“Koru-onar-yerine koy” vizyonuyla hareket eden şirket, bu yolculuğu onarıcı tarımı desteklemek, faaliyetleri yeniden tasarlamak ve ürün portföyünü dönüştürmek olmak üzere üç ana başlık altında yürütüyor. Bu yatırımla birlikte 2030 yılına kadar tarımsal kaynaklarının yüzde 50’sini onarıcı tarım yoluyla elde etmeyi taahhüt eden Nestlé, 500 binden fazla çiftçi ve 150 bin şirket tedarikçisi de dahil olmak üzere gıda sistemi içerisindeki tüm paydaşlarıyla hareket ediyor. Çiftçilerin geçim kaynaklarının iyileştirilmesinden, maddi olarak desteklenmesine, yeni teknolojilerle tanışmalarından eğitime kadar çeşitli destekler veren Nestlé, onarıcı tarım yöntemlerine geçiş yapan çiftçilerden 1 milyon tonun üzerinde temel içerik tedarik edecek.
Geleceği tehdit eden iklim krizi güvenli gıdaya erişebilme imkanlarını kısıtlarken Nestlé, gıdanın geleceği için gıdanın gücünü ortaya koyuyor. Tüm faaliyetlerinin kalbinde sürdürülebilirliği tutan Nestlé’nin “2050 yılına kadar Net Sıfır emisyona ulaşma” taahhüdü bulunuyor. Gıdanın geleceğini koruma ve yarınlara daha iyi bir hayat sunma hedefi ile Nestlé, 2021 yılında “Net Sıfır” haritası rehberliğinde “Generation Regeneration” yolculuğuna başladı.
KÜRESEL VİZYON, YEREL TECRÜBE
Generation Regeneration” Türkiye’deki projelere de yön veriyor. Nestlé Türkiye’nin, gıda sisteminin merkezinde yer alan onarıcı tarımı canlandırmaya odaklandığı ve 2011 yılında Nestlé DAMAK öncülüğünde, TEMA Vakfı iş birliği içerisinde başladığı “Fıstığımız Bol Olsun” projesi devam ediyor.
Proje ile bugüne kadar 200 binden fazla kişinin geçimine katkıda bulunulurken bin 500 çiftçiye ve 3 bin üzerinde çocuğa eğitim verildi. Büyük bir özveri ile fıstık üretimindeki verimlilik 2,5 kat artırıldı. Aynı zamanda deprem bölgesindeki yerel tarımı ve çiftçileri desteklemek için harekete geçen Nestlé Türkiye, Kahvaltılık Gevrekler ve Migros iş birliği ile “Tam Tahıl Tam Destek” projesini hayata geçirdi.
Projenin ilk adımında Antakya ve çevresindeki çiftçilerin sahip olduğu 500 dekardan fazla tarım alanı için mısır tohumu alımları karşılanacak ve tahıl üretimi desteklenecek. Bunun yanı sıra toprak ve yaprak analizleri yapılacak, çiftçilere özel eğitimler verilecek.
HEDEF: GEZEGENDEN ALDIKLARIMIZI GERİ VERMEK
Yarını da gözeten her adımın geleceğin mirasına katkı sağladığını belirten Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu; “Gıdanın geleceğinde önemli bir risk oluşturan iklim değişikliğiyle mücadelemizi bu mirasın yarınlara taşınabilmesi için veriyoruz. Sadece gezegenimizi iyileştirecek ve etkimizi azaltacak değil, gezegenden aldıklarımızı geri verecek yeni yollar ile sürdürülebilirliğin ötesine uzanan faaliyetlerimize devam edeceğiz.” dedi.