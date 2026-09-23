VitrA Karo, “The Code” konsepti ile tasarımın yeni kodlarını Cersaie’de tanıttı

VitrA Karo, 21-25 Eylül tarihlerinde İtalya’nın Bolonya kentinde düzenlenen Uluslararası Seramik ve Banyo Fuarı Cersaie 2026’da mimar ve tasarımcılar ile müşterilerini ve sektör profesyonellerini ağırladı. Marka, Malzeme Zekâsı yaklaşımıyla tasarlanan 2027 koleksiyonlarının yanı sıra inovasyonlarını da aynı konseptte geliştirilen standında tanıttı.

VitrA Karo’nun “Her malzemenin bir kodu vardır. Malzeme Zekâsı onu deşifre eder” söylemiyle şekillenen yaklaşımı; doğanın sunduğu malzeme çeşitliliğini araştırma, teknoloji ve tasarımla yeniden yorumluyor. Doğal malzemelerin estetik ve teknik potansiyelini geliştirerek, onları çağdaş mimariye yönelik özgün yüzeylere dönüştürüyor.

Üç farklı tasarım dili

Üç farklı tasarım dilini bir araya getiren The Code konseptinin Resincode, Geocode ve Metacode koleksiyonları, Cersaie’de VitrA Karo standında ziyaretçilerle buluşuyor.

Resincode, doğal betonun gözenekli ve mineral dokusunu, ince geçişler ve katmanlı yüzey efektleriyle buluşturarak çağdaş iç mekânlara yalın, dengeli ve rafine bir yüzey dili kazandırıyor. Geocode, İspanyol kireç taşı, mermer, kuvarsit ve gnaystan ilham alan Alba, Imperio, Rio ve Merano olmak üzere dört farklı yüzey tipolojisiyle, doğal taşın farklı jeolojik karakterlerini çağdaş bir yorumla seramik yüzeylere taşıyor. Metacode ise altın, demir ve bakır tonlarındaki üç farklı yüzeyiyle, patina efektli metal dokunun ince ton geçişlerini ve yumuşak yansımalarını seramik yüzeylere taşıyarak endüstriyel karakteri rafine bir estetikle bir araya getiriyor.

Yeni Teknolojiler

VitrA Karo, Cersaie 2026’da yeni koleksiyonlarının yanı sıra V-Flex ve V-Tone inovasyonlarını da tanıttı.

V-Flex, Välinge’nin Ceraloc® mekanik kilitleme teknolojisiyle geliştirilen, yapıştırıcı gerektirmeyen yenilikçi bir seramik karo döşeme çözümü sunuyor. Özel kenar profilleri sayesinde karoların birbirine mekanik olarak bağlandığı sistem, geleneksel yapıştırmalı uygulamalara kıyasla döşeme sürecinin beş kata kadar daha hızlı tamamlanmasına olanak tanıyor. Uygulama sırasında daha hassas hizalama, düzenli derz çizgileri ve yüksek kaliteli bir yüzey görünümü elde edilmesini destekliyor. Gerektiğinde karoların tek tek sökülüp değiştirilebilmesine imkân veren V-Flex, bakım ve onarım süreçlerinde de önemli avantajlar sunuyor. Akustik performans ve darbe dayanımı gibi teknik kriterler doğrultusunda test edilen sistem; ofis, otel, mağaza gibi ticari alanlara hızlı, esnek ve kullanıcı dostu bir zemin çözümü getiriyor.

Seramik üretimindeki ton farklılıklarına odaklanan V-Tone ise renk bütünlüğü geliştirerek mimari yüzeylerde görsel sürekliliğin sağlanmasını destekliyor. VitrA Karo, üretimde renk tutarlılığını sağlayan teknolojinin üretim süreçlerine tam entegrasyonuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor.