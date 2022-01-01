TÜRKİYE'NİN EN İYİ EĞİTİM KURUMLARINA OLAN YAKINLIĞI
Sadece meslek seçimi konusunda yol gösterici olmasıyla kalmayan sosyal becerilerin gelişmesini de sağlayan en önemli kurumlardan olan eğitim kurumları küçük yaştan itibaren insan hayatında önemli bir rol oynar. Bu noktada Urla Kekliktepe, Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarına yakınlığıyla ailelerin eğitim konusundaki kaygılarını gideren bir bölge olarak öne çıkıyor.
Bu noktada Urla Kekliktepe’ye yakınlığıyla dikkat çeken İzmir Alman Okulu, Türk-Alman ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla iki ülkenin de eğitim bakanlıklarının ortak onayıyla kurulmuş bir kurum. Okulda Almanca eğitim verilmesi, öğrencilerdeki dil yetkinliğini ve kültürel farkındalığı artırıyor. Gelecekte Almanya’da yükseköğrenim görmek isteyen öğrenciler için sürdürülebilir eğitim modelini benimseyen okul, başarısını kanıtlamış durumda. Bölgeye yakınlığıyla ön plana çıkan bir diğer uluslararası eğitim kurumu olan İzmir İtalyan Okulu ise, anaokulu ve ilkokul kademesinde hizmet veriyor. Miniklerin seviyesine uygun materyallerle donatılmış bu okul, tematik sınıflara sahip. Bünyesinde eğitim alan yabancı öğrenciler nedeniyle “Birleşmiş Milletler’i (BM) andıran okul” olarak bilinen İtalyan Okulu, Urla Kekliktepe’ye sadece 40 dakika mesafede bulunuyor. İzmir’in en eski anaokulu olan bu kurum, çocuklara küçük yaştan itibaren evrensel düşünme becerileri kazandırıyor.
Bölgede yapımı devam eden Ege Yapı Kekliktepe projesi, İzmir Alman Okulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları, İzmir Türk Koleji, İzmir İtalyan Okulu, Türk Eğitim Derneği (TED) İzmir Koleji, Bahçeşehir Koleji, İzmir Urla Boğaziçi Koleji gibi alanında kendini kanıtlamış eğitim kurumlarına yakınlığıyla ailelerin güvenle tercih edeceği bir yaşam alanı sunuyor.
Eşsiz doğal ortamında müstakil yaşamın tüm imkanlarını bir arada sunan Ege Yapı Kekliktepe projesi doğa ile sınırları kaldıran 88 bin metrekare alan üzerine, büyük bir bölümü tek kat olarak planlanan 73 villası, özel havuzu, sosyal olanakları ve muhteşem peyzajlı bahçe alanlarıyla seçkin sakinlerini bekliyor. Müstakil villa hayatına yeni bir bakış açısı getiren Ege Yapı Kekliktepe, 370 metrekareden 500 metrekareye kadar farklı mimarilerde konforlu villaların yanında 5+1, 6+1 ve 7+1 konut tipleriyle her aileye uygun keyifli alternatifler sunuyor. Projede iç bahçeler, avlular ve teras uygulamalarıyla bütünsel bir konforun kapılarını aralıyor. Bulundurduğu imkanları ile dikkat çeken Ege Yapı Kekliktepe projesinin ayrıntılarına https://www.egeyapi.com/ege-yapi-kekliktepe adresinden veya 444 5 343 telefon numarasından ulaşmak mümkün.