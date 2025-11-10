SAP Dönüşüm Ödülleri 2025 sahiplerini buldu

SAP Türkiye, iş dünyasına yön veren liderleri ve teknoloji yöneticilerini, düzenlediği SAP Executive Summit etkinliğinde buluşturdu. SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan’ın ev sahipliğinde,“Potansiyelini açığa çıkar” mottosuyla düzenlenen; yapay zeka, veri ve uygulamaların birleşimi ile yeni nesil kurumsal dönüşümün formülünün konuşulduğu etkinliğe; SAP Yönetim Kurulu Üyesi ve APAC, EMEA, MEE Bölgelerinin Gelirlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Manos Raptopoulos, SAP EMEA Bölgesi Başkanı Augusta Spinelli, SAP Güney Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Carlos Lacerda ve SAP EMEA Bölgesi Çözüm Grubu Başkanı Marc Nolla da katıldı.

Bu yıl 3. kez gerçekleştirilen etkinliğin kapanışında, kullandıkları ileri teknolojilerle dijital dönüşüm alanında öne çıkan şirketlere ödülleri verildi. Üç farklı kategoride toplam 18 ödülün sunulduğu SAP Dönüşüm Ödülleri 2025’te, 9 kuruma “Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü” takdim edildi; perakende, enerji, otomotiv, gıda, ilaç gibi öncü sektörlerin lider projeleri de 8 farklı kategoride ödüllendirildi. Yapay zekâ iş dünyasının dönüşümünü yönlendiren en güçlü itici güce dönüşürken, bu yıl törende ilk kez, geleceği şekillendiren yenilikçi vizyonu ile fark yaratan bir şirkete “Yılın Yapay Zekâ Projesi Ödülü” takdim edildi.

Uğur Candan’ın açılış konuşması ile başlayan SAP Executive Summit, Carlos Lacerda’nın moderatörlüğünde Manos Raptopoulos ve Augusta Spinelli’nin katıldığı “Global SAP Liderlerinden Gelecek Vizyonu” başlıklı oturumla devam etti.

Uğur Candan: “Türkiye’de SAP bulut kullanımı %62’ye ulaştı”

SAP Executive Summit’in açılış konuşmasını yapan Uğur Candan, Türkiye’de SAP bulut kullanımının %62’ye ulaştığını, her beş müşteriden birinin uçtan uca SAP bulut altyapısını kullandığını söyleyerek “Üç motivasyonla çalışıyoruz. İlki uygulama, veri ve yapay zekanın birlikte ve entegre çalışması. İkincisi ‘En geniş bilgi birikimine sahip yapay zekâ, en fazla değeri üretir’ yaklaşımı. Sonuncusu ise yapay zekanın iş uygulamalarını yeniden şekillendirecek olması” dedi. Yapay zekâ şirketlerin çalışma şeklini değiştiriyor, onların daha verimli çalışmasına, daha akıllı kararlar almasına ve görevleri otomatikleştirmesine yardımcı oluyor.”

Halihazırda farklı sektörlerde iş süreçlerini hızlandırmak, maliyetleri düşürmek ve karar alma süreçlerini iyileştirmek için tasarlanmış 310 yapay zekâ destekli iş senaryosunun 2025 sonuna dek 400'e çıkacağını anlatan Uğur Candan, SAP’nin üretken yapay zekâ asistanı Joule’a 40’tan fazla yeni dijital aracı eklendiğini açıkladı. Genel Müdür, IMF’in 2025 için duyurduğu Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Hazırlık Endeksi’ne göre Türkiye’nin 174 ülke arasında 14. sırada konumlandığını belirtti.

“Türkiye’nin potansiyelini desteklemek için buradayız”

SAP Güney Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Carlos Lacerda, moderatörlüğünü üstlendiği “Global SAP Liderlerinden Gelecek Vizyonu” başlıklı panelde Türkiye’nin Avrupa’daki sektör liderliğine dikkat çekerek, SAP olarak yakın zaman gerçekleştirdiğimiz bir araştırmaya göre, “Türkiye 12 endüstriden sekizinde Avrupa birincisi, diğerlerinde ise dünya sıralamasında ilk dörtte yer alıyor. Bu başarı, ülkenin enerjisini, yenilikçiliğini ve ilerleme arzusunu yansıtıyor” dedi. SAP’nin amacını, “dünyayı daha yaşanabilir kılmaya ve insan hayatını iyileştirmeye destek olmak” şeklinde açıklayan Carlos Lacerda, “İş dünyasındaki en büyük zorluk, fonksiyonlar arasındaki kopukluk değil, birlikte çalışmayı daha verimli hale getirmek. Bir departmandaki aksama tüm organizasyonu etkileyebiliyor. SAP’nin geliştirdiği çok katmanlı “Business Data Cloud” yapısı farklı kaynaklardaki veriyi tek bir güvenli çatı altında buluşturarak şirketlerin hem insan hem de yapay zekâ destekli karar alma süreçlerinde hız, güven ve tutarlılığı aynı anda yakalayabilmesini sağlıyor.” dedi.

Manos Raptopoulos “Global SAP Liderleri ile SAP Vizyonu” panelinde “Teknolojiyi tek başına bir hedef değil, iş sonuçlarını hızla dönüştüren bir araç olarak görmek gerekiyor. Şirketler teknoloji sirketlerinden artık ürün değil, fark yaratan sonuç bekliyor. Günümüzde birçok işletme yapay zekâ otomasyonunu ve üretken yapay zekayı benimsiyor olsa da gelecekteki yatırımların yapay zekâ aracılarına (AI Agents) odaklanması bekleniyor. Ancak, yapay zekâ ajanları yalnızca dayandıkları veriler kadar güçlüdür. SAP olarak kurumlara, kurumsal dönüşümü ve büyümeyi hızlandıran, müşteri deneyimini zenginleştiren ve karar alma süreçlerini güçlendiren çözümler sunuyoruz. Türkiye’nin dinamik ve girişimci iş dünyası bu dönüşümü benimseme ve yapay zekâ kullanımında son derece istekli; biz de bu potansiyeli desteklemek ve ülkenin bölgedeki başarısını daha da pekiştirmek için buradayız.” ifadelerini kullandı.

Liderlik panelinde soruları yanıtlayan Augusta Spinelli:“EMEA genelinde buluta ya da yapay zekaya direnç görmüyoruz. Müşterilerin gündeminde nasıl daha hızlı ve hatasız çalışabilecekleri konusu var. Bizim cevabımız ise net: Parça parça değil, uçtan uca uygulamalar, tekil veri katmanı ve onun üzerinde çalışan yapay zekâ” dedi. Spinelli sözlerini şöyle tamamladı: “Business AI alanında sunduğumuz ileri teknoloji çözümlerimiz, Türkiye’deki ekosistemde müşterilerimizin dönüşümlerini hızlandırıyor. Fabrika sahasından finansa uzanan projelerde verimlilikte çift haneli kazanımlar görüyoruz. Türk şirketleri geçmişte de gördüğümüz gibi yenilikçi yaklaşımları ve ileri teknolojileri benimsemeleri ile global arenada fark yaratmaya devam ediyor.”

Burcu Ün: “İnsanın teknolojiyle birlikte anlam yarattığı bir dönemdeyiz”

SAP Türkiye Kurumsal Mimarı Burcu Ün “Geleceğe Giden Yol: Teknolojiyle Kurulan Köprüler” başlıklı konuşmasında, Endüstri 5.0 çağında teknolojinin yalnızca verimlilik değil, amaç, etik ve insan merkezli inovasyon ekseninde yeniden tanımlandığını anlattı. SAP’nin iş dünyasının dönüşümünü güvenilir veriye, entegre uygulamalara ve üretken yapay zekaya dayandıran yaklaşımından bahseden Burcu Ün, “İnsanın teknolojiyle rekabet ettiği değil, birlikte anlam yarattığı yeni bir dönemdeyiz. Geleceğin devrimi makinelerin değil, insan zekasını güçlendiren yapay zekanın devrimi olacak. dedi.

Marc Nolla: “Dijital aracılar, gelecekte liderlerle aynı masada oturacak”

SAP Executive Summit’te yapay zekâ ve Agentic AI’ın iş dünyasına getirdiği dönüşümü anlatan Marc Nolla, “Gerçek zamanlı veriyi güvenle birleştirerek iş süreçlerini yeniden tanımlayan Agentic AI yaklaşımı, işletmelerde ekip içi ve ekipler arası işbirliğini önemli oranda artırıyor. Gelecekte kurumlarda liderlerle birlikte masada yer alan dijital aracılar (agent) olacak. Artık yapay zekâ bize yalnızca veri sunmuyor. Hedeflerimizi, risklerimizi ve fırsatlarımızı anlayarak bizimle karar alıyor. Bu da iş dünyasında verimliliği artıracak önemli bir dönüşümün başlangıcı demek” dedi.

Orhan Holding: “Dijital dönüşüm yalnızca bir teknoloji yatırımı değildir”

Detaysoft Satış Direktörü Can Nalbantoğlu ile “Bulutta Sınırları Aşmak: Dönüşümün Yeni Rotası” başlıklı oturuma katılan Orhan Holding İnsan, BT ve Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı & İcra Komitesi Üyesi Evrim Bayam, “Orhan Holding, dijital dönüşüm yalnızca bir teknoloji yatırımı değil; kültür, liderlik ve iş yapış biçimi dönüşümünün temeli olarak görüyor. Sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedefimize ulaşmak için dijital dönüşüm, en güçlü araçlarımızdan biri. Bu yolculuğun merkezinde insan var, çünkü biz, gerçek dönüşümün ancak amaç birliğiyle hareket eden, değişime liderlik eden ve dönüşümü sahiplenen insan kaynağıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. ‘RISE with SAP’ projesiyle yalnızca 5 ayda 12 ülkede hayata geçirilen bu dönüşüm, daha verimli çalışmak, adaptasyon ve çevik karar alma kapasitemizi artırmak, maliyet optimizasyonu ve yenilikçi yaklaşımlarla rekabet avantajı kazanmak ve müşteri, çalışan ile paydaş deneyimini iyileştirmek hedeflerimizi güçlendiriyor” dedi.

Erol Bilecik: “Başarıyı getiren, teknolojiyle insanın uyumudur”

Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı, 2017- 2018 TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, NTT DATA META Bölgesi Kıdemli Başkanı ve Türkiye CEO’su Dr. Bahri Danış ile katıldığı “Bulut Teknolojilerle Değer Yaratmak: Hızlı, Esnek, Yenilikçi” başlıklı oturumda şunları söyledi: “Index Grup olarak 36 yıldır Türkiye’nin her noktasına teknoloji ulaştırıyoruz. Bugün bireylerin ve kurumların kullandığı her üç üründen biri bizim dağıtımımızdan geçiyor. Bu önemli operasyon, bizi hep daha iyisini yapmaya, beklentilerin ötesine geçmeye zorluyor. Dijital dönüşüm kararımızın arkasında da bu motivasyon vardı. RISE with SAP projesi bizim için sadece bir sistem geçişi değil, geleceğe dair oldukça stratejik bir adım oldu. Böyle bir yola çıkarken en kritik konu, doğru yol arkadaşını seçmekti. Biz iş ortaklarımızı sadece profesyonel kriterlerle değil, aynı zamanda aramızdaki uyumla da değerlendiriyoruz. NTT DATA ile daha ilk görüşmemizde o uyumu hissettik. Elbette süreç boyunca zorlu günler, stresli anlar yaşandı. Ama şuna inanıyorum: Sistemsel sorunların her zaman bir çözümü vardır, insani sorunların ise teknik bir çözümü yoktur. Başarıyı getiren şey, teknolojiyle insanın uyumudur. Bizim projemizi bir başarı hikayesine dönüştüren de Index Grup ve NTT DATA arasındaki bu güçlü uyum oldu.”

Astor Enerji: “Üretim kapasitemizi %100 artırmayı hedefliyoruz”

“Geleceğe Taşınmak: Enerjisini SAP'nin Bulut Tabanlı Çözümlerinden Alan Bir Dönüşüm Hikayesi” başlıklı oturumda Vektora Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Zeynep Aykaç ile sahne alan Astor Enerji CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ünsal, “Astor Enerji, 1983 yılında kurulmuş bir şirket olarak bugün yalnızca Türkiye’de değil, dünya pazarında da güçlü bir marka haline gelmiş durumda. Ankara’daki 140 bin metrekarelik fabrikamızda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve 228 bin metrekarelik yeni fabrika yatırımımızın 1. fazı bitmek üzere. Bu yeni yatırımla birlikte üretim kapasitemizi %100 artırmayı hedefliyoruz. An itibarıyla 2330’u aşkın çalışan sayımızla da sektördeki büyümemize hız kesmeden devam ediyoruz” dedi. ERP sistemlerini bulut odağıyla yeniden yapılandırmamızın temel nedenini de anlatan Hakan Ünsal, “İş süreçlerimizi uçtan uca dijitalleştirerek çeviklik, verimlilik ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Bu dönüşümle birlikte yalnızca mevcut süreçlerimizi optimize etmeyi değil, aynı zamanda geleceğin iş modellerine uygun, ölçeklenebilir ve entegre bir dijital mimari kurmayı amaçlıyoruz. Global bir üretici olma vasfıyla artık sadece Türkiye’de değil, dünyanın en iyisiyle çalışma vizyonuyla marka değerimizi de yükseltmek istedik. Ayrıca; gelişmiş çizelgeleme ve kapasite planlama kabiliyetleriyle atıl kapasitemizi minimize edeceğimiz için, SAP yatırımını kapasite artışı yatırımı olarak da görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Arena Labs: “Klasik otomasyondan çok daha ötesini hedefliyoruz”

Etkinliğin sondan bir önceki panel oturumu “Üretken Zekâ İş Başında: İş Dünyasında Değişim Başladı” olurken; Sovos EMEA Bölgesinden Sorumlu Satış Başkan Yardımcısı Elçim Sirek ile Arena Labs Genel Müdürü Barış Yeniçeri sahne aldı. “Bizim vizyonumuz klasik otomasyondan çok daha ileriye gitmek” diyen Barış Yeniçeri, “Agentic AI yaklaşımıyla insan kaynaklarından finansa, müşteri hizmetlerinden lojistiğe kadar her alanda akıllı ajanlar geliştiriyoruz. Bu ajanlar yalnızca süreçleri hızlandırmıyor; karar destek, öngörü ve müşteri deneyimi tarafında da yeni bir seviye yaratıyor. Sovos bu yolculukta bizim için sadece teknik bir entegratör değil; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile SAP arasındaki köprüyü kuran, uyumu garanti eden ve ölçeklenebilirliği sağlayan stratejik bir iş ortağı. Türkiye’de geliştirdiğimiz üretken zekâ tabanlı çözümleri global pazarlara taşırken, Sovos’un global regülasyon uzmanlığı bize güvence sağlıyor” dedi.

Golive: “Veriyi stratejiye dönüştürüyoruz”

Golive Satış Direktörü Aslı Öztürk ile sahne aldığı “Veriden Sonuçlara: Akıllı Dönüşümün Gücü” başlıklı oturumda konuşan Golive CEO’su Şenay Yılmaz, “Veri; doğru bakış açısı ve yapay zekayla birleştiğinde, sadece raporlardan ibaret olmayıp, iş dünyasında stratejiye dönüşüyor. Biz de veriyi sadece görmekle kalmıyor, SAP çözümleriyle bu dönüşümü müşterilerimiz için hayata geçirmeye odaklanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Panellerin ardından gala yemeği ve ödül töreniyle son bulan SAP Executive Summit’in sponsorluğunu Deloitte, Detaysoft, Golive, NTT DATA Business Solutions Türkiye, Sovos ve Vektora üstlendi. Tadım ve deneyim alanlarının sponsoru Nagarro + MBIS ile Solvia olurken, Nespresso SAP Lounge alanında kahve tadımı gerçekleştirdi.

2025 Dijital Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu!

SAP Dönüşüm Ödülleri 2025’in ana kategorisi olan Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü’ne Abdi İbrahim İlaç, Flo Group, Kalyon Holding, Karsan Otomotiv, Koç Holding, Oyak Group, Petrol Ofisi, Yaşar Holding ve Zeren Group Holding olmak üzere, hayata geçirdikleri projelerle fark yaratan 9 kurum layık görüldü.

Sektörler bazındaki ödüller Çimsa (yapı malzemeleri), ebebek (perakende), Erdemir (demir çelik), Eren Enerji (enerji), Göl Yatırım Holding (çimento ve orman ürünleri), İndeks Bilgisayar (teknoloji), Kombi Klima Shop (dayanıklı tüketim ürünleri) ve Orhan Holding (otomotiv) olmak üzere 8 kuruma verildi.

Özel ödül kategorisinde Yılın Yapay Zekâ Projesi Ödülü ise Martur Fompak International’ın oldu.

SAP DÖNÜŞÜM ÖDÜLLERİ 2025

Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülleri

-Abdi İbrahim İlaç

-Flo Group

-Kalyon Holding

-Karsan Otomotiv

-Koç Holding

-Oyak Group

-Petrol Ofisi

-Yaşar Holding

-Zeren Group Holding

Sektörler Bazında Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülleri

-Yapı Malzemeleri: Çimsa

-Perakende: ebebek

-Demir Çelik: Erdemir

-Enerji: Eren Enerji

-Çimento ve Orman Ürünleri: Göl Yatırım Holding

-Teknoloji: İndeks Bilgisayar

-Dayanıklı Tüketim Ürünleri: Kombi Klima Shop

-Otomotiv: Orhan Holding

Yılın Yapay Zekâ Projesi Ödülü

-Martur Fompak International