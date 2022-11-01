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Ankara Sinema Derneği’nin düzenlediği 27. Gezici Festival, 2-14 Aralık tarihleri arasında yılın heyecan uyandıran yerli ve yabancı üç kentte izleyicilerle buluşturacak. Festival, 2-8 Aralık tarihleri arasında Ankara’da, 9-11 Aralık’ta Sinop’ta ve 12-14 Aralık’ta Kastamonu’da perdelerini açacak. Festivalin Ankara gösterimleri Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, Sinop gösterimleri Sinop Belediyesi’nin ev sahipliğinde Halk Eğitim Merkezi’nde, Kastamonu gösterimleri ise Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Topluluğu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.

İnternet üzerinden satışları www.biletinial.com üzerinden devam eden festival biletleri aynı zamanda Çağdaş Sanatlar Merkezi gişesinden de satışta. Tüm seanslar için biletlerin 20 TL olduğu festivalde Ankara’da Kısa İyidir ve Çocuk Filmleri ücretsiz olacak. Sinop ve Kastamonu’da ise tüm gösterimler ücretsiz gerçekleşecek.

Gezici Festival, Dünya Sineması, Kısa İyidir, Türkiye 2022, Çocuk Filmleri gibi klasikleşen bölümlerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin katkılarıyla hazırlanan Tehdit Altında, Özgür Dünya, Kadın Öncüler ile Godard: Aşk ve Ölüm Üzerine bölümlerinde ilgi çekici yapımları seyircilerle buluşturacak. Bu içerikte, programda yer alan özel bölümleri ve yıl boyunca ödül toplayan filmleri derledik. Hazırsanız şimdi birlikte keşfedelim.

Tehdit Altında

27. Gezici Festival, tüm dünyada giderek gerileyen ve Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün verilerine göre 2022’de dünya nüfusunun %70’inde ciddi engellerle karşı karşıya kalan basın özgürlüğünü odağına alan üç filmi Tehdit Altında bölümünde izleyicilere sunacak. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin katkılarıyla düzenlenen bölümde yer alan filmler, farklı ülkelerde bağımsız basının karşı karşıya olduğu sorunları ve bunların demokratik rejimlere etkisini konu alıyor. 

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1976 yapımı Oscarlı bir klasik: Başkanın Bütün Adamları

Washington Post muhabirleri Bob Woodward ile Carl Bernstein’ın Başkan Nixon'ın istifasıyla sonlanan Watergate soygunu araştırmasını konu alan 1976 yapımı Başkanın Bütün Adamları / All The President’s Man, yönetmen Alan J. Pakula imzası taşıyor. Woodward ile Bernstein'ın çok satan kitabından uyarlanan ve En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Ses ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’larını alan film, bizlere basın özgürlüğünün demokrasi yolunda nasıl etkili bir araç olabileceğini hatırlatıyor.

Slovakya’da siyaseti şekillendiren bir cinayet: Bir Gazetecinin Öldürülüşü

2022’nin en çok ses getiren belgesellerinden biri olan ve ABD ve Danimarka Büyükelçiliklerinin katkılarıyla gösterilecek Bir Gazetecinin Öldürülüşü / The Killing Of A Journalist, haberleriyle politikacıları rahatsız eden araştırmacı gazeteci Ján Kuciak’ın nişanlısıyla birlikte suikasta kurban gitmesini konu alıyor. Slovakya’da siyasetin yeniden şekillenmesine yol açan cinayet, aynı zamanda AB’nin en geniş çaplı yolsuzluk skandallarından birini gözler önüne seriyor. Gazeteci ve yapımcı Matt Sarnecki yönetmenliğindeki film, Dokufest’te Gerçeklik Ödülü ile Bergen Uluslararası Film Festivali En İyi İnsan Hakları Belgeseli Ödülü’ne layık görüldü.

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Nobel Ödüllü gazateci Maria Ressa’nın hikâyesi: Kuşatma

Ödüllü Asyalı-Amerikalı yönetmen Ramona S. Diaz imzalı belgesel Kuşatma / A Thousand Cuts, Filipinler’de Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte’nin basına karşı giriştiği büyük kuşatmaya karşı gazeteci Maria Ressa’nın mücadelesini ele alıyor. 2021’de Nobel Barış ödülünün yanı sıra Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün de sahibi olan gazeteci Maria Ressa, uzun yıllardır zorlu siyasi koşullar ve yüksek kişisel riskler altında basın özgürlüğünü savunuyor. Film, Gotham Ödülleri’nde En İyi Belgesel, Montclair Film Festivali David Carr Ödülü, DocEdge Festivali En İyi Uluslararası Film ve Cinema Eye Honors Unutulmayanlar Ödülü başta olmak üzere pek çok ödüle sahip.

Özgür İfade

McCarthy döneminden farklı bir Hollywood portresi: Paravan

Festivalin bir diğer dikkat çekici bölümü Özgür İfade ise, tıpkı basın özgürlüğü gibi baskıya uğrayan düşünce ve ifade özgürlüğünü odağına alan iki başarılı yapımı bir araya getiriyor. Popüler liderler ve otoriter yönetimlerin yükselişiyle, ifade özgürlüğü de basına koşut bir gerilemeyle karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin katkılarıyla bölümün filmlerinden Martin Ritt yönetmenliğindeki Paravan /  The Front, McCarthy döneminde Amerika’da sinema ve TV sektöründeki cadı avını konu ediniyor. Woody Allen’ın yanı sıra, o dönem Hollywood’un ‘kara listesine’ giren sanatçıların rol aldığı, Oscar, BAFTA VE Altın Küre ödüllerinde adaylıkları bulunan ve 1976 yılında Amerika Ulusal Eleştirmenler Birliği En İyi 10 Film listesine giren filmde, sinema sektörü kendi tarihine eleştirel bir bakış ile yaklaşıyor.

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Sessiz bir eylemin deprem yaratan hikâyesi: Kaepernick ve Amerika

Tommy Walker ve Ross Hockrow'un belgeseli Kaepernick ve Amerika / Kaepernick & America da Gezici Festival’in programında. 2016 yılının yaz aylarında seçimlerin yaklaşmasıyla çalkalanan Amerika’da Black Lives Matter hareketine ve siyah nüfusa karşı devam eden ayrımcılığa dikkat çekmek amacıyla Amerikan futbolunun yıldız oyuncusu Colin Kaepernick tek başına bir eylem başlattı ve ulusal marş esnasında diz çöktü. Film, sonu gelmez ırk tartışmaları alanında deprem yaratan bu eylemin ders niteliğindeki kısa tarihini; Kaepernick’in eylemin ardından sessizliğe bürünmesi ve spora veda edişi, ona destek veren sporcuların aldığı tepkiler gibi detaylarla beyazperdeye taşıyor. 

BabaZula eşliğinde sinema deneyimi

27. Gezici Festival’de Kadın Öncüler bölümünde ise 100 yıllık bir yapım olan Eli Kulağında / Just Around The Corner gösterimi Baba Zula müzikleri eşliğinde gerçekleşecek. Ankara Sinema Derneği ile dünyanın değişik kentlerinde etkinlikler yapan Baba Zula, 27. Gezici Festival kapsamında yeniden unutulmaz bir sinema deneyimi yaşatacak.

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1921 yılında çekilen ve film arşivlerinde sadece iki tane eksik kopyası bulunabilen Eli Kulağında / Just Around The Corner filminin uzun uğraşlar sonucu 2021 yılında tamamlanan 79 dakikalık hali Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin katkılarıyla ile izleyicilerle buluşacak.

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