Türkiye Kalite Derneği (KalDer) bilim, akademi, medya ve iş dünyasının temsilcilerini 33’üncü kez bir araya getirecek

Yayınlanma: 11.11.2024 - 12:39

Güncelleme: 11.11.2024 - 12:39

Türkiye Kalite Derneği tarafından her yıl düzenlenen, kalite alanında Türkiye’nin en uzun soluklu ve en geniş kapsamlı etkinliği olan Kalite Kongresi’nin 33.’sü 12-13 Kasım tarihlerinde “Yeniden Yükleniyor” teması ile Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak olan 33. Kalite Kongresi’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da iş dünyasının temel ihtiyaç ve beklentileri ile şekillenen konular ele alınacak.

Dijital dönüşümden yapay zekaya, iklimden küreselleşmeye, ekonomiden siber güvenliğe, toplumu ve iş dünyasını ilgilendiren 2025’e özgü önemli konu başlıkları Türkiye’nin önde gelen liderleri ve uzmanları tarafından masaya yeniden yatırılacak.

30’dan fazla konuşmacı, 20’ye yakın oturum, gün boyu sürecek sunum ve paneller eşliğinde bilim, akademi, medya ve iş dünyasının temsilcilerini 33’üncü kez bir araya getirecek olan kongrenin ilk gününün sonunda KalDer Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri ve ikinci günü Türkiye Mükemmellik Ödülleri de sahiplerini bulacak.

TOPLUMU ILGILENDIREN RISKLER YENIDEN ELE ALINACAK

Bilgisizlik, yanlış bilgilendirme, sıra dışı hava olayları, sosyal çözülme, siber güvenlik, ekonomik fırsat eşitsizliği ve toplumun her kademesini etkileyen tüm problemler 33. Kalite Kongresi’nde yeniden ele alınacak. Kongrenin alanında uzman konuşmacıları ilerici, özgün, eleştirel, yapıcı yaklaşımlarla toplumu ilgilendiren bu problemlere değer katabilecek çözümlere iki gün boyunca ışık tutacak.

BÜYÜK DEĞİŞİMİN GEREKÇELERİ ORTAYA KONACAK

Toplumu ilgilendiren tüm bu problemlerin dışında sürdürülebilir gelecek için iş dünyasını bekleyen büyük değişimin gerekçeleri 33. Kalite Kongresi’nde masaya yeniden yatırılacak. İş dünyasını yakın gelecekte etkisi içine alacak büyük değişimin kodları, bireylere ve kuruluşlara düşen görevler, önceliklendirilmesi gereken alanlar, riskler, değişen roller, ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutlarıyla yeniden gündeme taşınacak. 33. Kalite Kongresi, her yıl olduğu gibi bu yıl da gelecekte var olmak isteyen kuruluşlar için kuralları yeniden yükleyecek.

YENİ TEKNOLOJİLER VE YAPAY ZEKÂ TEKRAR MASAYA YATIRILACAK

Yapay zekanın ekonomik kalkınmaya katkıları ve herkes için eşit fırsatlar yaratma potansiyeli 33. Kalite Kongresi’nde konuşmacıların en önemli ajandası olacak. Doğal zeka ve yapay zekanın birleştiği noktada yeni nesil çözümlerle, toplumsal gelişimin nasıl hızlandırılabileceğini konusunda tüm gereklilik ve yetkinlikler konuşulacak. Kuruluşlar dönüşümle yeniliği yakalayabilir mi? İkiz dönüşüm bir zorunluluk mu? Yapay zekâ ve yeni teknolojiler bu dönüşümün neresinde? 33. Kalite Kongresi’nde tüm bu soruların yanıtları aranacak.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER KONGREDE OLACAK

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın açılış konuşmalarını gerçekleştireceği kongrede; bilim, akademi ve iş dünyasının önde gelen isimleri konuşmacı olarak yer alacak.

Kongre, Yazar Ahmet Ümit’in “Coğrafya Neden Kaderimiz Olsun?” başlıklı konuşmasıyla start alacak. Kongrenin ilk gününde “İklim Yeniden Yükleniyor” başlığında, GTAlliance, Sürdürülebilirlik ve Araştırma Danışmanı Ali Gizer, Organik Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. CEO’su Stefano Kaslowski ve Beko, Resmi ve Sektörel İlişkiler Direktörü Canan Ergün Tavukçu yer alacak.

“Toplum Yeniden Yükleniyor” başlığında, Ankara Üniversitesi SBF Mülkiye Göç Araştırmaları Merkezi Direktörü IGAM Academy (İltica ve Göç Araştırmaları) Merkezi Başkanı Prof. Murat Erdoğan, Nielsen Türkiye, Avrupa Finans ve Hızlı Tüketim Dışı Sektörler, İş Geliştirme Direktörü Nur Serenli, İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Boyner Grup CHRO Seda Kayrak Kızıltan, Brisa Sürdürülebilirlik İş Geliştirme Direktörü Aylin Erdil Alpsan katılımcılarla buluşacak.

Kongrenin ilk gün kapanışını özel oturumu ile oyuncu, TOÇEV YK Üyesi, Bilim Kahramanları YK Üyesi Hakan Bilgin yapacak.

Kongrenin ikinci günü, Yapay Zeka Girişim Fabrikası CEO, İş Bankası Yeni Nesil Girişimcilik İş Kolu Başkanı Barış Karakullukçu, FutureBright Kurucusu Akan Abdula, BSH Türkiye, CTO ve COO’su Hakan Mandalı, Vizyon 100, Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu ve İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Perihan İnci “Teknoloji Yeniden Yükleniyor” başlığını ele alacaklar.

“Ekonomi Yeniden Yükleniyor” başlığında ise İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. C. Coşkun Küçüközmen, EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Üvez, Yaşar Holding, Dış Ticaret Başkan Yardımcısı Dış Ticaret Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Başbakkal, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Dr. Hasan Özçelik yer alacak.

Kapanışta ise güncellenen hali ile EFQM 2025 sunumunu KalDer EFQM Ödül Sekreteri Esra Karakaş Kurşun ve KalDer Genel Sekreteri Sabri Bülbül gerçekleştirecek. Sunumun ardından KalDer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş kongrenin ana hatlarıyla değerlendirmesini yapacak.

Kongre, Başarı Uzmanı ve Yazar Mümin Sekman’ın özel oturumu ile tamamlanacak.

KALDER SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK ÖDÜLLERİ VE TÜRKİYE MÜKEMMELLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULACAK

Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri, sürdürülebilirlik alanında fark yaratan projeleri teşvik etmek ve öne çıkarmak amacıyla KalDer tarafından başlatılmıştır. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen bu ödüller, çevre, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan kuruluşları onurlandırmayı hedeflemektedir. Bu yıl, 33. Kalite Kongresi’nin sonunda gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak olan Sürdürülebilir Gelecek Ödülleri’nin ardından ikinci gün KalDer’in geleneksel olarak 33 yıldan bu yana EFQM Modeli’ni uygulayan kuruluşlara verdiği Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nin de sonuçları açıklanacaktır. Bu özel günde Türkiye Mükemmellik Ödülleri de yeni sahiplerini bulacak.