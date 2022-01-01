KÜRESEL VİZYON, YEREL TECRÜBE

Generation Regeneration” Türkiye’deki projelere de yön veriyor. Nestlé Türkiye’nin, gıda sisteminin merkezinde yer alan onarıcı tarımı canlandırmaya odaklandığı ve 2011 yılında Nestlé DAMAK öncülüğünde, TEMA Vakfı iş birliği içerisinde başladığı “Fıstığımız Bol Olsun” projesi devam ediyor.

Proje ile bugüne kadar 200 binden fazla kişinin geçimine katkıda bulunulurken bin 500 çiftçiye ve 3 bin üzerinde çocuğa eğitim verildi. Büyük bir özveri ile fıstık üretimindeki verimlilik 2,5 kat artırıldı. Aynı zamanda deprem bölgesindeki yerel tarımı ve çiftçileri desteklemek için harekete geçen Nestlé Türkiye, Kahvaltılık Gevrekler ve Migros iş birliği ile “Tam Tahıl Tam Destek” projesini hayata geçirdi.

Projenin ilk adımında Antakya ve çevresindeki çiftçilerin sahip olduğu 500 dekardan fazla tarım alanı için mısır tohumu alımları karşılanacak ve tahıl üretimi desteklenecek. Bunun yanı sıra toprak ve yaprak analizleri yapılacak, çiftçilere özel eğitimler verilecek.