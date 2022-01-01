İyiye öncelik verin
Ruh hâliniz etkileşimde bulunduğunuz durumlardan ve insanlardan büyük ölçüde etkilenir. Negatif kişi ve durumlardan uzak durmalısınız öğretisi, kişisel gelişim kitaplarının olmazsa olmaz cümlelerinden biridir. Oysaki bu içinde bulunduğumuz düzende pek de kolay değil. Negatif enerjilere maruz kalmak, kaçınılmaz olsa da kendi dünyanızı bazı seçeneklerle güçlendirebilirsiniz. Düzenli olarak iyi haberler okumak, hayvanlara ve insanlara yardım etmek, bir çiçeğe su vermek, iyi adımlarla küçük şeyleri değiştirmek, sizi olumsuzluklara karşı daha güçlü bir hale getirir.