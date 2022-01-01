Sürdürülebilir gelecekte NESTLÉ imzası: “Net Sıfıra Giden Yol”

Dünyanın lider beslenme, sağlık, iyi yaşam şirketi Nestlé’nin global eylem planı öncülüğünde, her departmanın kendi faaliyet alanı doğrultusunda sürdürülebilirliğe odaklanan vizyoner çalışmaları bulunuyor. Hammaddenin tedarikinden, ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar geniş bir sorumluluk alanı olan Tedarik Zinciri departmanı da yenileyici, kapsayıcı ve döngüsel bir sürdürülebilir gıda sistemi için faaliyetlerini şekillendiriyor. Üretimden tüketime, ürünlerin yaşam döngüsündeki her adımında sürdürülebilirliğe odaklanan Nestlé Tedarik Zinciri çalışmalarını Nestlé Türkiye Tedarik Zinciri Direktörü Emel Gülşen aktardı.

Nestlé’nin küresel çapta rehber aldığı yeni yol haritasının, Türkiye’deki çalışmalarına da rehberlik ettiğini belirten Nestlé Türkiye Tedarik Zinciri Direktörü Emel Gülşen, Nestlé Türkiye’nin FMCG sektöründeki lider vizyonunu lojistik süreçlerindeki çalışmalarına da aktardıklarını dile getirdi. Emel Gülşen, “Nestlé Türkiye olarak, 2018 yılından bu yana somut ve kalıcı faydalar üretebilmek adına, tedarik zinciri süreçlerinde ‘Net Sıfıra Giden Yol’ projemizi yürütüyoruz. Bu proje ile emisyonlarımızda yaklaşık 24 bin tonluk azaltma sağladık. Bu miktar ortalama 10 yaşındaki 396 bin ağacın bir yıl içerisinde oksijene çevirebileceği miktara denk geliyor. Yenilikçi teknolojiler yardımıyla, ürün ve hizmetlerimizin yaşam döngüsü boyunca etkilerinin pozitif yönlü olmasına özen gösteriyoruz. Bu kapsamda, kaynakları riske etmeden, üretim ve tüketim dengesinin korunması adına çevre dostu uygulamalara geçişi hızlandırdık. Nestlé Global tedarik zinciri 2022 yılında, 2018 yılındaki bazına göre karbon emisyonlarını yüzde 28 azaltırken bu rakam Türkiye’de yüzde 25. Tedarik zinciri olarak, 2030 yılına kadar lojistik kaynaklı emisyonları yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda teknolojiden maksimum seviyede faydalanarak, dijitalleşmeyle süreçleri daha yalınlaştırmak, kağıt kullanımını ortadan kaldırmak, tüm süreçleri izlenebilir hale getirmek de şirketimizin diğer önemli önceliklerinden.” dedi.