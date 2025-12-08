Shell’den Türkiye’de bir ilk: Doğalgazdan sentetik yakıt GTL satışta

Shell, 102 yıllık Türkiye deneyimini, doğalgazdan sentetik yakıt üreten GTL (Gas-to-Liquids) teknolojisiyle güçlendirerek Türkiye pazarına sunduğunu duyurdu. Fischer–Tropsch yöntemiyle üretilen Shell GTL Fuel, Türkiye’de ilk kez dökme olarak kurumsal (B2B) müşteri kanalında satışa sunuluyor. Mevcut dizel motorlarla tam uyumlu “drop-in” özelliğiyle öne çıkan yakıt; daha temiz yanma, -20 °C’nin altındaki sıcaklıklarda dahi çalışma imkânı ve 5 yılı aşan depolama ömrü ile inşaat, maden ve güçlü jeneratör gerektiren kritik sektörlerde avantaj sağlıyor.

“TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUZ, ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜ BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Shell Türkiye Ülke Başkanı ve Shell & Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, GTL teknolojisinin Türkiye’ye taşınmasının, Shell’in ülkeye olan güveninin somut bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Türkiye, Shell’in küresel vizyonunda stratejik bir ülke. 102 yıldır sektöre ilkleri ve en ileri teknolojileri getirdik. Doğalgazdan ürettiğimiz sentetik GTL yakıtını Türkiye’deki müşterilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. GTL, ‘Daha az emisyonla daha fazla değer yaratma’ stratejimizin en güncel örneğidir.”





Erdem, GTL yakıtın, Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefleriyle uyumlu olduğunun altını çizerek sözlerine devam etti:

“Bu adım, enerji dönüşümüne düşük karbonlu çözümlerle teknoloji transferi sağlama kararlılığımızın bir parçası. Türkiye’deki en iyi ürün ve hizmetleri sunmayı sürdüreceğiz.”

MEVCUT ALTYAPIYLA UYUMLU “DROP-İN” SENTETİK YAKIT

Doğalgazı sentetik sıvı yakıta dönüştüren GTL yakıtı, motor, depolama tankı veya dağıtım altyapısında herhangi bir modifikasyon gerektirmeden kullanılabiliyor. Geleneksel dizelde yaklaşık 50 olan setan sayısı, Shell GTL Fuel’de 70’in üzerine çıkarak daha verimli yanma, sessiz çalışma ve soğuk havalarda kolay devreye girme sağlıyor.

İçeriğinde neredeyse hiç kükürt ve aromatik bileşik barındırmayan ürün:

NOx ve partikül gibi yerel emisyonları azaltma potansiyeli sunuyor

Toksik olmaması ve biyolojik olarak parçalanabilir yapısıyla çevre dostu kullanım sağlıyor

Oksidasyona karşı dayanıklılığı sayesinde 5 yıla kadar depolama imkânı tanıyor

Düşük sıcaklıklarda akışkanlığını koruyarak ekipmanların sorunsuz çalışmasını destekliyor

Bu nitelikler, ürünü özellikle jeneratörler ve acil durum ekipmanları için önemli bir alternatif haline getiriyor.

MADENCİLİKTEN VERİ MERKEZLERİNE KADAR KRİTİK SEKTÖRLERDE VERİMLİLİK

Fischer-Tropsch teknolojisiyle üretilen Shell GTL Fuel, Türkiye’de ilk etapta yerel hava kalitesinin ve operasyonel verimliliğin kritik olduğu iş alanlarında konumlandırılıyor. Ürün;

Şantiye koşullarındaki iş makinelerinde gürültü kontrolü ve daha temiz çalışma ortamı,

Maden ve ağır hizmet sahalarında operasyonel süreklilik,

Hastaneler, veri merkezleri ve endüstriyel tesislerde jeneratörlerde anında ve güvenilir çalışma, gibi avantajlarıyla dikkat çekiyor.

Shell, teknoloji odaklı düşük karbon çözümlerini Türkiye pazarında yaygınlaştırarak, enerjinin geleceğine yönelik sürdürülebilir dönüşüme katkıda bulunmayı hedefliyor.