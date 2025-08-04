Taşyapı’dan Şişli'de hastane kriterlerinde konut yatırımı

Taşyapı tarafından Şişli'nin en merkezi konumunda hayata geçirilecek ve en yüksek deprem kriterlerinin uygulanacağı Taşyapı Şişli Projesinin ilk tanıtımı gerçekleştirildi.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, son yıllarda İstanbul'da konut tercihinde önceliğin depreme dayanıklılık olduğunu belirterek, 1997’den bu yana geliştirilen deprem yönetmeliklerinin yeterli kriterler içermediğini söyledi. Turanlı, "Biz maksimum güvenlik anlayışıyla hareket ediyoruz. Japonya'da nasıl üst düzey standartlar varsa, biz de o seviyede yapılar inşa etmek zorundayız" dedi.

"c50 beton kullandık, hastane standartlarında inşa ediyoruz”

Emrullah Turanlı, projede kullanılan malzeme kalitesine dikkati çekerek, hastane binalarında kullanılan dayanıklılık kriterlerine uygunluk sağladıklarını vurguladı. Turanlı, "C50 beton kullandık. Bu, en yüksek dayanıklılık sınıfına yakın bir değer. Deprem olduğunda insanlar 'dışarıda nerede kalacağım' diye düşünmeyecek, doğrudan buraya gelmek isteyecek" diye konuştu.

Büyüklük 40 metrekareden, fiyatlar 300 bin dolardan başlıyor

Projedeki dairelerin 40 metrekareden başlayan modüler sistemle tasarlandığını anlatan Turanlı, yatırımcının ihtiyacına göre metrekaresini artırabileceğini, bu esnek tasarım sayesinde hem bireysel kullanıcılar hem de yatırımcılar için farklı seçenekler sunulduğunu söyledi. Konut fiyatlarının 300 bin dolardan başladığını dile getiren Turanlı, projenin konumu ile güvenlik ve kalite seviyesiyle dikkat çektiğini bildirdi.

Projede geniş sosyal donatılar, ortak alanlar ve sürdürülebilir peyzaj uygulamaları bulunacağını belirten Turanlı, dışarıdan bir şirketlerin aynı özeni gösteremeyeceği için yönetimi başka ellere bırakmayacaklarını ve kendilerinin ilgileneceğini anlattı.

Yurt dışındaki Türkler hedefte: Satış başlamadan yoğun ilgi

Emrullah Turanlı, henüz resmi satışa başlamadan büyük ilgi gördüklerini kaydederek, "Özellikle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını hedefliyoruz. Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde yaşayan doktorlar, esnaf ve girişimciler için bu projeyi hazırladık. Türkiye’ye döndüklerinde güvenle yaşayabilecekleri konutlar sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kendi finansman modeliyle kredi kolaylığı

Turanlı, vatandaşları zorlamayacak bir ödeme sistemi sunduklarını belirterek, banka kredisine ihtiyaç duymadan yüzde 20 peşinat ve 48 ay taksit imkanı sağladıklarını, doğrudan Taşyapı üzerinden kredilendirme yapacaklarını, insanların rahat bir şekilde ev sahibi olmasını istediklerini anlattı.

Projelerinin sadece bina üretmekten ibaret olmadığını ve doğru yapılaşma bilincini yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Turanlı, "Bu ülkeyi seviyoruz. İnsanlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mücadelemiz, deprem gerçeğine karşı bilinçli ve sağlam bir yapılaşma kültürü oluşturmak" dedi.

Turanlı, projenin yalnızca bir konut yatırımı olmadığını, aynı zamanda İstanbul’un önemli bir ticaret ve yaşam aksı olan Şişli bölgesine değer katacağını söyledi.

Taşyapı öncülüğünde hayata geçirilen projelerin sadece Türkiye'de değil, KKTC başta olmak üzere yurt dışındaki stratejik bölgelerde de ses getirdiğinin altını çizen Turanlı, Ercan Havalimanı gibi dev altyapı yatırımlarıyla öne çıkan şirketin konut projelerinde de aynı vizyonu sürdürdüğünü, yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.