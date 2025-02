Sanatın kalbi, 22-28 Şubat’ta İstanbul’da atacak

Yayınlanma: 24.02.2025 - 13:19

Güncelleme: 24.02.2025 - 13:19

Sanatın nabzı, İstanbul’da atmaya hazırlanırken, ülkemizin değerli sanatçıları da eserlerini sanatseverlerle buluşturmak için gün sayıyor. İnsan kaynakları yöneticiliğinden sanata uzanan hikayesiyle dikkat çeken Berna Gencebay, mitolojik temalı iki yağlı boya eseriyle 22-28 Şubat’ta LEGENDS OF İSTANBUL (İstanbul’un Efsaneleri) sergisinde yer alacak. Ortaköy’deki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda gerçekleştirilecek uluslararası görsel sanatlar sergisinde, soyut ve empresyonist resimleriyle doğanın güzelliğini sanatseverlerle paylaşacak.

Mitolojiden doğaya uzanan derin bir yolculuk

Mitolojik karakterler ve doğadan ilham aldığı eserleriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak Berna Gencebay, “ANGELS ON SKY” ve “MOONLIGHT ANGELS” adını verdiği tabloları hakkında, “Eserlerimde, özgürlüğün ve doğanın güzelliğini vurguluyorum. Eşim Altan Gencebay’ın bende uyandırdığı duygulardan da ilham alarak, farklı renklerin kombinasyonuyla tuvallere hayat veriyorum. Yaşadığımız dönemde her şey çok hızlı geliştiği ve dijitalleştiği için toplumsal boyutta resim sanatını özendirmeye ve ilham verici olmaya çalışıyorum” dedi.

Berna Gencebay’ın LEGENDS OF İSTANBUL’da sergileyeceği iki yağlı boya tablosunda doğanın güzellikleri, mitolojik unsurlarla destekleniyor. Her iki eser de sanatseverleri, efsaneler dünyasının gizemine ve doğanın büyüleyici manzarasına karşı yolculuğa çıkarıyor. Bu eserler, izleyiciyi hem geçmişe hem de geleceğe götürürken, insan ruhunun dingin sularını keşfetmeye davet ediyor. Engin denizlerin mavisiyle, bulutların beyaz yansımasıyla evrenin sonsuzluğunu fırça darbeleriyle dile getiriyor. 7 gün boyunca sanat tutkunlarıyla buluşmayı bekleyen “ANGELS ON SKY” ve “MOONLİGHT ANGELS”, ziyaretçilere adeta daha önce deneyimlemedikleri bir dünyayı vaat ediyor.

“Gelişmeye ve üretmeye devam ediyorum”

Resim yapmak isteyenlere yönelik önerilerini paylaşan Berna Gencebay, “Günümüzde dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte bir insanın boş vaktini değerli hobilerle değerlendirmesi, neredeyse imkansız hale geldi. Televizyon ve bilgisayardan uzaklaşmak, kendini dinlemek, duygularını aktarmak için sanata başvurmak da güçleşti. Ancak bu teknolojileri faydaya dönüştürmek de mümkün. Örneğin içlerindeki resim tutkusunu online platformlardaki eğitici videoları adım adım izleyerek yakalamaları bir başlangıç noktası olabilir. Bununla birlikte çeşitli atölye ve kurslara katılarak kendini geliştirmek, ressamlığa giden yolda kritik bir basamak” diyerek kendi ressamlık kariyerine dair de şunları kaydetti:

“Benim resim yapmaktaki amacım, duygu ve düşüncelerimi sanatseverle dolaylı olarak paylaşmak. Elbette bu faaliyete ne kadar zaman ayırırsak ayıralım, gelişmek hiç bitmeyen bir yolculuk. Ben de eksik yanlarımı aldığım derslerle sürekli olarak tamamlıyor, gelişmeye ve üretmeye devam ediyorum. Bir insanın yaşamındaki en kıymetli varlık zamandır. Gençlerimize mavi ekranlardan uzaklaşıp kendilerini bulabilecekleri bir yaşam çizgisi diliyorum.”

El sanatlarının ardındaki büyük emeği anlattı

Resim, heykel gibi el sanatlarının daha da büyük bir emek ve zaman gerektirdiğini söyleyen Berna Gencebay, “Bir sanat dalını icra etmek, sanatçıyım diyebilmek uzun zaman ve emek gerektiriyor. Ben bu yönde zamanımı etkin kullanıyorum. Eşim Altan Gencebay en büyük destekçim. O da sanatçı bir aileden geldiği ve müzik sektöründe bir iş insanı olarak çalıştığı için, benim uzun çalışma saatlerimi anlayışla karşılıyor. Bir eser ortaya çıkarmanın zaman aldığını çok iyi biliyor. Şubat ayında katılacağım sergi için çok heyecanlıyım. Her sergi benden bir parçayı temsil eden yeni bir serüven” ifadelerini kullandı.