TRUMY App geliyor: Dijital dünyada gerçek deneyim dönemi başlıyor

Dijital dünyada güvenin kurallarını değiştirecek yeni bir platform geliyor. Sponsorlu içerikler, gizli reklamlar, ücret karşılığı hazırlanan tavsiyeler, bot hesaplar ve yapay zekâyla oluşturulan değerlendirmeler arasında kaybolan gerçek kullanıcı deneyimleri, TRUMY App ile yeniden görünür olacak.

“Bu deneyimi gerçekten bir kullanıcı mı yazdı?” sorusundan doğan TRUMY App, ürünleri reklam vaatleriyle değil, onları gerçekten kullanan insanların yaşadıklarıyla değerlendiren bağımsız bir topluluk platformu olarak çok yakında kullanıcılarla buluşacak.

Para karşılığı tavsiyelere karşı gerçek insanların gücü

Bugün internette görülen her tavsiyenin arkasında gerçek bir kullanıcı bulunmuyor. Reklam ile deneyim arasındaki sınır giderek belirsizleşirken insanlar, satın alma kararlarını neye ve kime güvenerek vereceğini sorguluyor.

TRUMY App, bu güven sorununa açık ve güçlü bir yanıt vermeye hazırlanıyor. Platformda hiçbir marka, ürün, reklam bütçesi veya ticari iş birliği; gerçek kullanıcı deneyiminden daha değerli olmayacak.

Sponsorlu içerikler kullanıcı deneyimi gibi gösterilmeyecek, iş birlikleri açıkça belirtilecek ve olumsuz paylaşımlar yalnızca bir markayı rahatsız ettiği için değersizleştirilmeyecek. Kullanıcılar hem memnun kaldıkları hem de beklentilerini karşılamayan ürünleri tüm açıklığıyla paylaşabilecek.

Amaç daha fazla yorum değil, doğru deneyimi doğru insana ulaştırmak

TRUMY App’in hedefi, internete daha fazla yorum eklemek değil; insanların gerçekten işine yarayacak deneyimleri görünür hâle getirmek olacak.

Çünkü bir ürünün yüksek puan alması, herkes için doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bir kullanıcı için vazgeçilmez olan ürün, başka birinin ihtiyaçlarını karşılamayabiliyor. TRUMY bu nedenle yalnızca ürüne değil, ürünü kullanan kişinin özelliklerine, beklentilerine ve deneyimin hangi koşullarda oluştuğuna da odaklanacak.

Platformda fotoğrafla desteklenen paylaşımlar “Onaylı Deneyim” rozetiyle öne çıkarılacak. Böylece güven yalnızca puanlardan değil; deneyimin bağlamından, açıklığından ve gerçekliğinden doğacak.

Kullanıcı değil, birbirine yön veren bir topluluk

TRUMY, insanları yalnızca tüketici olarak görmeyecek. Her kullanıcı; paylaştığı gerçek deneyimle hiç tanımadığı birinin yanlış ürüne para harcamasını önleyebilecek, doğru ürünü keşfetmesine yardımcı olabilecek ve daha bilinçli kararlar verilmesine katkı sağlayacak.

Platformun gücü, para karşılığı konuşanlardan değil; hiçbir çıkar gözetmeden birbirine yol gösteren gerçek insanlardan gelecek.

TRUMY, markaların yanında ya da karşısında değil; doğru ürünü arayan insanların yanında konumlanacak.

Dijital güven yeniden inşa edilecek

TRUMY App, bağımsızlık, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurulacak. Ticari ilişkiler ve sponsorluklar kullanıcılardan saklanmayacak, reklam içerikleri gerçek deneyimlerle karıştırılmayacak ve kişisel veriler açıklanan amaçların dışında kullanılmayacak.

Gelecekte geliştirilebilecek iş birlikleri ve gelir modelleri de platformun temel ilkesini değiştirmeyecek: Tek bir kullanıcı deneyimi dahi satın alınamayacak, yönlendirilemeyecek veya reklam bütçesiyle öne çıkarılamayacak.

TRUMY App çok yakında Türkiye ile buluşuyor

Gerçek kullanıcıların katkısıyla büyüyecek yaşayan bir yapı olarak tasarlanan TRUMY App, herkese açılmadan önce kurucu topluluğuyla ilk adımlarını atacak. Kurucu üyeler, platformun özelliklerinden güven standartlarına kadar birçok önemli sürecin şekillenmesinde aktif rol oynayacak.

Dijital dünyada reklamın sesini değil, gerçeğin gücünü büyütmeye hazırlanan TRUMY App; kullanıcı deneyimlerinin paylaşılma, değerlendirilme ve keşfedilme biçimini değiştirmeyi hedefliyor.