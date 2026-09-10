WhiteBIT TR’de ilk kripto işleminin %20’si hediye

Dünyanın en değerli kripto varlığı Bitcoin’in bir haftada 14.775 dolarlık yükselişle şimdiye kadarki en büyük haftalık dolar kazancını elde etmesi, bir süredir durgun seyreden kripto varlık piyasalarını hareketlendirdi. Öte yandan ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri, Ekim 2025'ten bu yana görülen en büyük haftalık girişleri kaydetti. Piyasadaki bu hareketlilik yeni kullanıcıların kripto varlık piyasasına girme iştahını artırırken, WhiteBIT TR İlk Alım Kampanyası’nın kapsamını ve katılım koşullarını açıkladı.

İLK “DÖNÜŞTÜR” İŞLEMİNE %20 HEDİYE

Web trafiğine göre Avrupa’nın en büyük kripto varlık platformu WhiteBIT’in Türkiye platformu WhiteBIT TR'nin Kampanya hüküm ve koşullarındaki uygunluk kriterlerini karşılayan kullanıcıların, belirtilen işlem çiftlerinden birinde gerçekleştirdikleri ilk uygun Dönüştür işlemi üzerinden hesaplanan kampanya ödülüne, belirlenen üst sınır ve diğer koşullar dahilinde işlem tutarlarının %20’si kadarını XAU₮, USD₮, WBT veya BTC cinsinden hak kazanabileceği belirtiliyor. Örneğin WhiteBIT TR’nin Dönüştür adımından 100 USD₮ değerindeki ilk işlemini gerçekleştiren kullanıcılar, 20 USD₮değerinde hediye fırsatından yararlanabiliyor.

KAMPANYA 4 EKİM’E KADAR SÜRECEK

WhiteBIT TR internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre XAU₮ / TRY, XAU₮ / USD₮, USD₮/ TRY, USD₮ / BTC, USD₮ / WBT cinsinden gerçekleştirilecek ilk Dönüştür (Convert) işlemlerinde geçerli olan kampanyaya, WhiteBIT TR’ye daha önce kayıt olmuş ancak hiç işlem gerçekleştirmemiş kullanıcılar da katılabiliyor. Kampanya, 4 Ekim’e kadar devam ediyor. Kampanya koşullarında, Uygunluk kontrolleri tamamlanan katılımcılara ait kampanya ödüllerinin, kampanya bitimini izleyen 10 iş günü içinde hesaplara aktarılacağı belirtiliyor. Kampanyaya dair daha fazla ayrıntıya, WhiteBIT TR resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, kampanyaya ilişkin değerlendirmelerini şu ifadelerle paylaştı:

“Ağustos ayında WhiteBIT TR’deki birçok işlemi puan toplanacak görevlere dönüştürerek, kullanıcılarımıza çeşitli hediyeler sunduğumuz Kripto Karnavalı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Eylül ayında, piyasanın da hareketlenmesiyle yaşanan heyecanı desteklemek için İlk Alım Kampanyamızı duyurduk. Juventus ve FC Barcelona’nın resmi kripto para platformu partneri WhiteBIT’in Türkiye platformu WhiteBIT TR olarak, bu güçlü marka işbirliklerini Türkiye’deki kullanıcılarımız için faydaya dönüştürmeye odaklanıyoruz. Diğer yandan TradingView gibi küresel markalarla işbirliği yaparak işlem deneyimini ileri taşıyor, kullanıcılarımızı düzenli kampanya ve etkinliklerle ödüllendiriyoruz."