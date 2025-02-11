RNG Technology ve Vepara’dan Finans ve Teknolojiyi Sağlamlaştıran İşbirliği

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:58

Güncelleme: 11.02.2025 - 09:58

Birlikte Güçlü Adımlar: Yenilikçi Teknolojiler ve Geleceğe Dönük Çözümler

Bu işbirliği, her iki tarafın da uzmanlık alanlarında liderliklerini pekiştirecek bir yapıyı oluşturuyor. RNG Technology, Vepara’nın dijital dönüşüm yolculuğuna sağlam bir altyapı sunmayı hedefliyor.

RNG’nin sağladığı 7/24 yüksek mühendisler tarafından yönetilen Kubernetes hizmetleri, Cloud-Native altyapı çözümleri ve ileri düzey DevOps hizmetleri, Vepara'nın ödeme sistemlerinin daha verimli, güvenli ve esnek bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Ayrıca, Zadara Edge Cloud teknolojisi ile entegre edilen altyapı, Vepara’nın sistemlerini yüksek performansla çalıştıracak ve veri güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak.

RNG Technology CEO’su Behreng Nami’den Değerlendirme

RNG Technology CEO’su Behreng Nami, bu stratejik ortaklıkla ilgili olarak şunları söyledi: "Vepara ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, her iki şirketin de güçlü yönlerini bir araya getirecek ve sektöre değer katacak çözümler sunmamıza olanak tanıyacak. RNG’nin bulut teknolojileri ve DevOps alanındaki deneyimi, Vepara’nın yenilikçi ödeme çözümleri ile birleşiyor. Bu ortaklık, fintech sektöründe dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıracak ve işletmelere esnek, güvenli ve sürdürülebilir altyapılar sunma misyonumuzu bir adım daha ileriye taşıyacak."

Vepara CEO’su Volkan Üstün’den Açıklama

Vepara CEO’su Volkan Üstün, işbirliği ile ilgili şöyle konuştu: "RNG Technology ile yaptığımız işbirliği, ödeme sistemlerimizin daha verimli ve sürdürülebilir olmasına katkıda bulunacak. RNG’nin bulut tabanlı çözümleri ve DevOps alanındaki derinlemesine tecrübesi, Vepara’nın dijital dönüşümünü hızlandıracak. Bu ortaklık, sektördeki liderliğimizi pekiştirecek ve finansal teknolojilerdeki yenilikçi çözümlerimizle müşterilerimize daha güçlü ve esnek hizmetler sunmamızı sağlayacak."

Yeni Nesil Altyapı: Esneklik ve Güvenlik

RNG Technology’nin sağladığı teknoloji altyapıları, Vepara’nın ödeme ve finansal hizmetlerini daha verimli, güvenli ve esnek bir şekilde yürütmesine olanak tanıyacak. Zadara Edge Cloud teknolojisiyle entegre edilen bulut çözümleri, Vepara’nın ihtiyaç duyduğu esnekliği ve güvenliği sağlamakla kalmayıp, operasyonel süreçlerin her aşamasında yüksek performans sunacak. Bu teknolojik güç birliği, sektördeki dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıran bir adım olarak dikkat çekiyor.

Geleceğe Yönelik Bir Adım: Yenilikçi Çözümler ve Sürdürülebilir Dönüşüm

RNG Technology, sadece günümüzün ihtiyaçlarına değil, geleceğin teknolojilerine de yön verecek çözümler sunuyor. Her projeye mühendislik odaklı, çoklu perspektifli bir yaklaşım getiren RNG, bulut kültürünü benimseyerek işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini sürdürülebilir bir şekilde destekliyor. Vepara ile yapılan bu ortaklık da, her iki tarafın da teknolojiye duyduğu güvenin ve uzmanlığın bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Bu stratejik işbirliği, her iki şirketin de sektördeki liderlik konumlarını güçlendirecek ve dijital dünyada daha güçlü bir varlık oluşturma yolunda önemli bir adım olacaktır. Hem RNG Technology’nin mühendislik odaklı yaklaşımı hem de Vepara’nın finansal teknolojilere getirdiği yenilikçi bakış açısı, bu ortaklığı sektördeki en dikkat çekici gelişmelerden biri yapıyor.

Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi, yenilikçi ödeme çözümleriyle müşterilerine zengin hizmetler sunar. Sanal POS, fiziki POS, link ile ödeme alma, abonelik yönetimi, toplu para gönderimi, dijital cüzdan, ön ödemeli kart, sanal IBAN ve şirketlerin ihtiyaçlarına paralel geliştirilen çeşitli alternatif ödeme yöntemlerini tek bir çatı altında sunarak sektörde fark yaratır.

RNG Technology, Türkiye’nin ilk CNCF üyesi olarak bulut teknolojileri ve DevOps çözümlerinde lider bir kuruluştur. Yenilikçi mühendislik anlayışıyla şirketlerin dijital dönüşümünü destekleyen RNG, Cloud-Native altyapılar, Kubernetes hizmetleri ve Zadara Edge Cloud gibi ileri teknoloji çözümleriyle sektöre öncülük eder.