Seramiksan, kamusal ve ticari mekanlarda fark yaratacak yeni porselen karolarını tanıttı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 14:50

Güncelleme: 04.09.2024 - 14:50

Kamusal ya da ticari alanlar başta olmak üzere, ev ya da işyerlerinde tadilat yapmak ve yeniden dekore etmek isteyen birçok kişi, yaz aylarının gelmesiyle harekete geçti. Bu ivme yapı ürünleri pazarını da hareketlendirirken, ‘’İyi Tasarım Herkesin Hakkı’’ mottosuyla inovatif, yenilikçi karo ve vitrifiye ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran Seramiksan da boyut ve işlevsellik gibi özellikleriyle öne çıkan yeni ürünlerini tanıttı.

Seramiksan Direktörü M. Süreyya Çağlar, konuya dair değerlendirmelerini paylaşırken yeni ürünleri hakkında şu bilgileri paylaştı: “Tadilat söz konusu olduğunda, mekanları daha konforlu ve işlevsel hale getirmek öncelikli hale geliyor. Biz de tasarladığımız yeni ürünlerimizin her birinde tüketicilerin beklentilerini temel prensibimiz kabul ederek, hayal ettikleri mekanlar yaratma arzusuyla çalışıyoruz. Son olarak piyasaya sürdüğümüz büyük ebatlı Pergamon ve Dominica 120X120 cm porselen karolarımız da yalnızca büyük boyutlarıyla değil, sundukları benzersiz fonksiyonel özellikleriyle dikkat çekiyor.”

“Yer ve duvarlarda kesintisiz ve bütünsel yüzeyler yaratıyoruz”

Yeni ürünlerinde mekanlara bütünsel bir görünüm ve ferahlık kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen M. Süreyya Çağlar, “Stil ve zarafeti bir araya getiren 120 x 120 cm boyutundaki karolarımızla hastane, metro istasyonları, havalimanı gibi kamusal ve ticari alanlar, alışveriş merkezleri gibi alanlar başta olmak üzere, tüm mekanlarda daha az derz çizgisi ile kesintisiz bir yüzey oluşturarak dar alanlarda bile genişlik hissi uyandırıyoruz. Geniş yüzeyi, desen ve dokuların daha belirgin ve etkileyici bir şekilde ortaya çıkmasını sağlıyor” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Büyük ebatlı karolarımızla daha az derz alanı yaratarak temizlik süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyoruz. Çünkü pürüzsüz ve geniş yüzeyler, kir ve bakterilerin birikmesini engelliyor. Bu sayede hijyenik bir ortam yaratıyor. Öte yandan darbelere, çizilmelere ve aşınmalara karşı dayanıklı olan karolarımız uzun ömürleriyle ticari mekanlara uyumluluğuyla tercih edilebiliyor.”

Göze hitap ederken günlük hayatı da kolaylaştırıyor

Yeni karolarının çok yönlü kullanım alanlarına sahip olduğunun altını çizen M. Süreyya Çağlar, “Seramiksan olarak, ürünlerimizle göze hitap ederken müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmayı misyon ediniyoruz. Pergamon ve Dominica isimli karolarımız da zeminlerin yanı sıra, duvarlarda ve dış cephelerde de kullanımına uygun olmasıyla öne çıkıyor. Estetik ve dayanıklılığı bir arada sunuyor” ifadelerini kullandı.

Estetik ve kaliteyi yaşam alanlarına taşıyor

Son ürünleri hakkında detaylı bilgi veren M. Süreyya Çağlar’dan edinilen bilgilere göre, porselen grubunda Seramiksan ayrıcalığı ile üretilen Dominica, estetik ve kaliteyi yaşam alanlarına taşıyor. Büyük boyutlarıyla günlük alışkanlıkları değiştiriyor. Tas¸ dokusunun zarafet ve doğallığı ile yaşam alanlarına derinlik kazandıran Pergamon ise görünümünü ilk günkü gibi korurken, mekanları keyifli ve konforlu alanlara dönüştürüyor.