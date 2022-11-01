Ankara Sinema Derneği’nin düzenlediği 27. Gezici Festival, 2-14 Aralık tarihleri arasında yılın heyecan uyandıran yerli ve yabancı üç kentte izleyicilerle buluşturacak. Festival, 2-8 Aralık tarihleri arasında Ankara’da, 9-11 Aralık’ta Sinop’ta ve 12-14 Aralık’ta Kastamonu’da perdelerini açacak. Festivalin Ankara gösterimleri Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, Sinop gösterimleri Sinop Belediyesi’nin ev sahipliğinde Halk Eğitim Merkezi’nde, Kastamonu gösterimleri ise Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Topluluğu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.



İnternet üzerinden satışları www.biletinial.com üzerinden devam eden festival biletleri aynı zamanda Çağdaş Sanatlar Merkezi gişesinden de satışta. Tüm seanslar için biletlerin 20 TL olduğu festivalde Ankara’da Kısa İyidir ve Çocuk Filmleri ücretsiz olacak. Sinop ve Kastamonu’da ise tüm gösterimler ücretsiz gerçekleşecek.



Gezici Festival, Dünya Sineması, Kısa İyidir, Türkiye 2022, Çocuk Filmleri gibi klasikleşen bölümlerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin katkılarıyla hazırlanan Tehdit Altında, Özgür Dünya, Kadın Öncüler ile Godard: Aşk ve Ölüm Üzerine bölümlerinde ilgi çekici yapımları seyircilerle buluşturacak. Bu içerikte, programda yer alan özel bölümleri ve yıl boyunca ödül toplayan filmleri derledik. Hazırsanız şimdi birlikte keşfedelim.



Tehdit Altında



27. Gezici Festival, tüm dünyada giderek gerileyen ve Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün verilerine göre 2022’de dünya nüfusunun %70’inde ciddi engellerle karşı karşıya kalan basın özgürlüğünü odağına alan üç filmi Tehdit Altında bölümünde izleyicilere sunacak. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin katkılarıyla düzenlenen bölümde yer alan filmler, farklı ülkelerde bağımsız basının karşı karşıya olduğu sorunları ve bunların demokratik rejimlere etkisini konu alıyor.