden şekillendiriyoruz”

Müşteri memnuniyetinde fark yaratmanın yolu, teknolojiyi en verimli şekilde kullanmaktan geçiyor. Multinet Up olarak, yapay zekâ ve üretken yapay zekâ destekli projelerle hizmetlerimizi sürekli ileriye taşıyoruz. Örneğin, Smart Pulse projemiz sayesinde, müşterilerimizin telefon veya yazılı kanallardan ilettiği geri bildirimleri gerçek zamanlı olarak analiz ediyor, memnuniyet seviyelerini ölçüyor ve şikâyete dönüşmeden sorunları tespit ederek çözüm üretiyoruz. Bu sayede müşteri deneyimini sürekli iyileştiriyor, onların her an yanlarında olduğumuzu hissettiren çözümler sunabiliyoruz.

A.C.E. Awards’da 1,5 milyon tüketicinin geri bildirimleriyle üst üste üç yıl boyunca yemek kartı kategorisinde Diamond ödülüne layık görülmek, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemin en somut göstergelerinden biri. Bu başarıyı ve gururu özveriyle çalışan ekibimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.