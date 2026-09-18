Sofitel Istanbul Taksim, Haute Grandeur Global Excellence Awards’tan iki ödülle döndü

Taksim Meydanı’ndaki konumu, Boğaz ve şehir manzaralı oda ve süitleri, gastronomi ve wellness deneyimleriyle İstanbul’un merkezinde kapsamlı bir konaklama deneyimi sunan Sofitel Istanbul Taksim, “Best City Hotel in Türkiye” (Türkiye’nin En İyi Şehir Oteli) ödülüne layık görüldü.

Otelin “Best Sustainable Hotel in Türkiye” (Türkiye’nin En İyi Sürdürülebilir Oteli) seçilmesinde ise sürdürülebilirliği günlük operasyonlarının bir parçası haline getiren yaklaşımı öne çıktı. 2025 yılında 2.377 ton CO₂e karbon salımını dengeleyen Sofitel Istanbul Taksim, kullandığı enerjinin %54’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Mutfak operasyonlarında ise gıda atığını ölçüm ve takip sistemleriyle izleyerek yalnızca altı ayda %20 oranında azaltmayı başardı.

Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel hedeflerle sınırlamayan otel, doğal ve kültürel değerlerin korunmasını da misafir deneyiminin bir parçası olarak ele alıyor. Sofitel SPA, organik mandalina ve limonların yetiştirildiği iki dikey bahçeli avluya ev sahipliği yaparken, geleneksel Türk hamamıyla da İstanbul’un yüzyıllardır süregelen hamam kültürünü özellikle uluslararası misafirlerle buluşturuyor. Böylece çevresel sorumluluğun yanı sıra şehrin kültürel mirasının yaşatılması da otelin sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Sofitel Istanbul Taksim Genel Müdürü Bozkurt Atabek, iki farklı kategoride kazanılan ödüllerin otel için taşıdığı önemi vurguladı:

“Bu iki ödül, misafirlerimize sunduğumuz deneyimin yanı sıra sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızın da değerli bir karşılığı. İstanbul’un kültürel mirasına sahip çıkarken çevresel sorumluluğumuzu gözetmek, yaklaşımımızın önemli bir parçası. Bu başarıda emeği olan tüm ekibimizle gurur duyuyoruz.”

Fransız yaşam sanatını İstanbul’un kültürel dokusu ve Türk misafirperverliğiyle buluşturan Sofitel Istanbul Taksim, kazandığı iki ödülle şehir otelciliği ve sürdürülebilirlik alanlarındaki çalışmalarını uluslararası bir başarıyla taçlandırdı.

Sofitel Istanbul Taksim Hakkında

Taksim Meydanı’nda yer alan Sofitel Istanbul Taksim, 33’ü süit olmak üzere toplam 202 odasıyla İstanbul’un merkezinde hizmet veriyor. Boğaz ve şehir manzaralı konaklama seçeneklerini, Boğaz manzaralı The Oven Restaurant’ın sunduğu gastronomi deneyimleriyle tamamlayan otel; Sofitel SPA, geleneksel Türk hamamı, açık ve kapalı yüzme havuzlarıyla wellness deneyimini şehrin merkezine taşıyor. Özel lounge alanı Club Millésime ise konaklama deneyiminin ayrıcalıklı noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Farklı ölçeklerdeki toplantı ve etkinlik alanlarıyla kurumsal ve özel organizasyonlara da ev sahipliği yapan Sofitel Istanbul Taksim, Fransız yaşam sanatını İstanbul’un kültürel dokusu ve Türk misafirperverliğiyle buluşturuyor.