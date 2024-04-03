Ömer Suner, Dubai DIFC’deki Mastercard Leadership Forum'da Ozan Elektronik Para'nın finansal yenilikçilik vizyonunu paylaştı

Yayınlanma: 03.04.2024 - 17:43

Güncelleme: 03.04.2024 - 17:43

Türkiye'nin önde gelen finansal çözüm sağlayıcısı Ozan Elektronik Para'nın CEO'su Ömer Suner, Dubai'de Mastercard ve DIFC Innovation Hub tarafından düzenlenen Leadership Forum etkinliğinde sahneye çıkarak sektörün öncü isimlerinden biri olarak fikirlerini paylaştı. Suner, panelde Ozan'ın yenilikçi yaklaşımını ve dijital ödeme çözümlerinin finansal teknolojilerin geleceğindeki rolünü vurgulayarak, şirketin sektördeki öncülüğünü pekiştirmeye yönelik kararlılığını dile getirdi. Ayrıca, fintek dünyasında pazar payı kazanmanın ötesine geçerek yaratıcılık ve hızlı problem çözme yeteneklerinin önemine vurgu yaptı.

Ozan Elektronik Para'nın müşteri odaklı bir yaklaşımla geleneksel bankacılık anlayışını dönüştürerek dijital teknolojilerle finansal hizmetleri daha erişilebilir, şeffaf ve kullanıcı dostu hale getirdiklerini belirten Suner, Türkiye'deki başarılarını ve küresel hedeflerini paylaşarak, liderlik ve inovasyonun iş dünyasında nasıl bir değişim yaratabileceğine dair önemli ipuçları verdi.

ÖMER SUNER: “İHTİYACA UYGUN, MÜŞTERİ ODAKLI ÇÖZÜMLER GELİŞTIRİYORUZ”

Fintek ekosisteminde daima en üst seviyeye odaklandıklarını vurgulayan Suner, “Teknolojinin hızlı değişimi ve finansal piyasalardaki sürekli dönüşüm, Ozan Elektronik Para olarak bizleri daha yenilikçi ve müşteri odaklı çözümler geliştirmeye yönlendiriyor. Bu bağlamda, şirketimizin temel stratejisi hem şirket değerlerini koruma hem de yenilik arasında sağlıklı bir denge kurmaktır. Müşterilerimizin beklenti ve taleplerini anlamak ve pazarın ihtiyaçlarını gözlemlemek, ürün geliştirme sürecimizin merkezinde yer alıyor. Her bir ortağımızın bugün rahatlıkla kullanabileceği çözümler üretiyoruz. İnovasyon sürecimizi, pazarın ihtiyaçlarını ve sorunlarını gözlemleyerek şekillendiriyoruz” dedi.

ÖMER SUNER, OZAN ELEKTRONİK PARA’NIN VİZYONUNA DİKKAT ÇEKTİ

Suner, fintek sektöründe köklü bir değişim yaratarak geleneksel bankacılık sistemlerine yeni bir bakış açısı getirdiklerine dikkat çekerek, “Müşteri odaklı yaklaşımımızla, geleneksel bankacılık anlayışını sorgulayarak dijital teknolojilerle finansal hizmetleri daha erişilebilir, şeffaf ve kullanıcı dostu hale getiriyoruz. Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak müşterilerin finansal ihtiyaçlarını anlamak ve onlara özel çözümler sunmak öncelikli hedefimizdir. Bu süreçte, sektörde ezber bozan inovasyonlarla pazarı değiştirdiğimizi ve sürekli olarak yeni fırsatlarla karşılaştığımızı görüyoruz. Amacımız, yalnızca pazar payı kazanmak değil, aynı zamanda yaratıcılıkla, hızlı sorun çözme yetenekleriyle ve sürdürülebilir ürünlerle öne çıkmaktır. Bu çerçevede, Türkiye'deki fintek’ler arasında kısa sürede üçüncü sıraya yükselerek müşteri sayımızı hızla artırdık. Bu başarıyı daha iyi müşteri memnuniyeti ve genişleyen hizmet yelpazesiyle pekiştirerek, sektörde daha iyi bir konuma gelmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

Mastercard ve DIFC Innovation Hub tarafından tarafından düzenlenen Leadership Forum, endüstri liderlerinin bir araya geldiği prestijli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Panelde, dijital dönüşümün ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında liderlik ve inovasyon kavramlarının kritik rolü ele alınıyor. Konuşmacılar, dünya çapında tanınmış şirketlerin geniş deneyimlerini paylaşarak, inovasyon ve teknolojik ilerlemenin iş dünyasını nasıl dönüştürebileceği ve bu değişimin çevresel, sosyal ve ekonomik zorluklarla nasıl başa çıkabileceği üzerine derinlemesine görüşlerini sunuyorlar. Panelin amacı, sadece bugünün zorluklarını aşmak değil, aynı zamanda yarının fırsatlarını keşfetmek için bir yol haritası çizmek ve katılımcılara ilham vermek olarak görülüyor.