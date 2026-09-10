Protein analizleri gerçeği ortaya çıkardı: Mağaradaki fosiller Denisovalıların gizemini çözüyor

Arkeoloji ve antropoloji dünyası, Neandertaller ve Homo sapiens ile aynı dönemde yaşamış gizemli insan türü Denisovalılara dair bugüne kadarki en zengin veri kümesine ulaştı. Çin'in Yunnan Eyaleti'ndeki terk edilmiş bir taş ocağında yer alan Bianfu Mağarası'nda gerçekleştirilen kazılar, bilim insanlarına Taş Çağı'nın kapılarını araladı. Nature bünyesinde yayımlanan çalışmaya göre, mağarada bulunan fosil ve aletler, Denisovalıların bölgede 30 bin yıldan 120 bin yıla uzanan devasa bir zaman dilimi boyunca kesintisiz olarak varlık gösterdiğini kanıtladı.

PROTEİN ANALİZLERİ BİNLERCE YILLIK İNSAN KALINTILARINI DOĞRULADI

2019 yılında ekolojik restorasyon çalışmaları sırasında tesadüfen fark edilen mağarada binlerce taş alet ve hayvan kemiği gün yüzüne çıkarıldı. Pekin'deki Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropoloji Enstitüsü'nden paleogenetikçi Qiaomei Fu liderliğindeki ekibin yaptığı protein analizleri, fosilleşmiş kafatası, kol kemiği ve diş parçalarının doğrudan Denisovalılara ait olduğunu doğruladı.

Sediment katmanlarına göre yapılan tarihlendirme, söz konusu archaic insanların M.Ö. 167.000 ile 134.000 yılları arasında bu bölgede aktif olarak yaşadığını gösterdi. Konumun güneybatıda yer alması, Denisovalıların günümüz Papua Yeni Gine yerlilerine uzanan genetik aktarımının gerçekleştiği bölgelere coğrafi yakınlığını da kanıtlıyor.

1,90 METRE BOYUNDA VE GELİŞMİŞ TEKNİKLERE SAHİP AVCILAR

Bölgeden elde edilen uyluk ve kaval kemikleri üzerindeki proteomik incelemeler, bazı Denisovalıların 180-190 santimetre boyunda ve 80-90 kilogram ağırlığında iri bir iriteye sahip olduğunu gösterdi.

Bunun yanı sıra mağaradaki hayvan kemikleri üzerinde yapılan incelemeler, Denisovalıların geyik gibi orta ve büyük ölçekli memelileri hedef alan son derece başarılı avcılar olduğunu ortaya koydu. Hayvan karkasları üzerindeki kesik ve ilik çıkarma izleri, bu insan türünün et işleme ve besin değeri yüksek iliklere ulaşma konusunda uzmanlaştığını belgeledi.

NEANDERTALLER BENZERİ KEMİK ALET TEKNOLOJİSİ

Arkeologlar, mağara katmanlarında pratik kullanım amaçlı kesici taş aletlerin yanı sıra Neandertallerin ürettiği teknolojilere benzer kemik aletler de tespit etti.

Gelişmiş kasaplık tekniklerine sahip olan Denisovalıların sadece avlanmakla kalmayıp, kemikleri işleyerek araç gereç ürettikleri saptandı. Halen miras alanı olarak koruma altında tutulan Bianfu Mağarası'ndaki kazı çalışmaları, Denisovalıların tek başlarına mı yoksa diğer insan türleriyle bir arada mı yaşadığını ortaya çıkarmak amacıyla sürdürülüyor.