Seyahat konforunu artıran teknolojiye uluslararası övgü

Global wellness teknolojileri markası SKG, uluslararası görünürlüğünü güçlendirmeye devam ediyor. Markanın yenilikçi ürünü SKG G7 Pro Fold Golden Neck Massager, Asya’nın prestijli yaşam ve seyahat yayınlarından Asian Journeys Magazine tarafından “Travel Essential” (Seyahatin Vazgeçilmezi) başlığıyla okuyuculara tanıtıldı. Bu başarı, SKG’nin dünya genelindeki güçlü marka konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Boyun, omuz ve sırt bölgesine yönelik geliştirdiği akıllı masaj teknolojileriyle kullanıcı deneyimini ön planda tutan SKG, modern teknolojiyi wellness yaklaşımıyla bir araya getirerek milyonlarca kullanıcıya ulaşmaya devam ediyor. Isı terapisi, farklı masaj modları ve katlanabilir taşınabilir tasarımıyla öne çıkan SKG G7 Pro Fold Golden Neck Massager, özellikle yoğun tempoda çalışanlar ve sık seyahat eden kullanıcılar için geliştirilmiş yenilikçi bir çözüm olarak dikkat çekiyor.

Uluslararası yayında yer alan değerlendirmede ürünün ergonomik tasarımı, kullanım kolaylığı ve günlük yaşamı destekleyen teknolojik özellikleri öne çıkarılırken, SKG’nin wellness teknolojilerindeki yenilikçi yaklaşımına da vurgu yapıldı.

GLOBAL BAŞARI TÜRKİYE’DE MÖSTA GÜVENCESİYLE KULLANICILARLA BULUŞUYOR

SKG ürünleri, Türkiye’de teknoloji distribütörü Mösta aracılığıyla kullanıcılarla buluşuyor. Wellness teknolojileri alanındaki yenilikçi ürünleriyle dikkat çeken marka; tasarım, teknoloji ve kullanıcı deneyimini bir araya getirerek günlük yaşamın konforunu artırmayı hedefliyor.

Uluslararası yayınlarda yer alan bu başarı, SKG’nin yalnızca yenilikçi ürünler geliştiren bir marka değil; aynı zamanda dünya genelinde güven kazanan, kalite ve kullanıcı deneyimiyle öne çıkan global bir teknoloji markası olduğunu da gösteriyor.

MURAT SUNGUR ÖZKAN: “GLOBAL MARKALARI TÜRKİYE’DEKİ KULLANICILARLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ.”

Mösta Kurucusu Murat Sungur Özkan, SKG’nin uluslararası başarısına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“SKG’nin uluslararası yayınlarda yer alması, markanın global ölçekte ulaştığı başarının önemli göstergelerinden biri. Türkiye distribütörü olarak bu başarıyı ülkemizdeki kullanıcılarla buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Mösta olarak yalnızca yenilikçi teknolojileri Türkiye pazarına sunmayı değil, kullanıcı deneyimini merkeze alan dünya markalarını güvenilir hizmet anlayışımızla desteklemeyi de önemsiyoruz. Bizler bu ürünleri ilk deneyimleyen ve kullanıcılarla buluşturan bir ekibiz. Önümüzdeki dönemde wellness teknolojileri başta olmak üzere temsil ettiğimiz markaların Türkiye’deki büyümesini desteklemeye ve uluslararası başarılarını daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz.”

SKG hakkında

2007 yılında kurulan SKG, giyilebilir sağlık teknolojileri geliştirme konusunda uzmanlaşmış, yüksek teknolojiye sahip bir Ar-Ge şirketidir. SKG ürünleri, uluslararası tasarım camiasının en prestijli ödülleri olan Red Dot Tasarım Ödülü’ne ve IF Tasarım Ödülü’ne layık görülmüştür.

Mösta Hakkında

Mösta, uluslararası teknoloji markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürüten, yenilikçi teknolojileri kullanıcılarla buluşturan bir teknoloji şirketidir. Wellness teknolojileri, akıllı evcil hayvan ürünleri, servis robotları, mobil aksesuarlar ve tüketici elektroniği alanlarında faaliyet gösteren Mösta; SKG, UBPet, UBTECH ve OXS gibi global markaları Türkiye pazarına sunmaktadır.