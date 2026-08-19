Rusya’yı keşfedin: Moskova, her yıl düzenlenen “Rusya’nın Lezzetleri” festivaline ev sahipliği yapıyor

Bu yıl Rusya’nın Lezzetleri, ülkenin dört bir yanından 5 binden fazla gıda ürünü ve gastronomi markasını Moskovalılar ve ziyaretçilerle buluşturuyor. Bunlar arasında Vologda Bölgesi’nden Babayevski kalakurnik, Kursk Bölgesi’nden Malevich peyniri, Perm Bölgesi’nden çaga mantarından üretilen bir içecek, Başkurt kazylyk’i (geleneksel at eti sucuğu), Ryazan kalinniki (geleneksel bir yöresel tatlı), Ural karahindiba reçeli, Çuvaşistan’dan shartan ve daha pek çok yöresel ürün yer alıyor. Festival ziyaretçileri, bölgesel ürünleri tatma ve hediyelik olarak satın alma fırsatının yanı sıra, bu ürünlerin ardındaki hikâyeleri öğrenebilecek; yerel mutfak geleneklerini koruyan ve geliştiren çiftçiler, peynir üreticileri, arıcılar, balıkçılar ve zanaatkârlarla tanışma fırsatı bulacak.

Rusya’nın Lezzetleri, ülkenin farklı bölgelerinin kültürünü keşfetmenin en sıra dışı ve en lezzetli yollarından birini sunan benzersiz bir festival. Etkinlik, ziyaretçilere Rusya’nın gastronomi geleneklerinin tarihini ve zenginliğini daha yakından tanıma, ülkenin farklı halklarının kültürel mirasını keşfetme ve geleneklerin canlı biçimde paylaşılabileceği bir buluşma ortamı sağlıyor.

Kapsamlı kültür programı, geleneksel lezzetler

Festivalde her yaştan ziyaretçiye hitap eden kapsamlı bir program da düzenleniyor. Festivalin sponsorları, çok çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği özel temalı alanlar hazırladı. Her alan, ziyaretçilerin yalnızca markayı tanımasına değil, aynı zamanda yaratıcı ve aile dostu etkinliklere katılmasına imkân sağlayan bir buluşma noktası olacak.

Festivalin ana pavyonlarından birinde, Rusya’nın farklı bölgelerinden gelen yaratıcı grupların sahne alacağı kapsamlı bir kültür programı düzenlenecek. Programda geleneksel şarkı ve danslar, klasik ve halk çalgılarıyla performanslar, tiyatro gösterileri ve geleneksel oyunlar yer alacak. Ziyaretçiler ayrıca halk sanatları ve yemek yapımı atölyelerine katılabilecek; çiftlik ürünleri kazanma fırsatı sunan festival genelindeki bir keşif oyununda yer alabilecek. Yetişkinler ve çocuklar, kendi elleriyle meşhur bir akide şekeri hazırlayabilecek, özgün bir dantel deseni oluşturabilecek ve geleneksel tatlılar ile halk sanatları hakkında ilginç bilgiler öğrenebilecek. Atölyeler günde bir veya iki kez gerçekleştirilecek ve her oturum 20 ila 40 dakika sürecek. 5-12 yaş arasındaki en küçük ziyaretçiler ise traktör kullanmayı deneyimleyip eğlenceli bir traktör rallisine katılma şansı yakalayacak.

Rusya’nın Lezzetleri’ni ziyaret eden çocuklar için Kurchatov Araştırma Merkezi ile Politeknik Müzesi tarafından özel bir aile alanı da oluşturuldu. Çocuklar, mentorların rehberliğinde bir günlüğüne bilim insanı olarak biyoloji, kimya ve fizik alanlarında onlarca ilgi çekici deney gerçekleştirebilecek. Gastronomi meraklıları da çeşitli yemek atölyelerine katılabilecek.

Festival içinde festival

Festival bu yıl ayrıca ülkenin en büyük enogastronomi festivali “Vinograd”ın (Üzüm) hazırladığı yeni bir şarap programına ev sahipliği yapacak. Her yıl Rusya’nın farklı şehirlerini ziyaret eden festival; bilim, eğitim, kültür, gastronomi ve şarapçılık geleneklerini aynı çatı altında buluşturuyor. Festival, ağustos ayında VDNH’de gerçekleşerek Moskovalılar ve ziyaretçilere Rusya’nın şarap haritasını keşfetme fırsatı sunacak. Katılımcılar Kırım, Kuban, Kafkasya, Don Bölgesi ve Rusya’nın diğer bölgelerinden üreticilerle tanışabilecek; yerel üzüm çeşitleri hakkında bilgi edinebilecek ve Rus şarapçılığının çeşitliliğini keşfedebilecek.

“Vinograd” ayrıca sürekli hizmet veren interaktif alanı “Vinology” konferans salonunu da VDNH’ye taşıyacak. Bilim insanları ve sektörün önde gelen uzmanları, bilimin şarabın tat ve aromasının oluşumuna nasıl katkı sağladığını anlatacak; üzüm genetiğini ve Rusya’ya özgü nadir üzüm çeşitlerini ele alacak; toprağın bir şarabın karakterini nasıl etkilediğini inceleyecek.

“Rusya’nın Lezzetleri” festivali, ziyaretçilere ülkenin kültürel ve gastronomik çeşitliliğini bölgesel gelenekler üzerinden keşfetme fırsatı sunacak. Festival; ailece yapılacak bir gezi veya tek başına gerçekleştirilecek bir keşif için ideal bir etkinlik olarak, Türkiye’den gelen ziyaretçilere de unutulmaz deneyimler vadediyor.