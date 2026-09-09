Nexans, 2026'nın ilk yarısında kârlı büyümesini sürdürdü ve yıl sonu hedeflerini yükseltti

Türkiye'de İstanbul, Denizli ve Tuzla'da faaliyet gösteren Nexans Grubu, 39 ülkede yaklaşık 12.830 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Euronext Paris'te işlem gören Nexans, 2026'nın ilk yarısında veri merkezleri, enerji altyapıları ve şebeke modernizasyonu gibi yüksek katma değerli alanların desteğiyle büyümesini sürdürdü.

Grup düzeltilmiş FAVÖK'ü, yıllık bazda %4,3 artışla 387,7 milyon euro’ya ulaşırken, standart satışlar üzerinden hesaplanan düzeltilmiş FAVÖK marjı %11,9 olarak gerçekleşti. Elektrifikasyon faaliyetlerinde düzeltilmiş FAVÖK %5,2 artarken, düzeltilmiş FAVÖK marjı %13,2 seviyesine ulaştı.

İlk yarı performansı ve yılın geri kalanına ilişkin görünürlüğün iyileşmesi doğrultusunda Nexans, 2026 yılı beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre FAVÖK'ün daha önce öngörülen 730–810 milyon euro aralığından 770–840 milyon euro aralığına yükselmesi beklenirken, nakit akışı beklentisi de 210–310 milyon euro aralığından 235–325 milyon euro aralığına çıkarıldı.

ELEKTRİFİKASYON GÜCÜNÜ KORUYOR, VERİ MERKEZLERİ YATIRIMLARI BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR

Enerji dönüşümü, şebeke modernizasyonu, yenilenebilir enerji yatırımları ve dijitalleşmenin etkisiyle elektrifikasyon talebi küresel ölçekte büyümeye devam ediyor. Nexans'ın açıkladığı sonuçlar, özellikle enerji altyapıları ve yeni nesil şebekelere yönelik yatırımların güçlü seyrini koruduğunu ortaya koyuyor.

Veri merkezleri, güvenilir, verimli ve dayanıklı enerji altyapılarına yönelik artan ihtiyaca katkı sağlayan pazarlar arasında yer alıyor. Nexans, gelişmiş kablo çözümleri portföyü ve küresel üretim ağıyla bu alandaki değişen ihtiyaçlara yanıt vermeyi sürdürüyor.

Türkiye operasyonları ise grup bünyesinde üretim, Ar-Ge ve ihracat faaliyetleriyle bu büyümeye katkı veren merkezler arasında yer alıyor. Üretim kapasitesi, mühendislik uzmanlığı ve ihracat ağıyla Nexans Türkiye, grubun elektrifikasyon stratejisine katkı sağlıyor.

TÜRKİYE AR-GE VE ÜRETİMDE ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP

Nexans Türkiye, Denizli ve Tuzla'daki tesislerinde geliştirdiği ve ürettiği yangın güvenliği yüksek ve esnek kablo çözümleri ile Avrupa başta olmak üzere 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Yapay zekâ ve dijital dönüşümün hızlandırdığı veri merkezi yatırımlarının küresel ölçekte büyümeye devam etmesi, Türkiye'nin bu alandaki üretim ve ihracat potansiyelini de destekliyor.

Nexans Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Atilla Kurtiş ise küresel elektrifikasyon yatırımlarının Türkiye açısından önemli fırsatlar yarattığını belirterek şunları söyledi:

"Enerji altyapılarının modernizasyonu, dijitalleşme ve yapay zekâ kaynaklı yeni yatırım alanları, kablo ve bağlantı çözümlerine yönelik talebi küresel ölçekte artırıyor. Nexans olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda elektrifikasyonun hız kazandığını görüyoruz. Grup genelinde açıklanan sonuçlar da bu dönüşümün geçici bir trend değil, uzun vadeli yapısal bir büyüme alanı olduğunu ortaya koyuyor."

"Türkiye, güçlü sanayi altyapısı, mühendislik yetkinlikleri ve stratejik konumuyla bu dönüşümün önemli bir parçası. Denizli ve Tuzla'daki tesislerimizde geliştirdiğimiz çözümler bugün Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda kullanılıyor. Özellikle veri merkezleri, enerji altyapıları ve kritik tesislere yönelik yangın güvenliği yüksek çözümlerimizin uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Nexans Türkiye olarak Ar-Ge, üretim ve ihracat kabiliyetlerimizle bu dönüşümün önemli paydaşlarından biri olmaya devam edeceğiz."

NEXANS GRUBU 2026 YARIYIL SONUÇLARI

Standart satışlar: 3.248,6 milyon euro (yıllık bazda %5,0 artış)

Grup genelinde organik büyüme: %1,5

Elektrifikasyon faaliyetlerinde organik büyüme: %4,5

Grup düzeltilmiş FAVÖK'ü: 387,7 milyon euro (yıllık bazda %4,3 artış)

Grup düzeltilmiş FAVÖK marjı: %11,9

Elektrifikasyon faaliyetlerinde Düzeltilmiş FAVÖK marjı: %13,2

Net kâr: 105,9 milyon euro

2026 yılı düzeltilmiş FAVÖK hedefi: 770–840 milyon euro (önceki beklenti: 730–810 milyon euro)

2026 yılı serbest nakit akışı hedefi: 235–325 milyon euro (önceki beklenti: 210–310 milyon euro)