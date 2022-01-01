SÜREKLİ ARTIŞ GÖSTEREN YATIRIM DEĞERİ

Birçok avantajı bir arada sunan ve huzurlu bir yaşam arayanların yeni adresi olan Urla Kekliktepe, yatırımcılar için birçok avantajı bir arada sunarak, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayanlar için kaçış noktası olmakla kalmıyor.

Sakin bir yaşam arayanların Ege’deki adresi Urla Kekliktepe'ye yatırımcılar tarafından ilgi gösteriliyor. Endeksa verilerine göre İzmir Urla’da konut fiyatlarında son 1 yılda yüzde 30.63, arsa fiyatlarında da yüzde 51 oranında artış yaşandı. Ocak 2019’dan bu yana da Urla, yatırımcısına yüzde 879 oranında kazanç elde ettirdi. Konut fiyat artışında da yine Urla, ilk sırada yer alarak rekora ulaştı.

Hayatımıza dahil olan pandeminin ardından metropol kentlerin kaotik yaşamından bunalan fakat büyükşehir imkânlarını da kaybetmek istemeyen kişilerin ilgi gösterdiği bölgelerden biri olarak öne çıktı.