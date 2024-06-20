TİM 1.000 listesindeki Teknopanel’den ülke ekonomisine ihracat dopingi

Yayınlanma: 20.06.2024 - 11:32

Güncelleme: 20.06.2024 - 11:32

Endüstrileşme ve şehirleşme projelerinin hızlandığı son yıllarda üretim kapasitelerini yükseltmek isteyen ülkelerin sandviç panel ve EPS ihtiyacı artarken, yerli şirketler gerçekleştirdiği ihracat oranıyla listelere adını yazdırıyor. Türkiye’nin önemli ihracatçıları arasında yer alan sandviç panel ve EPS üreticisi Teknopanel, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı listesine bu yıl da girdi. 6 kıtada 106 ülkeye ihracat yapan üretici, Türk bayrağını ürün ve hizmetleriyle dünyanın dört bir yanında dalgalandıran bin şirketin ihracat büyüklüklerine göre sıralandığı rapordaki yerini aldı.

Konuya dair açıklamada bulunan Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, “Türkiye İhracatçılar Meclisimizin düzenli olarak yayımladığı Türkiye’nin İlk 1.000 İhracatçısı listesi, ülke ekonomimizdeki katma değerli payımızı ortaya koyuyor. 2005 yılından bu yana Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika’ya ihracat yapıyor ve sektör lideri olarak konumlanıyoruz. Bu başarıdan aldığımız motivasyonla yıllık 37 milyon doları aşan yüzde 25 ihracat kapasitemizi gelecek dönemde daha da artırmaya odaklanacağız” dedi.

“Yeni yatırımlarımızla üretim kapasitemizi yükseltiyor, ihracatımızı artırıyoruz”

“Kurulduğumuz günden bu yana dünyanın dört bir yanındaki kitlemizin ihtiyaçlarını karşılamak için titizlik ve özveriyle çalışıyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne yeni yatırımlar yaparak büyümeye devam ediyoruz. Mersin ve Sakarya üretim tesislerimizin yanında 2016’da temelleri atılan İzmir’deki 51 bin metrekarelik, 2018’de de İstanbul’da hayata geçirdiğimiz 8 bin metrekarelik yatırımlarla üretim tesislerimizi toplamda 128 bin metrekareye çıkararak stratejimizi güçlendirdik. Şimdi sırada Kuzey Makedonya’da 55 bin metrekarelik alanda faaliyete geçirmek üzere olduğumuz fabrikamız var. Bu fabrikayla birlikte, sandviç panel üretimimizi 13,5 milyondan 16,5 milyon metrekareye, EPS üretimimizi 1,6 milyon metreküpten 1,950 milyon metreküpe çıkaracağız. Bu sayede, üretim kapasitemizde çıtayı aşarak ihracat ivmemizi hızlandıracağız” diyen Orhan Kahveci, sözlerine şunları ekledi:

“Stratejik noktalarda bulunan yatırımlarımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı ve etkin çözümler üretiyoruz. Türkiye’nin İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan şirketimizle inşaat malzemeleri sektöründe zirvedeki yerimizi her adımımızla taçlandırıyoruz. 500’ü aşkın çalışanımızın emeğiyle ürettiğimiz sandviç panel ve EPS ürünlerimizi yurt içinde 150, yurt dışında ise 120’den fazla hizmet noktası aracılığıyla tüketicilerle buluşturuyoruz.”

“İhracattaki gücümüzle hedefimize büyük adımlarla ilerliyoruz”

Sandviç panel ve EPS sektöründe Türkiye'nin ihracat devleri arasında yer alması için her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarının altını çizen Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, “Aynı sorumluluk bilincini, gezegenimiz için de benimsiyoruz. 2019 yılında kurduğumuz sektörün ilk ve tek Ar-Ge merkezimizde sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu odakla hem üretim süreçlerini iyileştiriyor hem de yeni ürünler geliştiriyoruz. Tesislerde yoğun olarak kullanılmaya başlanan güneş enerji santrali yatırımları için pazara sunduğumuz özel tasarım solar uyumlu sandviç çatı panelleriyle sürdürülebilir yeni nesil yapıları hedefliyoruz. Türkiye'nin en büyük sanayi yapılarının ve sosyal alanların yanında askeri, zirai ve prefabrik yapılar, konutlar gibi yapı üreticilerinin tedarikçisi oluyoruz. Küresel çapta sektörünün yükselen üreticisi Teknopanel olarak, her yıl başarılarımızı daha yenilerini eklemek için çalışıyoruz. Yıldan yıla artan ihracat gücümüzle hedefimize doğru büyük adımlarla ilerlerken önemli ölçüde yol kat ediyoruz” şeklinde konuştu.