Setlerden Kızıldeniz’e: Ünlü oyuncular Hurghada’nın büyüsünü keşfetti

Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki önemli turizm merkezi Hurghada, 2026 yılında Türkiye pazarı için daha güçlü bir tatil alternatifi olarak öne çıkıyor. Rixos Mısır bölgenin Türkiye’deki bilinirliğini artırmaya yönelik iletişim ve pazarlama çalışmalarını hızlandırıyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ekranların sevilen dizi ve sinema oyuncularından Başak Parlak, Gökçe Güneş Doğrusöz, Neslihan Yeldan, Selin Şekerci ve Yılmaz Kunt Rixos Premium Magawish Bay View ev sahipliğinde ağırlandı. Set ve proje temposuna Kızıldeniz kıyısında mola veren oyuncular, tesisin gastronomi, eğlence, spor ve wellness deneyimlerinden yararlandı.

Oyuncuların programı otelle sınırlı kalmadı. Rixos Premium Magawish Bay View bünyesinde bulunan at çiftliğini ziyaret eden oyuncular, tesisin sahilinde binicilik deneyimi yaşadı. Ekip ayrıca çölde ATV turuna çıkarak Hurghada’nın çöl coğrafyasını deneyimlerken, şehir gezisiyle destinasyonun farklı yüzlerini keşfetti. Kızıldeniz’in berrak suları, çöl coğrafyası, yıl boyunca güneşli iklimi ve aktivite çeşitliliği oyuncuların Hurghada’ya yönelik ilgisini daha da artırdı.

Türkiye’ye yakın, 12 ay tatil imkânı

Hurghada’nın Türkiye pazarı açısından en önemli avantajları arasında yakın uçuş mesafesi, 12 aya yayılan ılıman iklim, kapıda vize kolaylığı ve güçlü fiyat performans dengesi bulunuyor. İstanbul’dan yaklaşık 2 saat 20 dakika süre ile direkt uçuşla ulaşılabilen destinasyon, yaz sezonuyla sınırlı kalmadan yıl boyunca deniz, su sporları, dalış, çöl aktiviteleri ve resort tatilini bir arada sunuyor.

Rixos Mısır da Türk misafirlerin destinasyona erişimini destekleyen özel bir uygulama yürütüyor. Türkiye’deki tur operatörleri ve seyahat acenteleri üzerinden Rixos’un Hurghada tesislerine yapılan rezervasyonlarda kapıda vize bedeli Rixos tarafından karşılanıyor. Uygulama, seyahat sürecini kolaylaştırırken toplam tatil bütçesi açısından da misafirlere ek avantaj sağlıyor.

Mısır’ın 2025 yılında yaklaşık 19 milyon uluslararası ziyaretçiye ulaşması, ülkenin turizmdeki büyüme ivmesini ortaya koyarken Hurghada da Kızıldeniz’in öne çıkan destinasyonlarından biri olarak bu büyümede önemli rol üstleniyor.

Rixos Mısır Otelleri CEO’su Erkan Yıldırım,Türkiye pazarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye pazarı, özellikle Hurghada’daki büyüme hedeflerimiz açısından stratejik önem taşıyor.Yakın uçuş mesafesi, 12 ay tatil imkânı, vize kolaylığı Hurghada’yı Türk misafirler için güçlü bir yurt dışı alternatifi haline getiriyor. Rixos olarak Mısır’daki deneyimimizi ve hizmet standartlarımızı Hurghada’nın doğal ve turistik değerleriyle bir araya getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’den Hurghada’ya yönelik talebin daha da büyüyeceğine inanıyor ve bu büyümenin öncü markalarından biri olmayı hedefliyoruz” ifadesinde bulundu.

Rixos Mısır’ın Türkiye iletişim ve pazarlama çalışmalarını yürüten Join PR Ajans Başkanı Ali Saçlı ise destinasyon iletişimine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Turizm iletişiminde artık yalnızca markanın sunduğu hizmetleri değil, insanın neden o destinasyona gitmek isteyeceğini anlatmak gerekiyor. Hurghada’nın Türkiye açısından çok güçlü avantajları var; yakın uçuş mesafesi, 12 aya yayılan tatil imkânı, vize kolaylığı, yüksek standartlı resort deneyimi ve fiyat-performans dengesi bunların başında geliyor. 2026’daki temel hedefimiz Hurghada’yı yalnızca bilinen bir destinasyon haline getirmek değil, Türk gezginin yurt dışı tatili planlarken doğal olarak değerlendirdiği rotalardan biri haline getirmek. Gerçekleştirdiğimiz projeler destinasyonu gerçek deneyimler ve güçlü hikâyeler üzerinden anlatmamıza imkân sağlıyor. Turizm iletişiminde kalıcı sonuçların, destinasyonu insanların görmek ve deneyimlemek isteyeceği bir hikâyeye dönüştürmekten geçtiğine inanıyoruz.”

Rixos, Hurghada’daki konumunu güçlendiriyor

Rixos, Mısır’da Hurghada’nın yanı sıra Sharm El Sheikh, Alamein ve İskenderiye gibi ülkenin önde gelen turizm merkezlerinde faaliyet gösteriyor. Hurghada’da Rixos Premium Magawish Suites & Villas ve 2026 yılında hizmete giren Rixos Premium Magawish Bay View ile bölgedeki varlığını güçlendiren marka, Ultra Her Şey Dahil hizmet anlayışıyla farklı misafir profillerine hitap ediyor.