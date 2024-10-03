Vitales spor dünyasında takviye gıdalarla yeni 'güç' perdesini araladı

Yayınlanma: 03.10.2024 - 21:20

Güncelleme: 03.10.2024 - 21:20

Son dönemde fiziksel bir aktivite olmaktan çıkarak yaşam tarzına dönüşen fitness ve vücut geliştirme sporu, takviye gıdalara ilgiyi ve ihtiyacı artırıyor. Besin takviyesi markalarını bir araya getiren Vücut Geliştirme - Fitness Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri’ne katılan Vitalest ise ürünlerini tanıtarak spor dünyasında yeni bir güç perdesini aralıyor. Stant aktiviteleriyle sporcu ve katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Vitalest Marka Yöneticisi Muhammed Aksu, ürünlerine dair bilgi verirken spora olan pozitif yöndeki toplumsal eğilimi de değerlendirdi.

"ŞAMPİYONADA 10 FARKLI ÜRÜNÜMÜZLE YOĞUN İLGİ GÖRDÜK"

Şampiyonada 10 farklı ürün çeşidini tanıttıklarını aktaran Vitalest Marka Yöneticisi Muhammed Aksu, “Sporcularımıza kaliteli ve güvenilir içeriğe sahip ürünler sunarak, performanslarını artırmaları ve hedeflerine ulaşmaları konusunda desteklemeyi misyon ediniyoruz. Bu kapsamda, bizi dünyada temsil edecek sporcularımızın seçileceği bölgesel şampiyonada yer alarak ürünlerimizi tanıttık. Etkinliğe yoğun katılım, sporun ve sağlıklı yaşamın artık toplum için ne denli önemli olduğunu ortaya koyarken ürünlerimizin sporcuların hayatlarına değer kattığını görmek bizi gururlandırdı. Stantlarımızda sunduğumuz ürünler sayesinde, sporcularla aramızdaki bağı da güçlendirdik” dedi.

"36 YILLIK BİLGİ VE DENEYİMİMİZİ AR-GE FAALİYETLERİMİZLE DESTEKLİYORUZ"

Muhammed Aksu, “Sosyal medyanın da etkisiyle birlikte spor yapmak, artık bir yaşam tarzına dönüştü. Bu eğilim, Vitalest gibi kaliteli ve güvenilir besin takviyeleri üreten markaların da öne çıkmasına kapı araladı. Biz de Vücut Geliştirme - Fitness Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri gibi önemli bir etkinlikte, tüm bu yetkinliğimizi sporculara destek olmak için somut bir adıma dönüştürdük” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Güvenilirliğimizi, iyi üretim uygulamasını belgeleyen GMP ve kalite sertifikalarımızla tescilliyoruz. Öyle ki 36 yılı aşkın deneyimimizle, tüm süreçlerimizi Ar-Ge çalışmalarımızla ve hassasiyetle yürütüyoruz. Yüksek performansa sahip antrenman yapan ve gelişim hedefi olan, aynı zamanda sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını benimseyen sporcu ve spor tutkunları için özel olarak formüle edilmiş takviyeler üretiyoruz. Müşteri memnuniyetini her zaman önceliğimiz kabul ederek, sporcularımızın, beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor ve performanslarını en üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı oluyoruz.”

"ÜRÜNLERİMİZLE GÜÇLÜ, SAĞLIKLI VE ENERJİK BİR YAŞAMA DAVET EDİYORUZ"

Besin takviyelerini spor yapan ya da sağlık yaşamı amaç edinen herkesle buluşturmayı hedeflediklerini aktaran Vitalest Marka Yöneticisi Muhammed Aksu, “Özel olarak formüle edilmiş, sporcu ürünlerimizi kaliteli, güvenilir bir şekilde üreterek en iyisini sunmak için çalışıyoruz. Her müşterimizin en iyi versiyonuna ulaşması için yardımcı oluyoruz. Böylece güçlü, enerjik ve sağlıklı bir yaşama davet ediyoruz. Müşteri memnuniyetini önceliğimiz kabul ederek, alanında öncü bir marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. Adımlarımızı da bu doğrultuda atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhammed Aksu, “Çatı şirketimiz Aksuvital’in gıda takviyelerindeki ayrıcalıklı mirasıyla güçleniyoruz. Yakın gelecekte aynı misyonla hareket ederek dünya markası olmayı amaçlıyoruz. Kaliteli, güvenilir ve etkili ürünler üreterek en iyisini sunmayı amaç edinen bir ekip olarak, her bir sporcumuzun en iyi versiyonuna ulaşmaları için biz de istikrarla çalışmaya devam edeceğiz.”