Sigma Telecom, Türkiye’nin Hizmet İhracatı Kategorisinde İkinci Sırada

Uluslararası telekomünikasyon hizmetleri sunan Sigma Telecom, BThaber tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nın 2025 sonuçlarında, Hizmet İhracatı kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

Türkiye bilişim sektörünün kapsamlı araştırmalarından biri olan Bilişim 500, şirketleri net satış gelirleri üzerinden genel sıralamanın yanı sıra faaliyet alanları ve hizmet kategorileri bazında değerlendiriyor. Sigma Telecom’un elde ettiği bu sonuç, şirketin araştırma kapsamındaki Hizmet İhracatı kategorisindeki başarısını ortaya koyuyor.

Türkiye’nin teknoloji ve bilişim ihracatında uluslararası hizmet kapasitesi giderek daha önemli bir rol üstleniyor. Telekomünikasyon, yazılım, bulut ve yönetilen hizmetler gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışı gelirleri; sektörün büyüklüğü, ihracat kapasitesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücü açısından önemli göstergeler arasında yer alıyor.

Sigma Telecom Kurucusu ve CEO’su Musa Rad, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Bu sonuç, tek bir dönemin değil; ekip arkadaşlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın uzun yıllara yayılan ortak emeğinin bir yansımasıdır. Bu başarıyı, uluslararası pazarlarda güvenilirlik, süreklilik ve hizmet kalitesi konusunda taşıdığımız sorumluluğu daha da güçlendiren önemli bir gelişme olarak görüyoruz.”

Sigma Telecom, uluslararası ses ve SMS hizmetlerindeki faaliyetlerini; güçlü teknik altyapı, yüksek operasyonel kalite ve uzun vadeli iş ortaklıkları odağında büyütmeye devam ediyor.

Sigma Telecom Hakkında

2003 yılında kurulan Sigma Telecom, uluslararası telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren İstanbul merkezli bir şirkettir. Uluslararası toptan ses, VoIP, SMS ve mesajlaşma hizmetleri sunan Sigma Telecom; operatörlere, taşıyıcılara, teknoloji platformlarına ve kurumsal müşterilere hizmet vermektedir.

Dünya genelinde 1.000’in üzerinde ara bağlantıya sahip olan şirket; ses kalitesi, rota yönetimi, mesaj teslimatı ve 7/24 teknik destek odaklı operasyon yapısıyla küresel ölçekte sınır ötesi iletişim trafiğini yönetmektedir.