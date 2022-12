BabaZula eşliğinde sinema deneyimi

27. Gezici Festival’de Kadın Öncüler bölümünde ise 100 yıllık bir yapım olan Eli Kulağında / Just Around The Corner gösterimi Baba Zula müzikleri eşliğinde gerçekleşecek. Ankara Sinema Derneği ile dünyanın değişik kentlerinde etkinlikler yapan Baba Zula, 27. Gezici Festival kapsamında yeniden unutulmaz bir sinema deneyimi yaşatacak.