Olimpiyat madalyalı sporcudan yerli üretime profesyonel katkı

Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, Savunma Sanayii Başkanlığı verilerine göre 2022’deki 4,4 milyar dolar seviyesinden 2025’te hizmet ihracatı dahil 10,054 milyar dolara çıktı. Böylece sektörün ihracatı 3 yılda yaklaşık %129 arttı. Bu büyüme döneminde sektörün öne çıkan şirketleri arasında yer alan Derya Arms, olimpiyat madalyalı milli sporcu Yusuf Dikeç ile uzun vadeli bir işbirliğine imza attı. İşbirliği, 4 Eylül’de İstanbul’daki CoBAC Workspace - Haliç’te düzenlenen imza töreniyle tüm dünyaya duyuruldu.

Üretiminin yaklaşık %90’ını 86’dan fazla ülkeye ihraç eden Derya Arms’ın Genel Koordinatörü Hüsamettin Kayhan, “Tüm dünyada kendi kategorisinde referans gösterilen Türk markalarından biri olmayı hedefliyoruz. Türk mühendisliğini, üretim kabiliyetimizi ve kullanıcı perspektifini bir araya getirerek ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Yusuf Dikeç’in uzun yıllara dayanan deneyiminin, ürün ve performans çalışmalarımıza değerli bir bakış açısı kazandıracağına inanıyoruz. Uzun soluklu bir işbirliğinin başlangıcı olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.

Profesyonel deneyim ürüne dönüşecek

İmza töreniyle başlayan yeni dönemde Yusuf Dikeç, profesyonel sporculuk deneyimi ve uluslararası müsabakalarda edindiği birikim doğrultusunda, Derya Arms’a sportif kullanım ve kullanıcı deneyimi konularında görüş ve değerlendirmelerini aktaracak. Derya Arms’ın mühendislik, tasarım, Ar-Ge, üretim ve ürün geliştirme süreçleri, şirketin yetkili teknik ekipleri tarafından bağımsız olarak yürütülmeye devam edecek. Yusuf Dikeç’in katkısı ise profesyonel sporcu perspektifiyle sportif kullanım deneyimine ilişkin görüş ve geribildirimlerinin paylaşılmasıyla şekillenecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran, kendine özgü yarışma tarzı ve sakin duruşuyla uluslararası ölçekte tanınan Yusuf Dikeç, “Uzun yıllardır uluslararası arenada Türkiye’yi temsil ediyorum. Bu süreçte edindiğim deneyimi, Türkiye’den dünyaya açılan bir markayla paylaşabilmek benim için çok kıymetli. Derya Arms ile başlattığımız işbirliğinin Türk sporuna ve ülkemizin uluslararası alandaki marka değerine katkıda bulunacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni ürünler de tanıtıldı

İmza töreninin ardından konuklar; Derya MAX, DY9Z ve Derya MAX Anti-Drone ürünlerini inceleme fırsatını da buldu.

Derya Arms, Derya MAX ile uluslararası sportif atıcılık ve IPSC (Uluslararası Uygulamalı Atıcılık Konfederasyonu) dünyasında güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor. Yeni nesil ürün yaklaşımını temsil eden DY9Z, performansının yanı sıra, tasarım dili ve farklı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Etkinlikte sergilenen ürünlerden biri de Derya MAX Anti Drone oldu. Son yıllarda drone teknolojilerinin hızlı gelişimi ve değişen güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ürün, Derya Arms’ın mevcut mühendislik ve üretim kabiliyetlerini yeni ihtiyaçlara uyarlama yaklaşımının önemli örneklerinden biri olarak tanıtıldı.

Üretim ve dağıtım ağı üç bölgeye uzanıyor

Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş.’nin %49 hissedarı olan Konya Savunma Sanayi A.Ş.’nin kurucu ortakları arasında yer alan Derya Arms; sportif, avcılık, taktik ve diğer profesyonel kullanım alanlarına yönelik üretim yapıyor. Mühendislik, Ar-Ge, üretim, dağıtım ve yerel pazar yetkinliklerini ortak bir yapıda geliştirmeye odaklanan Derya Arms, Türkiye’deki üretimini ABD’deki yerel kapasitesi ve Avrupa’daki dağıtım ağıyla destekliyor.

1998 yılında Konya’da kurulan şirket, 2024’te South Derya Co. aracılığıyla Florida’da ilk yurt dışı üretim operasyonunu kurdu. Bu yatırımla, ABD’de yerel üretim yapma olanağı elde ederken, Avrupa operasyonlarını da Derya GmbH bünyesinde yürütüyor. Şirketin Avusturya’daki dağıtım merkezi ise Avrupa pazarlarında stok yönetimi, dağıtım ve hizmet kapasitesinin güçlendirilmesini sağlıyor.