ShipEntegra e-ihracatçının Amerika denklemini değiştirdi

E-ihracat lojistiğinde teknoloji odaklı çözümler sunan ShipEntegra, Amerika Birleşik Devletleri gönderileri için geliştirdiği yeni servisi ShipEntegra Smart Express’i kullanıma sundu. Servis, şirketin Eko ve Express servisleri arasında konumlanıyor.

Türkiye’den Amerika’ya satış yapan e-ihracatçıların maliyet tablosu son bir yılda değişti. ABD’de 800 dolara kadar olan gönderiler için uygulanan gümrüksüz de minimis uygulaması 29 Ağustos 2025 itibarıyla askıya alındı. Etsy ise 9 Temmuz 2026’dan itibaren ABD dışından ABD’deki alıcılara gönderilen siparişlerde, Etsy Purchase Protection kapsamından yararlanılabilmesi için DDP gönderim koşulunu uygulamaya aldı. ShipEntegra Smart Express gönderilerinde lansman sürecinde DDP işlem ücreti alınmıyor. Lansman süreci hakkında bilgi almak isteyenler ShipEntegra ile iletişime geçebilir. Amerika’ya 1 kg’a kadar gönderilerde teslimat süresi 2-5 iş günü. Fiyatlandırma, sektörde yaygın olan 500 gramlık yapının aksine 250 gramlık aralıklarla belirleniyor; 0–250 g, 250–500 g, 500–750 g ve 750 g–1 kg olmak üzere dört ağırlık kademesinden oluşuyor. Uygun gönderiler 100 USD’ye kadar sigortalanıyor, Amerika içindeki uygun iadeler ise ücretsiz gerçekleştiriliyor.

ShipEntegra CEO’su Ali Ceylan, servisle ilgili şunları söyledi:

“Amerika hattında en uygun fiyatla en hızlı teslimatı aynı anda verebilecek bir servis üzerinde aylardır çalışıyorduk. Operasyon ve yazılım ekiplerimiz uzun bir optimizasyon süreci yürüttü; rotadan ağırlık kademelerine kadar her adımı yeniden kurguladık.

ShipEntegra Smart Express, satıcılarımızın bugüne kadar her siparişte yaptığı hız-maliyet tercihini ortadan kaldırıyor. Servisi yoğun sezonun hemen öncesinde devreye almamız da tesadüf değil; satıcılarımızın sezona daha kısa bir teslimat süresiyle girmesini istedik.”

ShipEntegra Hakkında ShipEntegra, Türkiye’den yurt dışına satış yapan e-ihracatçılara sipariş yönetim yazılımı ve uluslararası gönderi hizmeti sunuyor. Etsy, Amazon, eBay, Walmart ve Shopify entegrasyonlarıyla çalışan şirket, 10’u aşkın operasyon merkezi ve Express ile Eko kategorilerinde 12’den fazla servis seçeneğiyle hizmet veriyor.