Waternet, Caddebostan'da 44 kg atık ve 4.450 sigara izmariti topladı

Kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Caddebostan sahili boyunca farklı noktalarda biriken atıklar toplandı. Yalnızca birkaç saat içinde 4.450 adet sigara izmaritine ulaşılması, günlük tüketim alışkanlıklarının kıyı alanlarında yarattığı atık miktarını da ortaya koydu. Etkinlikle kıyıların temizlenmesinin yanı sıra atıkların doğaya ulaşmadan kaynağında azaltılmasının önemine dikkat çekilmesi amaçlandı.

Waternet Pazarlama Direktörü Naz Günaçar, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Kıyı Temizliği etkinliğimizi bu yıl üçüncü kez gerçekleştirdik. Bu çalışmayı tek seferlik bir etkinlik olarak değil, çevreye karşı sorumluluğumuzun süreklilik gösteren bir parçası olarak görüyoruz. Caddebostan'da topladığımız 44 kilogram atık ve özellikle 4.450 sigara izmariti, günlük alışkanlıklarımızın doğada ne kadar büyük bir iz bırakabildiğini çok somut şekilde gösteriyor. Waternet olarak çevremizde bu konuda farkındalık yaratmayı ve İyilik Elçilerimizle birlikte harekete geçerek somut katkı sağlamayı önemsiyoruz."

SUYUN İYİLİK HALİ'Nİ DOĞAYA DA TAŞIYOR

Waternet, sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlayan çalışmalarını farklı alanlarda sürdürüyor. Ev ve ofislerde kullanılan su arıtma sistemleri, ambalajlı su tüketimine olan ihtiyacın azaltılmasına katkı sağlarken daha sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını da destekliyor.

Waternet'in "Suyun İyilik Hali" yaklaşımının yalnızca sağlıklı suya erişimle sınırlı olmadığını belirten Günaçar, şöyle devam etti:

"'Suyun İyilik Hali' bizim için insanların hayatına ve çevreye birlikte değer katabilmek anlamına geliyor. Su arıtma sistemlerimizle evlerde ve ofislerde sağlıklı ve yumuşak içimli suya kolayca erişilmesini sağlarken, ambalajlı su tüketiminin ve buna bağlı plastik atıkların azaltılmasına da katkıda bulunuyoruz. Kıyı temizliği gibi çalışmalarla da bu yaklaşımı günlük hayatın farklı alanlarına taşımayı ve çevre konusunda daha fazla farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz."

TEK BİR WATERNET CİHAZIYLA YILDA ORTALAMA 101 KG PLASTİK ATIĞIN OLUŞMASI ÖNLENEBİLİYOR

Waternet verilerine göre tek bir su arıtma cihazının kullanımı, yılda ortalama 101 kilogram plastik atığın oluşmasının önlenmesine katkı sağlayabiliyor. Şirket, su arıtma çözümleriyle sağlıklı içme suyuna erişimi kolaylaştırırken ambalajlı su tüketiminin azaltılmasını ve doğal kaynakların daha bilinçli kullanılmasını desteklemeyi hedefliyor.

Waternet, sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda önümüzdeki dönemde de çevresel farkındalığı destekleyen çalışmalar gerçekleştirmeyi ve daha yaşanabilir bir gelecek için toplumsal katkı sağlayan projelerini sürdürmeyi planlıyor.