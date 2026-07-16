Sınavlara hazırlıkta yapay zeka tabanlı eğitim modeli

Türkiye genelinde üniversite ve liseye geçiş sınavlarına hazırlanan öğrenciler, çalışma süreçlerinde teknoloji tabanlı koçluk sistemlerine yöneliyor. Adayların sınav hazırlık süreçlerinde yapay zeka araçları ve birebir psikolojik danışmanlık hizmetleri entegre edilerek uygulanıyor. Altı yılı aşkın süredir eğitim teknolojileri alanında çalışmalar yürüten Ünikazan Dijital Koçluk Sistemi, yapay zeka algoritmalarının sisteme entegrasyonuna ilişkin istatistikleri ve dijital stratejileri paylaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünikazan Dijital Koçluk Kurucusu Mert Yiğit Yıldız, eğitim sistemindeki teknolojik entegrasyonun sınav hazırlıklarına doğrudan etki ettiğini belirtti. Yıldız, "Dijital koçluk kavramını sadece haftalık çalışma programı hazırlayan tekdüze bir sistem olarak uygulamıyoruz. Öğrenci, aile, eğitmen ve teknoloji unsurlarını aynı yapı içinde bir araya getiren bütüncül bir ekosistem inşa ettik. Her öğrencinin akademik hedefi, bilgiyi işleme biçimi ve çalışma temposu doğal olarak birbirinden farklılık gösteriyor. Standartlaşmış, kalıp programlar yerine, tamamen kişiye özel ve öğrencinin gelişimine göre sürekli güncellenen yol haritaları oluşturmayı tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rehberlik ve teknoloji bir arada

Kurum bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanından mezun, sertifikalı koçların görev aldığı belirtildi. Haftada iki gün gerçekleştirilen görüşmelerde; periyodik deneme sınavı sonuçları, testlerdeki net değişimleri, hedeflenen üniversite bölümleri ve öğrencinin günlük çalışma düzeni inceleniyor. Yapılan analizler sonucunda mevcut çalışma stratejisi yeniden planlanıyor.

Bu yapı sayesinde fiziksel mesafe kavramının ortadan kalktığını aktaran Mert Yiğit Yıldız, "Öğrencilerimiz bulundukları şehirden bağımsız olarak nitelikli akademik danışmanlığa erişebiliyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel prensiplerinde yer alan bilgiyi yorumlama ve yeni durumlarda kullanabilme becerilerini merkeze alıyoruz. Öğrencinin niceliksel olarak kaç soru çözdüğünden ziyade, hangi konularda zorluk yaşadığını ve hangi metotlardan verim aldığını somut veri tabanımızla izliyoruz. Sisteme entegre ettiğimiz mobil uygulama aracılığıyla velilerimiz de çocuklarının akademik gelişim sürecinin anlık ve aktif bir parçası oluyor" dedi.

Yapay zeka destekli eğitim yazılım

Sistem içerisinde aktif olarak kullanılan ve etkileşimli video öğrenimi sağlayan ÜniZeka yazılımı, doğrudan yapay zeka tabanlı algoritmalarla çalışıyor. Öğrenciler, sistemin özel paneli sayesinde YouTube platformundaki eğitim videolarını reklamsız olarak takip edebiliyor. Yazılım; izlenen videoların anlık özetini çıkarabiliyor, anlatılan konu üzerinden alternatif test soruları üretebiliyor ve öğrencilerin anlamadığı bölümlerde doğrudan yapay zekaya soru sormasına imkan tanıyor.

Mevcut eğitim teknolojilerini gerçek sınav simülasyonu ile desteklediklerini söyleyen Yıldız, "Türkçe, Matematik ve Geometri branşlarında düzenli olarak canlı dersler organize ediyoruz. Bununla birlikte, geçmiş dönemlerde sınavlarda üstün başarı göstererek derece elde etmiş öğrenciler ile sınava hazırlanan adayları aynı platformda buluşturuyoruz. Akademik destek, tecrübe aktarımı ile birleşiyor. Performanslar tahmin ettiğimizin de ötesinde. 2026 MSÜ 1.’si ve 2025 YKS’de İlk 3’ü de Ünikazan’la sınava hazırlandı ve başarı sağladılar" şeklinde konuştu.

100 bini aşkın öğrenciye ulaşıldı!

Açıklanan istatistiksel verilere göre, bugüne kadar Ünikazan altyapısıyla sınava hazırlanan öğrencilerden 7'si ilk 100'e girerken, 47 öğrenci ilk 1.000 listesinde yer buldu. Kurumun sunduğu dijital araçlardan, yapay zeka yayınlarından ve koçluk programlarından faydalanan toplam öğrenci sayısının ise 100 bini geçtiği raporlandı.

Eğitim teknolojilerinin işleyişine dair vizyonlarını paylaşan Mert Yiğit Yıldız, "Sınava hazırlığı salt bilgi ezberlemekten çıkarıp; planlama, analitik takip, eksik tespiti ve sürekli geri bildirim ekseninde yeniden tanımlıyoruz. Amacımız sadece bugünün sınavlarına öğrenci hazırlamak değil, tamamen insan odaklı çalışan eğitim teknolojileriyle kişiselleştirilmiş öğrenmenin standartlarını belirlemektir." diyerek sözlerini noktaladı.