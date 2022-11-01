E-ticaret sektörü açısından önemli bir dönem olan Kasım ayında toplam ticaret içinde e-ticaretin payı artarken müşteriler ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla almak için kampanyalara ilgi gösteriyor. Ayrıca, Hepsiburada platformunda binlerce KOBİ ve satıcı da e-ticarete artan talebin etkisiyle Efsane Kasım döneminde rekor satış ve ciro hacimlerine ulaşıyor.

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada’nın yedi yıl önce Türkiye'de bir ilk olarak başlattığı ve artık gelenekselleşen Efsane Kasım müşterilerden yoğun ilgi görüyor. Diğer aylara göre müşteri ve sipariş sayısı katlanırken bu dönemde Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan KOBİ’ler de satışlarını artırıyor. Kasım ayının ilk 11 gününde toplam 16 milyon ürün, avantajlı fiyatlar ve ödeme koşullarıyla müşterilerle buluştu. Hepsiburada bu ayın en önemli günlerinden biri olan 11 Kasım’da bir milyon adet sipariş aldı. Efsane Kasım’ın avantajlarını kullanmak isteyen müşteriler Hepsiburada’ya yoğun ilgi gösterirken ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı günlerine kıyasla %48 arttı. Müşteriler Kasım ayının ilk 11 gününde en çok dijital ürünler, temel tüketim ve gıda, giyim, sağlık ve güzellik kategorilerine ilgi gösterdi.

Hazırlıklar haftalar öncesinden başlıyor

Efsane Kasım’a hazırlık sürecini aktaran Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu ‘Kasım ayındaki bu hareketliliğin ekonomiye ve istihdama da ciddi bir yansıması oluyor. Operasyon merkezlerimizde vardiya ve çalışan sayımız artıyor. Bu seneki Efsane Kasım için 1000’in üzerinde ek istihdam yarattık.’ dedi. Beyzadeoğlu Kasım döneminde Hepsiburada üzerinden satış yapan ve sayısı yüz bine yaklaşan satıcıların da bu dönemde e-ticarete artan ilgi sayesinde yüksek satış rakamlarına ulaştıklarını söyledi.



Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Mehmethan Yallagöz ise Efsane Kasım’daki operasyon sürecinden bahsederken ‘Siparişin geldiği andan itibaren başlayan bir sürecimiz var, buradaki amacımız siparişi en hızlı şekilde toplayıp hazırlamak, bunun için de arka planda çok ciddi bir şekilde yapay zeka çalışıyor.’ dedi. Hepsiburada’nın “Efsane Kasım”ı, Efsane Marka Günleri ve Efsane 11.11’den sonra Efsane Cuma Haftası ile devam edecek. Efsane Kasım kampanyaları kapsamında “Efsane Ürün”ler de satışa sunuluyor. Geçen sene Hepsiburada platformu üzerinden araba satışa sunulmuş ve tüm araçlar dört dakika içinde satılmıştı. Bu sene ise platform üzerinden karavan, tekne ve arsa satışı da yapılacak.

Özellikle bu dönemde çeşitli ürün gruplarındaki indirimler ve yıl boyunca karşılaşılamayacak fırsatlarla; online alışveriş kendi zirvesini yaşıyor. Bu içerikte, Kasım fırsatlarıyla satın alabileceğiniz; hayatınızı kolaylaştıracak, hayat tarzınızı değiştirebilecek önerileri derledik. Hazırsanız birlikte keşfedelim.