Temizlik robotları Rus Havalimanı ve AVM’lerinde göreve başladı

Robotik temizlik, deneme aşamasının ötesine geçerek dünya genelinde günlük operasyonların bir parçası haline geliyor. Bu pazar Rusya'da da hızla gelişiyor. Tahminlere göre ülkedeki iç mekân temizlik robotlarının sayısı 2030 yılına kadar 23 bine ulaşabilir. Bu veriler, Moskova İnovasyon Kümesi (Moscow Innovation Cluster), Sber ve Skoltech tarafından ortaklaşa hazırlanan "Rusya ve Dünyada Ticari Robotik Temizlik Pazarı" başlıklı araştırmadan elde edildi. Araştırma, Moscow Startup Summit'te tanıtıldı.

Küresel iç mekân temizlik robotları pazarının 2024 yılında 1,8 milyar dolar seviyesinden 2030 yılına kadar 6,4 milyar dolara çıkarak 3,6 kat büyümesi bekleniyor.

Rusya'da temizlik robotları hâlihazırda alışveriş merkezleri, hastaneler, depolar ve havalimanlarında kullanılmaya başlandı. Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda NOBLELIFT ANB510 modelinin testleri gerçekleştirildi. St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'nda ise bu sonbahardan itibaren yoğun yolcu trafiğinin bulunduğu alanlarda 16 robotun günün 24 saati görev yapması planlanıyor. Öte yandan, Moskova merkezli ROBO şirketi tarafından geliştirilen RUBI-S robotu, 2025 yılından bu yana Novosibirsk'teki Tolmachevo Havalimanı'nda çalışıyor.

Perakende sektöründe ise KazanMall alışveriş merkezi, Yaroslavl merkezli R2B şirketinin geliştirdiği MARK 2 robotunu test ediyor. Rus perakende zinciri Lenta da dört farklı şehirdeki hipermarketlerinde kullanılmak üzere 42 temizlik robotu satın aldı.

Araştırmanın gerçek uygulamalara ilişkin analizine göre, Rusya'daki temizlik robotu projelerinin yüzde 60'ı pilot uygulama ile başlıyor. Bu oran dünya genelinde yüzde 27 seviyesinde. Geliştirilen yerli çözümler pazarda henüz yeni yer edinmeye başladığından, pilot projeler hem üreticiler hem de müşteriler açısından önem taşıyor. Bu uygulamalar, üreticilerin teknolojilerinin gerçek çalışma koşullarında etkinliğini göstermesine olanak tanırken, müşterilerin de ilk kurulum ve kullanım sürecindeki riskleri azaltmasına yardımcı oluyor.

Düşük başlangıç maliyetleriyle temizlik robotları günlük hayatta hızla yaygınlaşıyor

Abonelik temelli iş modelleri de Rusya'da küresel ortalamanın üzerinde bir paya sahip. Rusya'daki uygulamaların yüzde 47'si bu modelle hayata geçirilirken, dünya genelindeki oran yüzde 35 olarak ölçülüyor. Bu modelde müşteriler robotu kullanmak için sabit bir ücret ödüyor; robotun mülkiyeti ise sağlayıcı şirkette kalıyor. Yazılım güncellemeleri ve bakım hizmetlerinin tamamından da sağlayıcı sorumlu oluyor. Böylece yüksek başlangıç yatırımı gereksinimi azalırken, işletmeler temizlik robotlarını daha hızlı devreye alabiliyor.

Rusya, robotik teknolojilerin test edilmesini ve yaygınlaştırılmasını destekleyecek altyapıyı da geliştiriyor. Mart 2026'da Moskova İnovasyon Kümesi bünyesinde Robotik Test Merkezi açıldı ve burada şimdiye kadar 33 robot test edildi. Buna ek olarak şirketler, yenilikçi teknolojiler için oluşturulan 300'den fazla pilot test sahasına erişebiliyor. Bu sahalarda bugüne kadar 729 test gerçekleştirildi. Moskova'daki kamu kurumları tarafından 2025-2026 döneminde kullanıma alınan çözümlerin toplam değeri ise 12,5 milyar rubleye ulaştı.