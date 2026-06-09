Türkiye’nin ilk ekolojik sanayi sitesi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlayan ve bugün uluslararası ölçekte örnek gösterilen Sıfır Atık hareketi, çevresel sürdürülebilirlik ile ekonomik büyümeyi aynı noktada buluşturan yeni bir anlayışın temsilcisi olarak dikkat çekiyor.

Bu dönüşümün sanayi ayağında ise dikkat çeken projelerden biri, sektörün önemli temsilcileri tarafından kurulan EKOSAN Ekolojik Sanayi Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi oldu.

Sıfır Atık vizyonunu sanayiye taşıyan EKOSAN Ekolojik Sanayi Sitesi Kooperatifi, kendi enerjisini üreten, atığını ekonomiye kazandıran ve sürdürülebilir üretimi merkezine alan yeni nesil bir sanayi modeli hayata geçiriyor.

SANAYİDE YENİ DÖNEMİN ADI: EKOLOJİK SANAYİ SİTESİ

EKOSAN, klasik sanayi sitesi anlayışının ötesine geçerek çevreci, sürdürülebilir ve enerji bağımsızlığına dayalı yeni nesil bir üretim ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

Projenin temel amacı; kendi enerjisini üreten, sıfır atık prensipleriyle çalışan, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan, çevreye duyarlı ve yüksek verimlilik sağlayan modern bir sanayi yerleşkesi oluşturmak.

EKOSAN Ekolojik Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, projenin Türkiye’de örnek teşkil edecek bir model olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Biz sanayinin yalnızca üretim gücüyle değil, çevreye karşı sorumluluğuyla da geleceği şekillendireceğine inanıyoruz. Hedefimiz, üretim ile çevreyi karşı karşıya getiren eski anlayışı geride bırakarak, sanayi ve doğanın birlikte gelişebildiği sürdürülebilir bir model ortaya koymaktır.”

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN SANAYİ SİTESİ

Sanayi sektörünün en önemli maliyet kalemlerinden biri olan enerji giderleri, üretim kapasitesinden rekabet gücüne kadar birçok alanı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle EKOSAN Ekolojik Sanayi Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından hayata geçirilmesi planlanan YENİ NESİL YEŞİL SANAYİ SİTESİ projesinde güneş ve rüzgâr enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları merkezde yer alıyor.

Çatı üstü güneş enerji sistemleri, enerji verimliliği sağlayan altyapılar ve yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde sanayi tesislerinin enerji maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Ekosan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, enerji bağımsızlığının önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Günümüzde enerji sadece bir maliyet kalemi değil, aynı zamanda stratejik bir rekabet unsurudur. EKOSAN’da üreticiler yalnızca tüketen değil, aynı zamanda enerji üreten yapılara dönüşecek. Böylece hem üretim maliyetleri düşecek hem de ülkemizin enerji verimliliğine katkı sağlanacak.”

SIFIR ATIK SANAYİ MODELİ

EKOSAN’ın en önemli özelliklerinden biri de sıfır atık yaklaşımını üretim süreçlerinin merkezine yerleştirmesi.

Projede ortaya çıkan atıklar yalnızca bertaraf edilmesi gereken unsurlar olarak değil, yeniden değerlendirilebilecek ekonomik kaynaklar olarak ele alınıyor.

Bu kapsamda;

·Atıkların kaynağında ayrıştırılması,

·Geri dönüşüm sistemlerinin etkin kullanılması,

·Üretimde israfın azaltılması,

·Hammadde ve ambalaj verimliliğinin artırılması,

·Çevre bilincinin tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi

hedefleniyor.

EKOSAN Ekolojik Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetimi, sanayide sürdürülebilir büyümenin ancak kaynakların doğru yönetimiyle mümkün olabileceğini vurguluyor.

YEŞİL ÜRETİM VE KÜRESEL REKABET GÜCÜ

Dünyada artık sanayi tesisleri yalnızca üretim hacimleriyle değil; enerji verimliliği, karbon ayak izi, çevresel performansı ve sürdürülebilirlik kriterleriyle değerlendiriliyor.

Avrupa başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerde sanayi bölgeleri yeniden tasarlanırken, EKOSAN da bu dönüşümün Türkiye’deki güçlü temsilcilerinden biri olmayı hedefliyor.

Yeşil üretim anlayışını merkeze alan proje; modern altyapısı, enerji üretim kapasitesi, çevre dostu uygulamaları, sosyal donatı alanları ve yeni nesil kooperatifçilik modeliyle dikkat çekiyor.

Sanayi alanlarının yalnızca üretim merkezleri değil, aynı zamanda çevresel dönüşümün de taşıyıcısı olması gerektiğini belirten Murat Erat, şu değerlendirmede bulundu:

“Bugünün dünyasında güçlü ekonomi ile çevresel sorumluluk birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. EKOSAN, sürdürülebilir üretim anlayışıyla hem sanayicimize rekabet avantajı sağlayacak hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılmasına katkı sunacaktır.”

GELECEĞİN SANAYİSİ DOĞAYLA BİRLİKTE YÜKSELECEK

EKOSAN Ekolojik Sanayi Sitesi Projesi; enerji üreten yapıları, sıfır atık yaklaşımı, çevreci altyapısı, yeşil alanları ve sürdürülebilir üretim vizyonuyla Türkiye’de sanayi dönüşümünün öncü projelerinden biri olmayı hedefliyor.

Proje, üretim ile çevreyi aynı hedefte buluşturan yaklaşımıyla yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözeten yeni bir kalkınma modeli sunuyor.

EKOSAN’ın ortaya koyduğu vizyon, güçlü sanayinin doğaya rağmen değil, doğayla birlikte yükselebileceğini gösteren somut bir örnek olarak öne çıkıyor.