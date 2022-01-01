Her şeyin değiştiği ve yenilendiği evrende enerjimiz de sabit kalmaz, sürekli bir devinim hâlinde kendini yeniler. Bazı anlarda kendimizi çok enerjik ve korumada hissederken bazı anlarda negatif etkilere daha açık, daha karamsar hissederiz. Her zaman ışıl ışıl parlamak hayatın olağan akışına pek uygun olmasa da dipte hissettiğimiz zamanlarda da biraz olsun toparlanmamıza yardımcı olacak seçenekler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi birlikte keşfedelim.