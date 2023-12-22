Türkiye’de tüketicinin sürdürülebilirlik farkındalığı yüksek

Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:49

Güncelleme: 22.12.2023 - 16:42

KONDA Araştırma Şirketi tarafından Eylül 2023'te 31 il, 91 ilçe ve 122 mahallede 2 bin 57 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırma, sürdürülebilirlik konusundaki olumlu değişim için hem zorlukları hem de fırsatları ortaya koyuyor.

"Tasarruf" ve "atık azaltma" konusundaki toplumsal duyarlığın öne çıktığı araştırmaya göre, sürdürülebilirlik hakkındaki bilgi ve bilinç düzeyi çok güçlü olmasa da iklim krizi, toprak kirliliği ve sürdürülebilir bir gelecek arayışı gibi sorunlara karşı tüketiciler, bireysel çabaları kıymetli bir başlangıç olarak kabul ederek kolektif çözümler arıyor.

Sürdürülebilirliğin günlük hayattaki yansımalarına bakıldığında;

• Suyu gereksiz yere açık bırakmam diyenler %92

• Kullanmadığım elektrikli aletlerin fişini çekerim diyenler %81

• Plastik ambalaj, pet şişe kullanmamaya dikkat ederim diyenler %50.

Gıdada sürdürülebilirliğe yönelik toplumsal tepkiler dikkate alındığında;

• Organik besinler için çok para ödemeye değer diyenlerin oranı %64

• Sürdürülebilirlik açısından bitkisel bazlı beslenmeye dikkat ederim diyenler %54

• Çevresel açıdan sorumlu ürünleri satın almayı tercih ederim diyenler %52.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Gıda Çözümleri META Ürün Grubu ve Sürdürülebilirlik Direktörü Cem Beysel, “Cargill olarak dünyayı güvenli, sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde besleme taahhüdümüz doğrultusunda, en son teknolojilerle yenilikçi, sürdürülebilirlik odaklı ve katma değerli ürünler sunuyoruz. Çevresel sorumluluğu teşvik eden 1000 Çiftçi 1000 Bereket programımızla Türkiye’nin ilerlemesine katkıda bulunuyoruz. Onarıcı tarım kavramı Türkiye’de henüz yeteri kadar bilinmese de araştırma bu alanda içgüdüsel bilginin 1000 Çiftçi 1000 Bereket’i değerlerimizle mükemmel bir şekilde uyumlu hale getirdiğini gösteriyor” dedi.

Araştırmaya katılanlara sürdürülebilir tarım tercihleri sorulduğunda;

• Gıda markaları çiftçilere onarıcı tarıma geçmeleri için destek olmalı diyenler %75

• %60’ı çiftçileri onarıcı tarım konusunda eğiten firmaların ürünlerini satın almayı tercih edeceğini söylüyor

• Onarıcı tarım ile çevreye saygılı ürünleri almayı pahalı bile olsa tercih ederim diyenlerin oranı ise %45.

Araştırma, sürdürülebilirlik ile toplumsal cinsiyet eşitliği arasında kavramsal bir ilişki kurulmasa da, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda güçlü bir farkındalığın da altını çiziyor.

• Kadınlar işte, eğitimde, sosyal hayatta erkeklerle eşit fırsatlara sahip olmalı diyenler %83

• Kadınlarla ilgili sosyal sorumluluk programı yapan şirketlere daha olumlu bakarım diyenler %72

• Kadın haklarına saygılı markaların ürünlerini tercih ederim diyenler %61.

Cem Beysel, “Araştırma yalnızca mevcut davranışları ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve toplum refahına yönelik süregelen bağlılığımız için de bir pusula görevi görüyor. Sonuçlar, Cargill'in Türkiye'nin daha sürdürülebilir ve eşitlikçi bir geleceğe doğru yolculuğunda olumlu değişim için katalizör rolünün altını çiziyor”dedi.