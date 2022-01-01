Arama
Gündem Yazarlar Dünya Ekonomi Yaşam Spor Siyaset Bilim ve Teknoloji

Her şeyin değiştiği ve yenilendiği evrende enerjimiz de sabit kalmaz, sürekli bir devinim hâlinde kendini yeniler. Bazı anlarda kendimizi çok enerjik ve korumada hissederken bazı anlarda negatif etkilere daha açık, daha karamsar hissederiz. Her zaman ışıl ışıl parlamak hayatın olağan akışına pek uygun olmasa da dipte hissettiğimiz zamanlarda da biraz olsun toparlanmamıza yardımcı olacak seçenekler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi birlikte keşfedelim.

Görsel-1

Her şeyi iyileştirir: Su

Suyun yenileyici etkisinden yararlanmak en basit metotlardan biri. Özellikle stresli bir günden sonra alacağınız ılık bir duş daha iyi hissetmenizi sağlar. Denize girmenin ya da banyo suyunuza biraz tuz eklemenin de sizi iyi geleceğini unutmayın.

Kendinizle baş başa kalın

Kendinizi sıkışmış ya da bunalmış hissediyorsanız, biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız olabilir. Kendinizle geçireceğiniz zaman diliminde geleceğe dair planlar yapmak, kitap okumak ya da size iyi gelen bir hobiyle ilgilenmek sizi dış dünyanın stresinden ve karmaşasından bir nebze uzak tutacaktır.

Görsel-2
Görsel-3

Hayatınızın merkezinde siz yer alın

Enerji alanımızı, özgüvenimizi hatta hayatımızı etkileyen anahtar kelime, özgünlüktür. Kendi kararlarınızı uygulamak ve kendi zihninizi merkeze almak sizi daha güvende ve benliğinize yakın tutar. İnsan, etkileşime açıktır ve bu etkileşim dozunda kaldığında gerek sosyal gerek ruhsal olarak sizi geliştirir. Ancak hayatınız müdahalelere çok açık kaldığında, kendi hayatınıza yabancılaşırsınız. Enerjiyi yükseltmek, özünde kalmak ve kendini dengeli bir biçimde merkeze almaktan geçiyor.

İyiye öncelik verin

Ruh hâliniz etkileşimde bulunduğunuz durumlardan ve insanlardan büyük ölçüde etkilenir. Negatif kişi ve durumlardan uzak durmalısınız öğretisi, kişisel gelişim kitaplarının olmazsa olmaz cümlelerinden biridir. Oysaki bu içinde bulunduğumuz düzende pek de kolay değil. Negatif enerjilere maruz kalmak, kaçınılmaz olsa da kendi dünyanızı bazı seçeneklerle güçlendirebilirsiniz. Düzenli olarak iyi haberler okumak, hayvanlara ve insanlara yardım etmek, bir çiçeğe su vermek, iyi adımlarla küçük şeyleri değiştirmek, sizi olumsuzluklara karşı daha güçlü bir hale getirir.

Görsel-4
Görsel-5

Teknoloji detoksu yapın

21. yüzyılda herkes; dizüstü bilgisayar, cep telefonu, televizyon gibi cihazlarla günlük hayatına devam ediyor. İşimiz, sosyal iletişimimiz maalesef çoğunlukla elektromanyetik cihazlara bağlı durumda bulunuyor. Ancak zorunlu olmadığınız haller dışında telefondan uzak kalmanızın size düşünemeyeceğiniz kadar iyi geleceğini unutmayın.

Görsel-6

Doğaya kaçın

Doğada vakit geçirmek ve yürüyüş yapmak için parklara, ormanlara, sahile sık sık gitmelisiniz. Bu, enerji alanınızla birlikte fiziksel sağlığınız için de oldukça önemli bir madde. Doğa, çevredeki pozitifliği yansıtan güçlü bir enerjiye sahiptir. Özellikle rahatlayabileceğiniz, yeşilliklerin bol olduğu yerlerde çıplak ayakla yürüyebilir, toprakla temas ederek günün yorgunluğunu atabilirsiniz.

Sana ilham veren içerikleri Cumhuriyet ile keşfet! Görsel-5