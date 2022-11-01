Derin denizleri anlamada ileri teknoloji gözlemler

Deniz araştırmalarında ileri teknoloji cihazlar sayesinde dönüşüm yaşanıyor. İklim değişikliği, kirlilik, oksijen azalması gibi birçok sorunun çözümü olacak çalışmalara temel oluşturacak bilimsel bilgiyi üretmek için denizleri gözleyen insansız su altı araçları daha geniş alanlarda, daha yüksek çözünürlükte, daha güvenilir veriye ulaşmamızı sağlıyor. Su altı planörleri gibi cihazlar sayesinde derin denizlerde de çok yüksek mekansal çözünürlükte veri toplanarak, çözüm önerilerine giden yolda gerekli bilgi ve stratejiler üretilebiliyor.

Türkiye İş Bankası, Denizlerimizdeki yaşama dair bilimsel ve akademik çalışmalara destek olmak için ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü önderliğinde tüm akademi ve bilim dünyasının deniz çalışmalarına Türkiye’de ilk kez kullanılacak insansız su altı planörü Glider – Deniz Kaşifi’yle destek oluyor!