Sürdürülebilir ve ekolojik temelli balıkçılık uygulamaları
Balıkçılık; av araçlarından fabrikalara birçok konuda kullanım alanları çeşitlenen bir sektör hâline dönüşüyor. Bu nedenle balık üretimi ve avcılığı yaparken; çevrenin korunması da ayrı önem kazanıyor. Bu noktada av kafesleri ve çeşitli av araçlarının denizlere bırakılmaması ve yasadışı avcılığın önüne geçilmesi gerekiyor. Ekosistem temelli balıkçılık uygulamaları, deniz tabanı ve içerisindeki atıkları ve balıkçılıktan kaynaklanan kirliliği önlemede de önem arz ediyor.