Viennalife Prim İadeli Hayat Sigortasına Yeni Bir Boyut Kazandırıyor

Avrupa’nın önde gelen sigortacılık gruplarından Vienna Insurance Group (VIG) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Viennalife, hayat sigortası alanında müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyor. Şirket, Prim İadeli Hayat Sigortası ürün ailesini Kademeli ROP 70+30 Hayat Sigortası ile genişletti.

Prim iadeli hayat sigortasını Türkiye pazarına ilk kez sunan Viennalife, zaman içinde bu yaklaşımı farklı ihtiyaç ve teminatlarla zenginleştirerek geniş bir ürün ailesine dönüştürdü. Bugün ise prim iadesini yalnızca bir ürün özelliği olarak değil, ihtiyaç duyulan risk korumasını müşteriler açısından daha cazip ve değerli hale getiren bir ürün tasarım anlayışı olarak ele alıyor.

Kademeli ROP 70+30 Hayat Sigortası, bu anlayışın yeni bir örneğini oluşturuyor. Ürün, hayat sigortasının sağladığı uzun vadeli korumayı sürdürürken, müşterinin ödediği primlerin karşılığını poliçe devam ederken görmeye ve ürününden elde edeceği faydayı kademeli olarak almaya başlamasına imkân tanıyor. Prim iadesini, Prim Ödeme Teşvik Ödülü ile bir araya getiren yapı, müşterilere poliçelerini uzun vadede sürdürmeleri için de güçlü bir motivasyon sunuyor.

Böylece Viennalife, müşterilerini uzun vadeli sigorta korumalarını sürdürmeye teşvik ederken, poliçelerinden elde ettikleri değeri daha erken deneyimlemelerini hedefliyor.

“Prim iadesi bizim için bir ürün özelliğinden çok daha fazlası”

Viennalife CEO’su Uğur Tozşekerli, yeni ürüne ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Prim iadeli hayat sigortasını Türkiye pazarına sunduğumuzda çıkış noktamız oldukça basitti: İnsanların ihtiyaç duydukları risk korumasını, onlar için daha cazip hale getirecek bir faydayla buluşturmak.

Bu yaklaşım zaman içinde tek bir üründen farklı ihtiyaçlara cevap veren bir ürün ailesine, ardından da ürün geliştirme anlayışımızın önemli bir parçasına dönüştü.

Kademeli ROP 70+30 Hayat Sigortası ile şimdi müşterilerimizin ürünlerinden elde ettikleri faydayı daha erken hissetmelerini sağlıyoruz. Böylece koruma devam ederken, uzun vadeli bir sigorta ilişkisinin değeri müşterimiz açısından daha görünür hale geliyor.

Biz hayat sigortacılığını yalnızca bir risk gerçekleştiğinde devreye giren bir güvence olarak görmüyoruz. İnsanların ihtiyaç duydukları korumayı sağlarken, onlara poliçelerini uzun yıllar sürdürmek için güçlü nedenler sunan ürünler tasarlamayı önemsiyoruz.

Prim iadeli ürünlerle başlayan bu yolculuğu, müşterilerimiz için daha fazla değer yaratan yeni çözümlerle geliştirmeye devam edeceğiz.”

Hayat sigortası pazarında güçlü konum

Haziran 2026 itibarıyla hayat sigortası pazarında yüzde 11,26 pazar payına sahip olan Viennalife, sektörde üçüncü sırada yer alıyor. Şirket, prim iadeli hayat sigortasıyla Türkiye’de başlattığı ürün inovasyonu yolculuğunu, müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümlerle sürdürmeye devam ediyor.