Türkiye’de geliştirilen pektus teknolojisi uluslararası bilimsel yayına konu oldu

Göğüs duvarının içe doğru çökmesiyle ortaya çıkan pektus ekskavatumun tedavisinde cerrahi yöntemlerin yanı sıra uygun hastalarda ameliyat dışı seçenekler de uygulanıyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ekibince yürütülen araştırmada, dinamik vakum tedavisi uygulanan 38 hasta ile standart vakum tedavisi gören 40 hastanın sonuçları incelendi.

Çalışmanın yazarları arasında, pektus cerrahisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Yüksel de yer aldı. Araştırmanın dinamik vakum grubunda Türkiye’de Pectuslab tarafından geliştirilen “Gvacuum Dynamic” cihazı kullanıldı.

BİR SANTİMETRELİK DÜZELMEDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Altı aylık takip sonunda göğüsteki çöküklüğün ortalama düzelme miktarı açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Ancak çöküklük derinliğinde en az 1 santimetrelik düzelme görülen hastaların oranı dinamik vakum grubunda yüzde 47,4, standart vakum grubunda ise yüzde 25 olarak kaydedildi.

Standart vakum grubunda hastaların yüzde 15’i tedaviyi bırakırken, dinamik vakum grubunda tedaviyi bırakan hasta olmadığı bildirildi. Dinamik sistem kullanılan hastalarda ciltle ilgili yakınmalar daha sık görülürken her iki grupta da ciddi komplikasyon bildirilmedi.

Araştırmacılar, grupların başlangıçtaki yaş ve çöküklük derinliklerinin farklı olduğuna ve sonuçların altı aylık takip dönemini kapsadığına dikkat çekerek daha uzun süreli ve kapsamlı çalışmalara gereksinim olduğunu belirtti.

AMELİYAT DIŞI SEÇENEKLERDE HEKİM DEĞERLENDİRMESİ ÖNEMLİ

Vakum sistemleri, göğüs ön duvarına negatif basınç uygulayarak çöküklüğün düzeltilmesini amaçlıyor. Dinamik sistemlerde ise uygulanan basıncın ölçülmesi ve belirlenen seviyede tutulması mümkün oluyor.

Pektuslab, çukur göğüs için Gvacuum Dynamic’in yanı sıra halk arasında “çıkık göğüs” olarak bilinen pektus karinatumun ameliyat dışı tedavisine yönelik Gpad ortezini de geliştiriyor. Şirketin verdiği bilgiye göre söz konusu teknolojiler Türkiye’nin yanı sıra İspanya, Romanya, Polonya ve İngiltere gibi ülkelerde kullanılıyor.

Uzmanlar, vakum veya ortez tedavisinin her hasta için uygun olmadığına, tedavi seçeneğinin muayene ve hekim değerlendirmesinin ardından belirlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yayımlanan araştırmanın yalnızca Gvacuum Dynamic kullanılan çukur göğüs tedavisini kapsadığı, Gpad ortezinin klinik sonuçlarını değerlendirmediği de vurgulanıyor.