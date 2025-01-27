arsaVev, Çiftlikköy Projesi için Mövenpick ile anlaştı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 16:25

Güncelleme: 27.01.2025 - 16:25

İnovatif gayrimenkul yatırımlarının öncü şirketi arsaVev, sektörde bir ilke daha imza atarak Çiftlikköy Projesi’nde yer alacak otel için dünya turizm devi Accor’un Mövenpick markasıyla iş birliği yaptı. 80 odalı otel, doğa ile uyumlu yapısı ve sosyal donatılarıyla dikkat çekecek.

"GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE YENİ MODELLER KAZANDIRIYORUZ"



arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, şirketin sektördeki öncü rolüne vurgu yaparak, geliştirdikleri projelerle hem gayrimenkul sektörüne yeni modeller kazandırdıklarını hem de vatandaşların ev sahibi olabilmelerine olanak tanıdıklarını belirtti.

Öztürk, “Herkesin ev sahibi olabilmesi amacıyla geliştirdiğimiz ev getirili arsa modeli sayesinde, geçen yıl 12 projede toplam 2.436 kişiyi gayrimenkul sahibi yaptık. Yıl sonunda %170 büyümeye ulaştık. 2024’te toplam 15 milyon metrekare arsa satış talebi aldık ve bunun 3 milyon metrekaresini değerlendirdik. Şu anda yatırım yapılabilir 150 bin metrekarelik arsa için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 2025’te %100 büyüme hedefliyoruz” dedi.

"DOĞA İLE UYUMLU BİR PROJE"



Yalova Çiftlikköy’de 39.746 metrekare alanda hayata geçirilen projeyi anlatan Öztürk, “Doğa ile uyumlu bir projede, çocuk kulübünden tarım ve sanat atölyelerine kadar birçok sosyal donatıya yer veriyoruz. 6.000 metrekare alana inşa edeceğimiz 80 odalı otelimiz ise Mövenpick markasını taşıyacak. Bu iş birliğiyle sektörde yine bir ilki gerçekleştiriyoruz” dedi.

"HEM TATİL HEM İŞ SEYAHATLERİ İÇİN ÖZEL BİR DENEYİM"



Accor Premium, Orta Ölçekli ve Ekonomik Segmentler Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Operasyon Direktörü Paul Stevens ise iş birliğine dair yaptığı açıklamada, “Mövenpick Living Yalova, sürdürülebilir uygulamalar ve yenilikçi tasarımıyla doğal çevresiyle uyum içinde olacak şekilde tasarlandı. Hem tatil hem de iş amaçlı konaklamalar için özel bir deneyim sunacak” ifadelerini kullandı.

arsaVev’DEN KADIN SPORLARINA GLOBAL DESTEK



Kadınların toplumdaki etkisinin artırılması gerektiğine inandıklarını belirten Öztürk, kadın sporlarına verdikleri desteği şu sözlerle açıkladı:

“Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ve Medicana Kadın Voleybol Takımı’nın sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Bu desteğimizi global arenaya taşıyarak Sheffield United FC, FC Schalke 04 ve Real Betis Feminas takımlarına da sponsor olduk.”