Wyndham EMEA’da büyümeye devam ediyor

Dünya genelindeki yaklaşık 9 bin 200 oteli ve 25 markasıyla dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, Avrupa, Orta Doğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesi için 2023 tam yıl sonuçlarını açıkladı. Wyndham bu dönemde EMEA genelinde 9 markasını yeni ülkelerle buluşturdu, 107 franchise anlaşmasına imza attı, 87 yeni otel açtı ve 9 bin 500 yeni odayı portföyüne ekledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:54
Wyndham EMEA’da büyümeye devam ediyor
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Şirketin portföyüne yeni katılanlarla birlikte Wyndham’ın EMEA’da bulunan otel sayısı 639’a, oda sayısı 88 binin üzerine, marka sayısı ise 15’e yükseldi. Wyndham’ın EMEA’daki 639 otelinden 12’si şirketin kendisi tarafından işletiliyor. Wyndham’ın EMEA’daki proje stokunda ise 150’den fazla otel projesi yer alıyor.  

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, "2023 yılında kaydettiğimiz rekor büyümeden ve bölge genelindeki otel ve franchise sahiplerimizin Wyndham Hotels & Resorts’a verdiği güvenden inanılmaz bir gurur duyuyoruz. Otel sahipleri, dünyanın franchise veren en büyük otel şirketiyle ortak olmanın ve Wyndham ailemize katılmanın değerini her geçen gün daha net bir şekilde görüyor. Ödüllü sadakat programımız Wyndham Rewards’dan, sınıfının en iyisi teknoloji, pazarlama ve satış araçları ile güçlü bir dağıtım platformuna kadar Wyndham Avantajı’nın sağladığı gücü fark ediyorlar" dedi.


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