Sütaş, “Çiftlikten Sofralara” İş Modeli ile “AB Yeşil Mutabakat”a Hazır

Yayınlanma: 20.01.2025 - 18:50

Güncelleme: 20.01.2025 - 23:17

Entegre iş modeli ile Sütaş, onarıcı tarım ve sürdürülebilir süt hayvancılığı ilkelerine uygun faaliyet gösteriyor, doğal kaynakları daha verimli kullanıyor, yenilenebilir enerji üretiyor, sıfır atık hedefi ile çalışıyor. Sütaş, biyogaz tesislerinde, çiftliklerinin gübreleri ve organik atıklardan elde ettiği yenilenebilir enerji ile üretim faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salımının üç katı karbon emisyonunu engelledi.



Küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha güçlü hissettiğimiz bu dönemde, gelecek nesillerin gıda güvenliğini sağlayabilmek için tarım ve gıda sektörünün üretimine sürdürülebilir yöntemlerle devam etmesi daha da önem kazanıyor.



Döngüselliği esas alan “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modeli ile gıdada sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedefleyen Sütaş, “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat – Çiftlikten Çatala” stratejisinin Türkiye’deki en güçlü örneğini oluşturuyor.



“Çiftlikten Sofralara Sürdürülebilir Yarınlara” anlayışıyla yaptıkları sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaşan Sütaş Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, iklim değişikliği ile mücadelenin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Yılmaz, “Çiftliklerimizin gübrelerini ve organik atıkları işleyerek elektrik, buhar ve sıcak su elde ettiğimiz biyogaz tesislerimiz ile önemli sonuçlara ulaşıyoruz. 2023 yılında 4 entegre tesisimizde, biyogazdan elektrik üretim kapasitemizi 20,2 MWh’e, termal enerji üretim kapasitemizi de 19 MWh’e çıkardık. Biyogaz tesislerimizde ürettiğimiz elektrik enerjisi; üretim tesislerimizin tümünün elektrik ihtiyacının yüzde 88’ini karşılıyor. Böylece 2023 yılında, kendi operasyonlarımızdan kaynaklanan (kapsam 1 ve 2) sera gazı emisyonlarının 3 katından daha fazlasının salımını önlemiş olduk. Ayrıca verimlilik projeleri, süreç optimizasyonları ve yenilenebilir enerji yatırımları ile 2023 yılında bir önceki yıla göre emisyon yoğunluğumuzda yüzde 9 oranında düşüş sağladık.” dedi.



TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ İÇİN DEĞER YARATIYOR



“Özüne sürdürülebilirliği alan entegre iş modelimiz ve stratejilerimiz, doğal olarak ‘bireylerin sağlığı ve mutluluğuna’, ‘toplumun gelişimi ve refahına’, ‘çevrenin sürdürülebilirliğine’ katkıda bulunmamızı sağlıyor.” diyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:



“Türkiye’nin dört bir yanında yer alan entegre tesislerimizle, bulunduğumuz bölgelerde özellikle kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağlamaya ve toplumun tüm kesimleri için değer yaratmaya devam ediyoruz. İneklerimizin doğal ve sağlıklı yemlerle beslenebilmesi için sözleşmeli üretim modeli ile yem bitkisi yetiştiriyor; çiftçilerimizi, toprağın hazırlanmasından uygun tohum seçimine, verimli sulama sistemlerinin geliştirilmesinden organik ve organomineral gübre temini ve hasat faaliyetlerine kadar birçok konuda destekliyoruz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSINDA ÖNEMLİ İLERLEME SAĞLANAN BİR YIL



Yenilenebilir enerji üretimini artıran, onarıcı tarım ve sürdürülebilir süt hayvancılığı ilkelerine uygun faaliyet gösteren, sıfır atık hedefi ile çalışan Sütaş’ın 2023 yılı sürdürülebilirlik karnesinde yer alan verilerden bazıları şöyle:

• Toplam 786.474 ton organik atık işlenerek 98.394 MWh elektrik enerjisi, 56.759 ton buhar ve 58.142 MWh sıcak su üretildi.

• Tarlalara kazandırılan organik madde miktarı 51 bin ton oldu. Bu sayede 2023 yılında 112 bin, 2020 yılından bu yana da 239 bin dekar arazi daha verimli hale getirildi. Ürün verimini artırmanın yanı sıra toprakların organik yapısı zenginleştirilip su ve karbon tutma kapasitesinin artması sağlandı.

• Yenilenebilir enerji üretim kapasitesini artırmak için çiftliklerinin çatılarını güneş enerjisi yatırımıyla değerlendirme hedefi doğrultusunda, Aksaray ve Tire Entegre Tesislerinde toplam 10,38 MWp’lik çatı GES ve Bingöl Entegre Tesisleri’ndeki 1 MWp’lik güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı devreye alındı. 2025 yılı hedefi olan 25 MWp’e ulaşmak için diğer lokasyonlarındaki çalışmalar devam ediyor



Sütaş’ın 2023 Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu’nu incelemek için tıklayın