Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 34,9 milyonu aştı

Türkiye'nin araç parkı büyümeye devam ederken servis ve bakım ekosistemi de yeni teknolojilerle dönüşüyor. Yollardaki milyonlarca aracın ısıtma ve soğutma sistemleri, özellikle kış öncesinde servislerin en yoğun gündem maddeleri arasında yer alıyor. Parçayı sökmek yerine sistemi yerinde temizleyen çözümler, zaman ve maliyet avantajıyla atölyelerin radarına giriyor. Türk servis ekipmanı üreticileri ise bu dönüşümü Frankfurt üzerinden Avrupa pazarına taşıyor. ELCİ Elektronik Klima Kurucusu Ahmet Kaşka, büyüyen araç parkının yerli servis teknolojileri için güçlü bir fırsat alanı yarattığını vurguladı.

TÜİK'in 16 Eylül 2026'da yayımladığı Motorlu Kara Taşıtları bültenine göre, Ağustos 2026 sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879'a ulaştı. Toplam içinde yüzde 51,7'lik payla ilk sırada yer alan otomobillerin sayısı 18 milyon 37 bin 907 olarak kayıtlara geçti. Ocak–Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısı net 1 milyon 300 bin 493 adet arttı. Aynı bültene göre yalnızca Ağustos ayında 917 bin 143 taşıt el değiştirirken, devri yapılan taşıtların yüzde 66,4'ünü otomobiller oluşturdu. Bu tablo, düzenli bakım ve servis hizmetine ihtiyaç duyan geniş ve son derece hareketli bir araç parkına işaret ediyor.

Araç parkındaki bu büyüklük, servis sektörünün iş hacmini ve ekipman ihtiyacını doğrudan şekillendiriyor. Verileri değerlendiren ELCİ Elektronik Klima Kurucusu Ahmet Kaşka, rakamların servisler açısından taşıdığı anlamı şu sözlerle aktardı: "Türkiye'de 18 milyonu aşkın otomobil trafikte ve her birinin ısıtma ve soğutma sistemi zaman içinde profesyonel bakım istiyor. Sadece bir ayda 917 bini aşkın aracın el değiştirmesi, ikinci el araçların servise uğrama sıklığını da artırıyor. ELCİ olarak 2003'ten bu yana geliştirdiğimiz cihazlarla, servislerin bu büyük araç parkına daha hızlı, daha ekonomik ve daha güvenilir hizmet vermesini sağlıyoruz."

"AVRUPA'NIN BÜYÜK ARAÇ PARKI, TÜRK SERVİS TEKNOLOJİSİNE YENİ KAPILAR AÇACAK"

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin (KBA) verilerine göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla Almanya'da kayıtlı motorlu taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 61 milyon 341 bin 244'e ulaştı. Binek otomobiller, yüzde 0,3'lük artışla 49 milyon 486 bin 487 adede çıkarak parkın en büyük sınıfı olmayı sürdürdü. Bu büyüklük, Almanya'yı Avrupa'nın en kalabalık araç parklarından birine sahip ülkeler arasında tutuyor. Otomotiv satış sonrası sektörünün kalbi sayılan Almanya, aynı zamanda servis ekipmanı üreticileri için dünyanın en rekabetçi vitrinlerinden biri konumunda bulunuyor. 8–12 Eylül 2026 tarihlerinde Frankfurt'ta düzenlenen Automechanika fuarı da bu vitrinin en görünür buluşma noktası oldu.

Kaşka, Almanya'daki geniş araç parkının Türk servis teknolojisi için stratejik bir pazar olduğunu vurguluyor. "Almanya'da yaklaşık 49,5 milyon otomobil trafikte ve bu araçların ısıtma-soğutma sistemleri de tıpkı Türkiye'dekiler gibi düzenli bakım istiyor. Avrupa'nın servis sektörü kaliteye, hıza ve kanıtlanmış teknolojiye yatırım yapıyor; Türk üreticilerin bu beklentiyi karşılayacak mühendislik birikimine sahip olduğuna inanıyorum. Almanya'daki yapılanmamız STARKA AutoTech GmbH ile Automechanika Frankfurt'ta klima servis makinelerinden kaçak tespit ve soğutucu gaz tanımlama cihazlarına uzanan geniş ürün gamımızı sergiledik. Beş gün boyunca pek çok ülkeden distribütör, ithalatçı ve servis firmasıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdik" diyor. Kaşka, ELCİ'nin Avrupa'daki satış, servis ve teknik destek faaliyetlerini Almanya merkezli bu yapı üzerinden yürüttüğünü ve fuarın markanın Avrupa'daki bilinirliğini güçlendiren önemli bir adım olduğunu da ekliyor.

SERVİSLERDE "SÖK-TAK" YERİNE YERİNDE TEMİZLİK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Otomotiv servis sektöründe son yılların en belirgin eğilimlerinden biri, arızalı parçayı doğrudan değiştirmek yerine sistemi yerinde temizleme ve onarma anlayışının güç kazanması. Kaloriferin yeterince ısıtmaması, bir taraftan sıcak diğer taraftan soğuk hava gelmesi ya da kabin sıcaklığının istenen seviyeye ulaşmaması, sürücülerin kış aylarında en sık dile getirdiği şikâyetler arasında bulunuyor. Bu sorunların önemli bir kısmı; antifriz kalıntıları, kireç, pas ve oksitlenmenin kalorifer peteğinin ince kanallarını zamanla daraltmasından kaynaklanıyor.

Pek çok araçta kalorifer peteğini değiştirmek ön konsolun sökülmesini gerektiriyor; bu da uzun işçilik süresi, yüksek maliyet ve plastik, klips ile elektronik donanımda hasar riski anlamına geliyor. Benzer bir tablo turbo arızalarında da görülüyor: Bazı durumlarda motor yağı soğutma suyuna karışarak radyatörde, hortumlarda ve motor soğutma kanallarında yağlı tortular bırakabiliyor. Turbo değiştirilse bile sistemde kalan bu kalıntılar soğutma suyu dolaşımını engelleyerek motor sıcaklığının yükselmesine yol açabiliyor. Bu nedenle kontrollü yıkama teknolojileri, hem işçilik süresini kısaltma hem de aracın orijinal yapısını koruma potansiyeliyle servislerin yatırım listesinde üst sıralara yerleşiyor.

"İLKLERİ ÜRETEN MÜHENDİSLİĞİMİZİ DAHA BÜYÜK BİR KAPASİTEYLE DÜNYAYA TAŞIYACAĞIZ"

2003 yılında kurulan ELCİ Elektronik Klima, araç klima sistemlerine yönelik gaz dolum ve servis cihazları geliştiren Türkiye'nin köklü teknoloji üreticileri arasında yer alıyor. Şirket, 2026 yılında üretim tesisini genişleterek toplam kapalı alanını 5.750 metrekareye çıkardı ve üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Markanın yolculuğunu, yatırımlarını ve yeni ürünü ELCİ RTC 3'ü Ahmet Kaşka anlattı:

"ELCİ'nin hikâyesi ilklerle yazıldı. 2003'te Türkiye'nin ilk tam otomatik gaz dolum cihazını geliştirip ürettik; 2013'te tablet üzerinden Bluetooth teknolojisiyle çalışan ilk gaz dolum cihazını piyasaya sunduk. Kuruluşumuzun 20. yılı olan 2023'te ise tüm modellerimizi Wi-Fi bağlantısıyla donatarak yazılım ve veri bankası güncellemelerinin uzaktan yapılabildiği yeni bir dönemi başlattık. Bugün 5.750 metrekareye ulaşan tesisimiz ve modernize ettiğimiz üretim hatlarımızla hem artan küresel talebe daha hızlı yanıt veriyor hem de Ar-Ge, test ve kalite kontrol süreçlerimizi güçlendiriyoruz. Bu yatırımın servislere yansıyan en yeni ürünü ELCİ RTC 3 oldu. RTC 3, özel temizleme kimyasalı ve çift yönlü kontrollü sıvı dolaşımıyla kalorifer peteğini araçtan sökmeden yaklaşık 30–45 dakikada temizliyor; birçok araçta ön konsolun sökülmesini ve petek değişimini gereksiz kılabiliyor. Aynı cihaz, birbirinden bağımsız ikinci bir uygulama olarak, turbo arızası sonrasında soğutma suyuna karışan yağ ve gres benzeri tortuların ısıtmalı yıkama yöntemiyle giderilmesine de yardımcı oluyor. Tek makinede iki profesyonel çözüm sunarak servislerin iş yükünü azaltmayı, araç sahiplerinin ise gereksiz parça masrafından kaçınmasını hedefliyoruz. Araç sahiplerine tavsiyemiz basit: Aracınız yeterince ısıtmıyorsa ya da turbo arızası sonrası soğutma suyuna yağ karıştıysa, servisinize 'ELCİ RTC 3 ile profesyonel sistem temizliği yapıyor musunuz?' diye sorun."