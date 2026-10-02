Yetişkinlerin yüzde 72'si gün boyu süren uyku hâlinin günlük yaşamını etkilediğini söylüyor

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi'nin (AASM) Kasım 2025'te yayımladığı ankete göre, yetişkinlerin yüzde 72'si gün boyu süren uyku hâlinin günlük aktivitelerini etkilediğini belirtiyor. Aynı araştırmada katılımcıların yüzde 60'ı bu durumun ruh hâlini, yüzde 42'si ise iş verimliliğini etkilediğini ifade ediyor. Kulak burun boğaz uzmanları, bu yorgunluğun arkasında kimi zaman gece boyunca fark edilmeden süren burun tıkanıklığının bulunabileceğine dikkat çekiyor. Konuyu değerlendiren Asya KBB Kurucu Hekimi, Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Fuat Güder şunları söyledi: "Burun eti dediğimiz konkalar, burnun içinde havayı ısıtan ve nemlendiren yapılar; büyüdüklerinde ise hava yolunu daraltıyorlar. Burnu tıkalı olan kişi geceleri farkında olmadan ağzından nefes alıyor; bu da ağız kuruluğuna, horlamaya ve bölünen bir uykuya yol açabiliyor. 20 yılı aşkın klinik deneyimimde en sık karşılaştığım tablo şu: Hasta sekiz saat yatakta kalıyor ama sabah dinlenmemiş uyanıyor ve bunun burnuyla ilgili olabileceğini hiç düşünmemiş oluyor."

"SABAH YORGUNLUĞU, BURUN ETİ BÜYÜMESİNİN HABERCİSİ OLABİLİR"

Resmed'in Mart 2026'da yayımladığı ve 13 ülkede 30 bin kişiyle gerçekleştirdiği Küresel Uyku Araştırması'na göre, katılımcıların yüzde 53'ü haftada en fazla dört gece kaliteli uyuyabiliyor. Kadınların yüzde 52'si, erkeklerin ise yüzde 46'sı sabahları dinlenmiş hissetmeden uyandığını belirtiyor. Araştırma, kötü uykunun yalnızca kişiyi değil, yatağı paylaşan partneri de etkilediğini gösteriyor. Partnerinin uykusunu böldüğünü söyleyenlerin yüzde 36'sı, neden olarak horlamayı ya da yüksek sesli nefes almayı gösteriyor.

Güder, horlamanın hafife alınmaması gerektiğinin altını çizerek şöyle konuşuyor: "Horlama tedavisi, nedenin doğru belirlenmesiyle başlıyor; çünkü horlamanın altında burun eti büyümesi, burun kemiği eğriliği ya da geniz eti gibi farklı yapısal nedenler bulunabiliyor. ABD'de aldığım eğitim sırasında da uyku şikâyetiyle gelen bir hastada burnun ayrıntılı değerlendirilmesinin ne kadar önemsendiğini yakından gördüm. Bugün kliniğimizde de değerlendirmeye burundan başlıyor, tedaviyi muayene bulgularına göre planlıyoruz." Güder, burun spreyi bağımlılığına da dikkat çekiyor: "Burun tıkanıklığı yaşayan pek çok kişi yıllarca dekonjestan sprey kullanıyor ve bir noktadan sonra spreysiz nefes alamaz hâle geliyor. Oysa sprey sorunu çözmüyor, yalnızca erteliyor; uzun süreli kullanım burun etinin daha da büyümesine katkıda bulunabiliyor. Sürekli sprey kullanan birçok hastada altta yatan neden burun eti büyümesi ve bu tedavi edilebilir bir sorun."

Hastalardan en sık gelen soruların işlemin süresi ve iyileşme süreciyle ilgili olduğunu belirten Güder, bu sorulara şöyle yanıt veriyor: "'Radyofrekansla konka küçültme kaç dakika sürer?' sorusunu çok sık duyuyoruz. Uygun hastalarda burun eti küçültme işlemini lokal anestezi altında, klinik ortamında yaklaşık 15-20 dakikada uyguluyoruz. En çok merak edilen bir diğer konu ise işlem sonrası ne zaman normal hayata dönüleceği; hastalarımız işlemden hemen sonra günlük hayatlarına dönebiliyor, burun bölgesinde yalnızca 1-2 saat süren bir uyuşukluk kalıyor. Asya KBB'de hastayı aynı gün muayene ediyor, burun tıkanıklığının nedenini belirleyip tedavi planını buna göre oluşturuyoruz."

BURUN SAĞLIĞI, UYKU SAĞLIĞININ AYRILMAZ BİR PARÇASI OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Tıp dünyasında uyku sorunları uzun süre ağırlıklı olarak nörolojik ya da psikolojik açıdan ele alındı. Son yıllarda ise üst solunum yolunun, özellikle de burnun uyku kalitesindeki rolü giderek daha fazla araştırmanın odağına yerleşiyor. Burun tıkanıklığı, horlama ve obstrüktif uyku apnesi arasındaki ilişki, kulak burun boğaz ve uyku tıbbı uzmanlarının ortak gündem maddelerinden biri hâline geldi. Horlamanın bazı durumlarda, uyku sırasında solunumun tekrar tekrar durduğu uyku apnesinin habercisi olabileceği biliniyor; bu nedenle uzmanlar, düzenli horlayan kişilerin bir hekime başvurmasını öneriyor. Horlama tedavisi ve uyku apnesi tedavisi alanında CPAP cihazlarından cerrahiye uzanan farklı seçenekler bulunurken, burun kaynaklı tıkanıklıkların giderilmesi de sürecin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Tedavi tarafında minimal invaziv yöntemler öne çıkıyor; radyofrekans gibi teknikler, uygun hastalarda burun etini küçültmeyi ve hava akımını rahatlatmayı hedefliyor. Sonbahar ve kış aylarında artan üst solunum yolu şikâyetleri ise burun tıkanıklığının uyku üzerindeki etkisini daha görünür kılıyor. Uzmanlar, burun spreyi bağımlılığı riskine karşı spreyle geçici rahatlama aramak yerine tıkanıklığın asıl nedeninin araştırılmasının uyku kalitesi açısından belirleyici olabileceğinin altını çiziyor.

"HASTALARIN YILLARCA SESSİZCE KATLANDIĞI ŞİKÂYETLERİ GÖRÜNÜR KILMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

İstanbul Ataşehir İçerenköy'de faaliyet gösteren Asya KBB, vertigo ve denge bozukluklarından burun tıkanıklığına, horlama tedavisinden sinüs, kulak, bademcik ve geniz eti tedavilerine uzanan geniş bir alanda hizmet veriyor. Klinik, Kurucu Hekim Op. Dr. Fuat Güder'in yönetiminde aynı gün muayene ve tedavi planlaması yaklaşımıyla çalışıyor. Güder, kliniğin yaklaşımını ve gelecek hedeflerini şöyle anlattı:

"Asya KBB'yi, hastaların şikâyetlerinin aynı gün değerlendirildiği ve tedavinin kişiye özel planlandığı bir klinik olarak kurduk. Baş dönmesi ve vertigo tedavisinde sınırlı sayıda merkezde bulunan TRV manevra koltuğunu kullanıyoruz; burun tıkanıklığında ise radyofrekansla konka küçültme gibi ameliyatsız seçenekleri uygun hastalarımıza sunuyoruz. Google'da 319 yorumla 4,7 puana ve Instagram'da 90 binden fazla takipçiye ulaşan topluluğumuz, hasta bilgilendirmesine verdiğimiz önemin bir yansıması. Önümüzdeki dönemde başta vertigo olmak üzere burun eti küçültme, horlama tedavisi, uyku apnesi tedavisi, bademcik ve geniz eti gibi alanlarda hasta bilgilendirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz, hastaların yıllarca 'normal' sanarak katlandığı şikâyetleri konuşulur hâle getirmek ve Türkiye'nin öne çıkan KBB klinikleri arasında yer almak."