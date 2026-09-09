OpenAI'dan bilim dünyasını sarsan iddia: Yüz yıldır çözülemeyen matematik problemi 88 saatte çözüldü

Yapay zeka teknolojilerinin bilimsel araştırmalardaki rolü yeni bir boyuta taşındı. ABD merkezli yapay zeka devi OpenAI, milyonlarca dolarlık işlem gücü harcayarak matematik tarihinin en karmaşık bulmacalarından biri kabul edilen "Navier-Stokes" problemini çözüme ulaştırdığını ilan etti.

Fizik ve matematik dünyasında su ile hava gibi akışkanların hareketlerini tanımlamak için kullanılan denklemlerin sınırlarını inceleyen bu problem, Clay Matematik Enstitüsü tarafından yayımlanan 7 Milenyum Ödüllü Problem arasında yer alıyor.

10 BİN YAPAY ZEKA AJANI 88 SAAT BOYUNCA ÇALIŞTIRILDI OpenAI tarafından yayımlanan teknik raporda, çalışmanın şirketin en son tanıttığı GPT-6 Astra modelinden çok daha güçlü, dahili bir yapay zeka mimarisiyle yürütüldüğü bildirildi. Otonom olarak görev yapabilen yaklaşık 10 bin yapay zeka ajanının eş zamanlı çalıştırıldığı ve devasa işlem gücüyle çözüme 88 saat içinde ulaşıldığı kaydedildi. Ortaya konan matematiksel kanıt, akışkan hızının imkansız değerlere ulaşarak sonsuzluğa eriştiği durumlarda denklemlerin işlevini kaybettiğini ("patladığını") gösteriyor. Söz konusu teorik çözümün doğrulanması ise GPT-6 Astra modeli tarafından yaklaşık 17 saatte tamamlandı.

AKADEMİDE ÇALINTI KOD KOPYALAMA SKANDALI PATLAK VERDİ Tarihi duyurunun hemen ardından bilim dünyası büyük bir etik tartışmayla sarsıldı. New York Üniversitesi Matematik Profesörü Tristan Buckmaster, kendisi ve Anthropic şirketinden bir araştırmacının aynı problem üzerinde çalıştığını ve taslak verilerini OpenAI'ın kod geliştirme modeli Codex üzerinde sakladıklarını açıkladı. Prof. Buckmaster, rakip firmanın kendi çalışmalarından haberdar olduktan sonra süreci aniden hızlandırdığını belirterek, "Modelin neyi nasıl yaptığını bilmiyorum. Verilerimizin kullanılıp kullanılmadığını bilmiyorum ancak kimseyi doğrudan suçlamıyorum" ifadelerini kullandı. OpenAI araştırmacısı Sebastien Bubeck ise iddiaları reddederek rakip araştırmacıların verilerine erişmediklerini savundu.