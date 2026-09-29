Türkiye dondurma pazarında büyümenin motoru, premium ürünler ve genç tüketici oldu

Dondurma artık yalnızca yaz aylarına sıkışan bir serinleme ürünü değil, yıl boyu süren bir sosyal deneyimin parçası hâline geliyor. Nitelikli kahvenin yükselişi ve genç kuşağın "buluşma" arayışı, sektörü premium mekân kurgularına yöneltiyor. Pazarın büyüme ivmesi, geleneği modern gastronomiyle harmanlayan markaları öne çıkarıyor. Karkayalar Dondurma Kurucusu Duran Çiftçi, bu dönüşümü sektörün geleceğine dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriyor.

IMARC Group'un 2026 tarihli raporuna göre, Türkiye dondurma pazarı önümüzdeki on yıl boyunca istikrarlı bir büyüme eğilimi içinde olacak. Aynı rapor, dondurma tüketiminin özellikle şehirlerde giderek yaygınlaştığını ve kategorinin sürekli genişlediğini ortaya koyuyor. Raporda büyümenin başlıca itici gücü olarak yenilikçi aromalar, artizan dokular ve premium ürün çeşitliliği gösteriliyor. Özellikle şehirli ve genç tüketicinin kaliteden ödün vermeyen "gurme" deneyimlere yönelmesi, talebi yukarı taşıyor. Bu tablo, dondurmanın klasik bir atıştırmalıktan çıkarak deneyim odaklı bir kategoriye evrildiğini ortaya koyuyor.

Sektördeki bu dönüşüm, geleneksel lezzetleri modern bir mekân anlayışıyla buluşturan markaların stratejisini de netleştiriyor. Pazarın premium tarafındaki bu hareketlenmeyi Karkayalar Dondurma Kurucusu Duran Çiftçi şu sözlerle değerlendirdi: "Tüketici artık sadece bir ürün değil, bir deneyim satın alıyor; bu yüzden dondurmayı premium bir mekân kültürünün merkezine taşıdık. Pazarın büyümesini sürükleyen genç kuşağın beklentisi, kaliteyle estetiği aynı masada görmek. Biz de köklü lezzetimizi, günün her saatine yayılan modern bir kafe deneyimiyle birleştirerek bu talebe yanıt veriyoruz."

"Kahve, yeni neslin buluşma kültürünü yeniden tanımlıyor"

Perfect Daily Grind'in 2026 tarihli analizine göre, Türkiye'de kahve kültürü genç kuşağın öncülüğünde hızla dönüşüyor. Aynı çalışmada, gençler için kahvenin artık "sosyal bir alan, paylaşılan bir an ve kişisel bir ifade biçimi" hâline geldiği vurgulanıyor. World Coffee Portal verilerine dayanan rapor, Türkiye'de markalı kahve dükkânı pazarının son beş yılda yüzde 12,6 büyüyerek 3 bin 800 şubeyi aştığını aktarıyor. Uluslararası Kahve Örgütü'nün verilerine göre ise ülkede kahve tüketimi yıllık ortalama yüzde 15,6 artıyor. Bu ivme, Türkiye'yi Avrupa'nın en hızlı büyüyen markalı kahve pazarlarından biri hâline getiriyor. Filtre, espresso ve sütlü kahvelere yönelen genç tüketici, mekânları birer sosyalleşme merkezine dönüştürüyor.

Çiftçi, kahvenin sosyal bir buluşma aracına dönüşmesini, dondurmanın da benzer bir yol izlediğinin kanıtı olarak yorumluyor. Genç kuşağın mekân seçiminde estetik ve deneyimi öne çıkardığını belirten Çiftçi, bu eğilimin geleneksel lezzetlere yeni bir alan açtığını söylüyor: "Kahvenin gençler için taşıdığı 'buluşma' anlamını, dondurmanın samimiyetiyle aynı çatı altında topladık." Bu yaklaşımla Karkayalar Dondurma, 40'ı aşkın şubesini nitelikli kahvenin eşlik ettiği yeni nesil buluşma noktalarına dönüştürüyor. Marka, imza lezzetlerini üçüncü nesil kahve seçkisiyle birleştirerek yıl boyu süren bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Mevsimsellik kalkıyor, dondurma yılın her gününe yayılıyor

Değişen yaşam tarzları, dondurma tüketiminin mevsimsel sınırlarını giderek ortadan kaldırıyor. Soğuk zincir altyapısının gelişmesi ve perakende kanallarının çeşitlenmesi, ürünü yılın her döneminde ulaşılabilir kılıyor. Bir zamanlar yalnızca yaz aylarına sıkışan tüketim, artık sonbahar ve kış aylarına da yayılıyor. Kentli tüketici, dondurmayı bir serinleme ürününden çok, kahve eşliğinde tatlı bir mola deneyimi olarak konumlandırıyor. Bu eğilim, kafeler ile dondurmacıların sınırlarını birbirine yaklaştıran hibrit konseptleri güçlendiriyor. Deneyim ekonomisinin yükselişiyle birlikte tüketiciler, bütçelerini "eşya" yerine sosyal deneyimlere ayırmaya yöneliyor. Bu da premium mekân kurgularını sektörün en dinamik büyüme alanlarından biri hâline getiriyor.

"Geleneği geleceğe taşıyan bir buluşma kültürü kuruyoruz"

Türkiye'nin köklü lezzet markalarından biri olan Karkayalar Dondurma, 40'ı aşkın şubesiyle ülke genelinde geniş bir ağa sahip. Geleneksel imza lezzetlerini modern bir kafe anlayışıyla buluşturan marka, "Dondurma Kafe" konseptiyle yeni bir döneme adım atıyor. Markanın Kurucusu Duran Çiftçi, bu vizyonu ve gelecek hedeflerini şöyle anlatıyor:

"Dondurma Kafe konseptiyle dondurmacılığı yazlık bir uğrak olmaktan çıkarıp 365 gün açık, modern bir sosyal yaşam alanına dönüştürüyoruz" diyen Çiftçi, yatırımların merkezine deneyimi koyduklarını vurguluyor. Kurucu, yeni nesil şubelerde özel olarak kavrulmuş çekirdeklerden demlenen üçüncü nesil kahve seçkisini markanın geleneksel tatlarıyla aynı menüde buluşturduklarını belirtiyor. Çiftçi, premium mekân tasarımı, mevsimsiz atıştırmalıklar ve özel spesiyallerle menüyü zenginleştirdiklerini; hedeflerinin şube ağını bu konseptle yaygınlaştırmak olduğunu ifade ediyor. Kurucu, markanın önümüzdeki dönemde estetik, operasyonel kalite ve tüketici deneyimini merkeze alan büyüme stratejisini sürdüreceğini sözlerine ekliyor.