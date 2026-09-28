VitrA’nın renkli dönüşüm kampanyası, farklı ürünleri ortak tasarım dilinde buluşturuyor

VitrA, “VitrA’da renkli dönüşüm başladı” söylemiyle hayata geçirdiği yeni kampanyasında, banyoyu oluşturan farklı ürün gruplarını renk ekseninde bir araya getiriyor. 21 Eylül-30 Kasım tarihleri arasında seçili VitrA ve Artema ürünlerinde geçerli olan kampanya; seramik sağlık gereçleri, armatür, banyo mobilyası ve duş sistemlerinde farklı renk, ton ve yüzeylerin birbiriyle uyumlu biçimde kullanılmasına odaklanıyor.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CMO’su Tahsin Akar, kampanyaya dair şu değerlendirmede bulunuyor: “Banyoda renk kullanımını, tek bir ürüne bağlı kalınarak yapılan bir tercih olarak görmüyoruz. Seramik sağlık gereçlerinden duş sistemlerine, armatürlerden banyo mobilyasına kadar farklı unsurların birbiriyle kurduğu ilişki, mekanın genel karakterini belirliyor. Renkli dönüşüm kampanyasıyla da farklı renk, ton ve yüzeylerin uyum içinde kullanılabileceği seçenekleri görünür kılmayı amaçlıyoruz. Her ürünün aynı renkte olması yerine, kişisel tercihlere göre farklı kombinasyonların oluşturulabilmesini önemsiyoruz. Böylece kullanıcıların kendi tarzlarını banyolarına daha özgür biçimde yansıtabilecekleri bir yaklaşım ortaya koyuyoruz.”

“VitrA’da renkli dönüşüm başladı” kampanyasının çıkış noktasını, rengin tek bir ürünün özelliği olmaktan çıkarak banyonun tamamına yayılan ortak bir tasarım diline dönüşmesi oluşturuyor. Markanın “renk uyumu” yaklaşımı, farklı ürün kategorilerindeki renk seçeneklerini Mix & Match (karıştır ve eşleştir) anlayışıyla buluşturuyor. Böylece bütün ürünlerin aynı renkte olması yerine, farklı ton ve yüzeylerin birbiriyle uyum içinde kullanıldığı kombinasyonlara alan açılıyor. Bu yaklaşım, VitrA’nın banyoda ihtiyaç duyulan tüm ürünleri tasarlama yetkinliğini renk üzerinden ele alırken, tüketicilerin banyolarında kendi tarzlarını oluşturabilmelerini kampanyanın merkezine taşıyor. 21 Eylül’den 30 Kasım’a kadar seçili ürünlerde geçerli kampanya kapsamında vade farksız 9 aya varan taksit, %40 indirim, 40.000 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz montaj seçenekleri bulunuyor.