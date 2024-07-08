Yaz aylarında kontakt lens kullanımına dikkat

Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:26

Güncelleme: 08.07.2024 - 16:46

Numaralı veya renkli, kontakt lensler ile yüzebilir misiniz? Lensfiyat.com markasının kurucusu Erdoğan Savran, kontakt lenslerin bunun için uygun olmayabileceğini belirtiyor.

“Suyla temas öncesi lensler çıkarılmalı”

Hava sıcak olduğunda, serinlemek için havuza veya denize girmek istediğinizde, suda bazı gizli tehlikeler olabilir. Bu, özellikle kontakt lens kullanıcıları için önemlidir. Çünkü, lensler kimyasalları ve bakterileri emer ve suda ayrılırlarsa kolaylıkla kaybolabilirler.

Luxe Optik kurucusu Savran, “Kendinizi korumanın en iyi yolu burnunuza rahatça oturan, göz çevrenizde boşluk kalmayacak şekilde bir deniz gözlüğü takmak” diyor. İster denizde ister havuzda olsun, suyla her temas ettiğinizde lenslerinizi çıkarmalısınız.

Havuzdaki klorun neden olduğu yüzücü gözü olarak bilinen ve gözlerin kızarması ile kendini gösteren durum, birkaç saat içinde düzelse de belirtileriniz daha uzun sürerse veya kötüleşirse en kısa sürede bir uzmandan yardım almalısınız.

Havuzlardaki kimyasallar gözleri tahriş edebilir

Klor gibi kimyasallar, genellikle havuzları temiz tutmak için dezenfektan olarak kullanılır. Ancak kimyasal, ter veya cilt gibi organik bileşiklerle karşılaştığında zararlı yan ürünler oluşturabilir.

Bunlar, gözdeki tahrişi ve enfeksiyonu artırabilir, özellikle de gözenekli olan ve kimyasalları ve bakterileri emen kontakt lensler kullanıyorsanız!

Tehlikeli bakteriler denizde de var

Gözünüzde lens varken denizde yüzmek, gözleriniz ve lensleriniz için zararlı olabilir. Bunun nedeni, yüksek tuz içeriğinin hassas dokuların kurumasına ve tahrişe, kızarıklığa ve kaşıntıya neden olabilir.

Deniz suyunda tek bir damla bile bir milyondan fazla bakteri barındırdığından mikrobiyal yaşam deniz suyunda da gelişir. Bakterilerin çoğu insanlara zararlı değildir. Ancak, gözlerde kızarıklık, kaşıntı, akıntı ve yanmaya neden olan ağrılı ve rahatsız edici bakteriyel enfeksiyonlara neden olabilirler.