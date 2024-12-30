PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı: '4 çalışandan üçü, yapay zeka asistanlarıyla daha üretken'

Yayınlanma: 30.12.2024 - 12:20

Güncelleme: 30.12.2024 - 13:17

Üretimden lojistiğe, perakendeden satışa pek çok iş fonksiyonunu ve sektörü dönüştüren yapay zekanın kurumsal hayata en görünür katkısı, yapay zeka asistanları oldu. Asistanlar en hızlı benimsenen yapay zeka çözümleri arasında yerini alırken, çalışanların verimliliğine sağladıkları katkılar da rakamlara yansıdı. Microsoft’un verileri, Microsoft 365 Copilot’u kullanan dört çalışandan üçünün daha üretken hissettiğini ortaya koydu. Öte yandan, Microsoft 365 Copilot ile her gün 30 dakikaya kadar zaman tasarrufu elde edilebildiğini gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, “Yapay zeka destekli dijital asistanlar, çalışanların her şeyi bilen iş arkadaşlarına dönüşüyor. İş süreçlerini destekleyen bu araçlar, çalışanların iş-yaşam dengesini kurmasına yardımcı oluyor. Bu açıdan hem üretkenlik ve verimlilik artıyor, hem de yapay zekanın yetenek kazanımındaki rolü güçleniyor” dedi.

4 ŞİRKETTEN ÜÇÜ NİTELIKLİ İNSAN KAYNAĞI BULMAKTA ZORLANIYOR

2024 Küresel Yetenek Kıtlığı Raporu'nda yer verilen araştırma sonuçları, dünya çapında 4 şirketten üçünün yetenekli ve nitelikli insan kaynağı bulmada zorlandığına dikkat çekti. Küresel salgından bu yana yetenek probleminin her ölçekten şirket için kritik önem kazandığını vurgulayan Ahmet Toprakçı, “Doğrudan çalışanların iş süreçlerini kolaylaştıran yapay zeka uygulamaları, çalışan refahını artırdığı için yetenek çekme ve tutundurma süreçlerinde de önemli hale geliyor. Başka bir deyişle yapay zeka yalnızca verimliliği ve üretkenliği destekleyen bir araç olmaktan çıkarak işyeri memnuniyetini artıran ve çalışan bağlılığını güçlendiren bir teknolojiye dönüşüyor” dedi.

Yapay zeka destekli dijital asistanlara yapılan yatırımların yalnızca teknolojik bir yenilik olmanın ötesine geçerek işletmeler için uzun vadeli kalıcı avantajlar sağlayan stratejik adımlar olma vasfı kazandığını belirten Ahmet Toprakçı, “12 yılı aşkın süredir toplumu teknolojiyle geleceğe hazırlama vizyonuyla hareket eden teknoloji şirketi PEAKUP olarak, yetenek yönetimini önemseyen kuruluşların yapay zekaya bir de bu açıdan yaklaşması gerektiğine dikkat çekiyoruz. Zira yapay zeka teknolojilerine yatırım yapan şirketler, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp uzun vadede rekabet avantajını sürdürülebilir hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

“İŞVEREN MARKASI OLMANIN YOLU DA YAPAY ZEKADAN GEÇİYOR”

İş süreçlerine yapay zeka asistanı entegre etmenin çalışan adaylarının gözünde şirketler için bir turnusol görevi gördüğünü vurgulayan PEAKUP CSO’su KadirCan Toprakçı, “Yapay zeka destekli dijital asistanlar, şirket stratejilerinde sadece bir operasyon çözümü değil, aynı zamanda yetenek yönetiminde fark yaratan bir araç olma özelliği taşıyor. Yetenek çekme rekabetinde başarı, bu teknolojilere sahip olmanın dışında, bu teknolojileri çalışanların ihtiyaçlarına göre uyarlamayı da gerektiriyor. Çalışanların, yan hakların ve ücretlerin yanı sıra işyeri ve çalışma deneyimini de bir kriter olarak değerlendirdiği düşünüldüğünde; yapay zeka destekli araçlar ve dijital asistanlar şirketleri potansiyel çalışanlar için daha cazip hale getiren ve işveren markasını güçlendiren unsurlar olarak öne çıkıyor. Zira tüm çalışanlar gündelik hayatında yapay zeka araçlarından bir biçimde yararlanıyor. Aynı deneyimi iş süreçlerine de uygulamak ve bunu yaparken de şirketleri tarafından teşvik edilmek istiyor. Başka bir deyişle yapay zeka dönüşümü çalışanların işyerlerine bağlılığını artırırken, şirketlerin rekabet gücüne de katkıda bulunuyor” diye konuştu.

"LIDER ŞİRKETLERİ DÖNÜŞEN ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINI BENİMSEMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Güçlü temellere dayanan bir şirket kültürü oluşturmanın doğrudan kârlılık ve sürdürülebilir başarıyla ilişkilendiğini vurgulayan PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Çözümlerinde uzmanlaştığımız Microsoft, Microsoft 365 Copilot’u kullanan şirketlerin iki yılda %120 yatırım getirisi elde edeceğini öngörüyor. Londra, Dubai ve İstanbul ofislerinde 100'ü aşkın çalışanıyla hizmet veren PEAKUP olarak Türkiye'nin lider şirketlerini dönüşen çalışma alışkanlıklarını benimsemeye çağırıyoruz. 1 milyonu aşkın son kullanıcının ve binden fazla müşterinin teknoloji deneyimlerinin en güçlü temas noktası olan PEAKUP olarak, şirketlerin ihtiyaçlarını anlıyor, onları en doğru teknolojilerle buluşturuyor, değişim yönetimi ve yapay zeka danışmanlığı hizmetlerimizle bu dönüşüm yolculuğuna liderlik ediyoruz. İş dünyasının geleceğinde stratejik rekabet avantajı kazanarak var olmak ve nadir bulunan yetenekleri kuruluşlarına dahil etmek isteyen kurumları, PEAKUP çözüm ve hizmetlerini keşfetmeye çağırıyoruz.”