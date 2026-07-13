Yapay zeka, KOBİ’lerin web sitesi kurulum sürecini 60 saniyeye indirdi

Yapay zeka teknolojilerinin domain (alan adı), hosting (barındırma) ve web tasarımı ekosistemini dönüştürdüğü bir dönemde Hosting.com.tr, Türkiye’deki işletmelere 60 saniyede yapay zeka destekli web sitesi kurulumu sunan yeni altyapısını devreye aldı. Şirket, TurboAI Website Builder ve Yapay Zeka Destekli WordPress Hosting teknolojileriyle, özellikle KOBİ’lerin dijital dünyaya daha hızlı adım atmasını, web sitesi kurulum sürecindeki teknik bilgi, zaman ve maliyet bariyerlerinin azalmasını hedefliyor. Kullanıcılar, işletme adı ve faaliyet alanı gibi temel bilgileri girerek WordPress tabanlı, sektöre uygun içerik ve tasarım önerileriyle yayına hazır bir web sitesi oluşturabiliyor.

Hosting.com.tr CEO’su Cüneyt Yağız, yapay zekanın KOBİ’ler için rekabet koşullarını değiştirdiğini belirterek şunları söyledi: “KOBİ’ler, yapay zeka teknolojilerini iş süreçlerine entegre ederek daha sınırlı kaynaklarla daha çevik hareket edebiliyor. Web geliştirme süreçlerinde yapay zekanın devreye girmesi, geleneksel yazılım yükünü ve kurulum maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor. Hosting.com.tr olarak sunduğumuz 60 saniyede yapay zeka destekli kurulum teknolojisi, Türkiye’deki işletmelerin dijital dünyaya adım atarken karşılaştığı temel bariyerleri azaltıyor.”

KOBİ’LERİN DİJİTALLEŞME KARNESİ WEB VARLIĞININ ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2025 sonuçları, ülkemizdeki işletmelerin dijitalleşme sürecinde ilerleme kaydettiğini, ancak özellikle küçük ölçekli işletmeler için gelişim alanlarının sürdüğünü gösteriyor. Araştırmaya göre en az 10 çalışanı olan girişimlerin %93,6’sı internete erişimde sabit hat bağlantısı kullanıyor. Sabit hat internet kullanan girişimlerin yalnızca %8,6’sı, 1 Gbit/s ve üzeri hızda bağlantıya sahip.

Web sitesi sahiplik oranı da işletme büyüklüğüne göre belirgin şekilde değişiyor. TÜİK verilerine göre, en az 10 çalışanı olup web sitesine sahip olan girişimlerin oranı 2024’te %51,8 iken 2025’te %56,5’e yükseldi. Bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %92,5’e çıkarken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %73,1, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise %52,4 seviyesinde kaldı.

Bu veriler, Türkiye’de işletmelerin dijital kanallara yöneldiğini, ancak web sitesi sahipliği ve gelişmiş dijital araçlara erişim konusunda ölçek farkının belirleyici olduğunu ortaya koyuyor. Hosting.com.tr’nin yeni altyapısı, özellikle teknik ekip kurma veya ajans desteği alma olanağı sınırlı KOBİ’ler için web sitesi oluşturma sürecini sadeleştirmeyi amaçlıyor.

Cüneyt Yağız, KOBİ’lerin dijitalleşmesinde yapay zekanın rolüne ilişkin değerlendirme yaparak şu ifadeleri kullandı: “Yapay zeka, sürdürülebilirlik ve e-ticaret ekseninde KOBİ’lerin rekabet gücünü etkileyen önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Türkiye’deki KOBİ’ler müşteri hizmetlerinden stok yönetimine, hedefli pazarlamadan web sitesi yönetimine kadar farklı alanlarda dijital çözümlerle tanışıyor. Bu dalga, işletmelerin online dünyaya geçiş sürecini kolaylaştıran yerli web teknolojilerinin de önemini artırıyor.”

WORDPRESS EKOSİSTEMİ YAPAY ZEKA İLE DAHA AKILLI HALE GELİYOR

Dünyadaki web sitelerinin önemli bir bölümüne güç veren WordPress ekosistemi, yapay zekadan en çok etkilenen alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Geleneksel süreçlerde bir web sitesinin tasarımı, kodlanması, içeriklerinin hazırlanması, stok görsel seçimi ve SEO ayarlarının yapılması haftalar alabiliyor. Hosting.com.tr’nin yeni altyapısı ise bu süreci dakikalara indiriyor.

Kullanıcılar, Hosting.com.tr TurboAI Yapay Zeka Destekli WordPress Hosting yazılımı üzerinden yalnızca işletme adını ve faaliyet alanını girerek sektöre özel hazırlanmış özgün şablonlara, yapay zeka tarafından üretilmiş metinlere ve zengin stok görsel galerisine erişebiliyor. Böylece 60 saniyede profesyonel bir web sitesine sahip olabiliyor ve siteyi WordPress altyapısında yapay zeka asistanı desteğiyle yönetebiliyor.

Yapay zeka entegrasyonu sitenin kurulum aşamasıyla sınırlı kalmıyor. Site yönetimi, SEO optimizasyonu ve içerik üretimi süreçlerinde de sürekli bir asistan görevi görüyor. Yapay zeka destekli görsel ve içerik üretici sayesinde KOBİ’ler, 3. parti desteğine ihtiyaç olmadan web sitelerini güncel tutabiliyor. Arama motorlarında görünürlüklerini artırmaya yönelik optimizasyonları da daha hızlı tamamlayabiliyor.

Hosting.com.tr CEO’su Cüneyt Yağız, web teknolojilerinde bir sonraki aşamayı şöyle açıklıyor: “Önümüzdeki dönemde yapay zeka ile domain ve hosting teknolojilerinin birleşimi, statik web sitelerinden anlık olarak geliştirilebilen ve kendi kendini optimize eden akıllı web platformlarına geçişi hızlandıracak. Yakın gelecekte web sitelerinin ziyaretçi davranışına göre tasarımını ve içeriğini anlık olarak güncelleyebilen yapay zeka ajanları tarafından yönetilebileceğini öngörüyoruz.”

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